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31.08.2017 08:23  Уязвимости в GDK-Pixbuf, затрагивающие Chromium, Firefox, VLC и GNOME thumbnailer

В библиотеке GDK-PixBuf, применяемой в GTK+ и Clutter для загрузки и обработки различных типов изображений, выявлены две уязвимости, позволяющие организовать выполнение кода злоумышленника с правами текущего пользователя при обработке специально оформленных файлов в форматах TIFF (CVE-2017-2870) и JPEG (CVE-2017-2862).

Уязвимости в GDK-Pixbuf позволяют атаковать систему через такие приложения, как Chromium, Firefox, VLC и GNOME thumbnailer. Более того, применение GDK-Pixbuf в GNOME thumbnailer позволяет выполнить код в процессе автоматического построения пиктограмм с эскизами для новых файлов, т.е. для эксплуатации достаточно просмотреть список файлов в файловом менеджере GNOME, без явного открытия файлов пользователем. Также имеется возможность свершить атаку при открытии специально оформленной web-страницы в браузерах.

Первая уязвимость вызвана целочисленным переполнением в функции tiff_image_parse, которое при обработке специально оформленного файла в формате TIFF может привести к переполнению кучи. Опасность проблемы смягчает то, что она проявляется только при сборке библиотеки с флагом оптимизации "-O3", который редко применяется для финальных сборок. Примечательно, что в коде библиотеки есть проверки на переполнение, но при использовании флага "-O3" компилятор (проверено в GCC 6.1 и Clang 3.8, также имеются сведения об удалении проверок и при флаге "-O2") относит их к коду с неопределённым поведением ("Undefined Behavior") и удаляет как излишний код.

Вторая уязвимость связана возможностью инициирования переполнения кучи в функции gdk_pixbuf__jpeg_image_load_increment в процессе разбора некорректного JPEG-изображения. Проблема вызвана неправильным расчётом размера выходного буфера, который в дальнейшем используется при выполнении преобразования null_convert в libjpeg.

Уязвимости устранены в выпуске GDK-Pixbuf 2.36.7. Уязвимости пока остаются неисправленными в Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE, openSUSE, FreeBSD, Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.talosintelligence....)
  2. OpenNews: Уязвимость в gnome-exe-thumbnailer, позволяющая выполнить код при просмотре каталога с MSI-файлом
  3. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая запустить код при копировании файла на рабочий стол
  5. OpenNews: Уязвимость в ImageMagick, позволившая получить доступ к чужим вложениям в почте Yahoo
  6. OpenNews: Угроза безопасности из-за автоматической обработки мультимедийных файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: gtk, image
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  • 1.1, Аноним, 09:14, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Шикарный баг Небось signed unsigned намешали в кучу ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Crazy Alex, 11:18, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну, примерно. Тащат то, что заведомо unsigned, в int.
     
  • 1.2, хрю, 09:28, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > относит их к коду с неопределённым поведением ("Undefined Behavior") и удаляет как излишний код.

    Эпично. Что-то даже такого сходу таких уязвимостей и не припомню сходу.

     
     
  • 2.9, пох, 09:55, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Эпично. Что-то даже такого сходу таких уязвимостей и не припомню сходу.

    просто до них редко доходят руки у исследователей и еще реже это выносят на свет.

    См. сравнительно недавнее "исправление" в nginx, не решившее до конца проблему.
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/111703.html#10
    заметьте - Дюнин о нем не в курсе по сей день.

    в конце-концов, бестолковые любители -O6 должны страдать.

     
     
  • 3.12, Аноним, 10:22, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    что же, как не pixbuf, стоит собираться с -O3 Риторический вопрос, но может у ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, пох, 12:31, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > что же, как не pixbuf, стоит собираться с -O3

    только то, что проверено разработчиком именно на такую сборку - -O3 может ломать и не только проверки переполнения.

    > но может у тебя на него есть ответ.

    ну вот ffdk-aac, помнится, утверждали что им - можно (хз только, сколько лет никто не трогал этот код и можно ли с современными компиляторами ;-) x264 - your mileage may vary ;-)

    в общем-то выгоды от O3 обычному коду нет, но тут, каэцца, ломалось и при -O2, а это гораздо забавнее, учитывая что у многих систем это дефолтны

     
     
  • 5.27, пох, 12:32, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/

    > и при -O2, а это гораздо забавнее, учитывая что у многих
    > систем это дефолтны

    сорри, убежало недописанным-  что у многих систем это дефолтный CFLAGS, с которым собирается все, где не указано специально.


     
  • 3.13, Аноним, 10:25, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    использование внутри выражений - прерогатива мамкиных какеров, с ущемленным... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Аноним, 11:20, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В mainline исправлено, скобки добавили.
     
     
  • 4.24, пох, 12:27, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    wow, Comdiv молодец, значит. Или кто-то еще, кто не поленился донести до разработчиков.

     
  • 3.41, trolleybus, 14:22, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > бестолковые любители -O6 должны страдать

    Возьмём это самое слово -O5.
    Зачем мы его произносим,
    Когда мы свободно могли бы сказать
    “-O6”, и “-O7”, и “-O8”?
    (c) Винни-Пух и Джи-Си-Си. Глава 12-я, в которой Хромик очень занят и мы впервые встречаемся с Пятнистым GDK-Pixbuf'ом

     
  • 2.33, Аноним, 13:24, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что очень мало кто использует clang с -O3 Практически все основные дистр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.39, НяшМяш, 13:41, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    это ж как надо было написать проверки, чтобы компилятор их как UB распознал
     
  • 1.4, Аноним, 09:37, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А не в clang все нормально?
     
     
  • 2.5, Аноним, 09:49, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    В дельфи еще лучше - он при таких UB в рантайме exception ы генерирует ну при о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov, 09:52, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > А не в clang все нормально?

    [I]"When this code is compiled with GCC 6.1 or Clang 3.8 with "-O2" flag, the
    overflow check (rowstride / channels != width) is eliminated completely by the
    compiler."[/I] --https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=770986#c0

     
  • 1.7, anonimus, 09:55, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/

    А в тикете написано

    When this code is compiled with GCC 6.1 or Clang 3.8 with "-O2" flag, the
    overflow check (rowstride / channels != width) is eliminated completely by the
    compiler.

     
     
  • 2.10, anonimus, 09:59, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А ещё интересно то, что он открыт уже год...
     
  • 2.11, пох, 10:01, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > А в тикете написано
    > When this code is compiled with GCC 6.1 or Clang 3.8 with
    > "-O2" flag, the

    о, занятненько. Кстати, и пофкисить у них получилось со второй попытки:
    https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=770986#c3
    https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=780269
    причем в этой второй - сохранена возможность вторично наступить на грабли int/unsigned

    чем меньше в твоей программе и твоей системе кода, начинающегося на g*, тем спокойнее спишь.

     
  • 1.8, Fidel Castro, 09:55, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Опасность проблемы смягчает то, что она проявляется только при сборке библиотек... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, z, 10:51, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, там потому нормальный список дистров
     
  • 2.23, Аноним, 12:04, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Без разницы:
    https://godbolt.org/g/Prpbrv
     
  • 1.14, Аноним, 10:47, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Может не надо ничего из кода удалять компиляторам Развели ИИ в переводчике, а т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, z, 10:54, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Может не надо ничего из кода удалять компиляторам? Развели ИИ в переводчике,
    > а теперь страдаем что неверно нас понимает комп ...

    Я вот тоже не пойму косяк компилятора, а баг а либе

     
     
  • 3.26, Andrey Mitrofanov, 12:31, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Может не надо ничего из кода удалять компиляторам? Развели ИИ в переводчике,
    >> а теперь страдаем что неверно нас понимает комп ...
    > Я вот тоже не пойму косяк компилятора, а баг а либе

    Жена Це ^W^W Стандарт компилятооа вне подозрений.

     
  • 2.17, Аноним, 10:58, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда половина нагoвнoкоженного вообще перестанет собираться.
     
  • 2.22, h31, 11:52, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Без проблем. Собирай всё с -O0, расскажешь нам о результатах. Особенно о производительности. По моим наблюдениям - снизится раза в 2.
     
  • 2.37, Аноним, 13:31, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Компилятор делает всё правильно Если поведение не определено, может творить что... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, VINRARUS, 11:48, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может проще перейти на Qt?
     
     
  • 2.21, Дуплик, 11:51, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Чтобы картинка генерировалась не 0.01 секунду, а 10?
     
     
  • 3.34, Аноним, 13:28, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интересно, что у тебя за железо такое У меня железо из 2000 годов с qt быстрее ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.40, VINRARUS, 13:50, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шобы генерилась не 0,01, а 0,002 секунды.
     
  • 2.30, iPony, 12:52, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вряд ли.
    https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2015-1858
    https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2015-0295
    https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2015-1860
     
  • 1.28, Аноним, 12:34, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И снова дырявые GTK с гнумом
     
     
  • 2.29, Хряк, 12:49, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, что характерно, про кде-софт не появляется новостей о закрытии уязвимости.
     
     
  • 3.31, iPony, 12:57, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну так потому что оно не особо кому надо.
    А так https://www.kde.org/info/security/

    PS: и естественно, если приложение падает и глючит (как раз КДЕ вспоминается), то это как раз говорит о том, что не очень хорошая обработка различных ситуаций, что и значит хорошие шансы на поиск уязвимостей.

     
  • 1.32, лютый жабист__, 13:22, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хи-хи.... Буквально позавчера местные сишные эксперты уверяли, что в си всё под контролем, а -O3 и "Undefined Behavior это фантастика и кривые руки".


     
     
  • 2.36, Аноним, 13:29, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и есть. Если не читаешь документацию к любому компилятору - ССЗБ.
     
  • 2.38, Аноним, 13:38, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это не фантастика, но да, кривые руки ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, ыть, 13:28, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обновление   : gdk-pixbuf2-2.36.9-1.fc25.x86_64 в fedora25 исправлено
     
  • 1.42, Аноним, 14:52, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А можно в Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE, openSUSE, FreeBSD и Fedora GTK будет собра... весь текст скрыт [показать]
     

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