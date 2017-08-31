31.08.2017 08:23  Уязвимости в GDK-Pixbuf, затрагивающие Chromium, Firefox, VLC и GNOME thumbnailer

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|1.2, хрю, 09:28, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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> относит их к коду с неопределённым поведением ("Undefined Behavior") и удаляет как излишний код.
Эпично. Что-то даже такого сходу таких уязвимостей и не припомню сходу.
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|4.25, пох, 12:31, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> что же, как не pixbuf, стоит собираться с -O3
только то, что проверено разработчиком именно на такую сборку - -O3 может ломать и не только проверки переполнения.
> но может у тебя на него есть ответ.
ну вот ffdk-aac, помнится, утверждали что им - можно (хз только, сколько лет никто не трогал этот код и можно ли с современными компиляторами ;-) x264 - your mileage may vary ;-)
в общем-то выгоды от O3 обычному коду нет, но тут, каэцца, ломалось и при -O2, а это гораздо забавнее, учитывая что у многих систем это дефолтны
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|5.27, пох, 12:32, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> и при -O2, а это гораздо забавнее, учитывая что у многих
> систем это дефолтны
сорри, убежало недописанным- что у многих систем это дефолтный CFLAGS, с которым собирается все, где не указано специально.
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|3.41, trolleybus, 14:22, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> бестолковые любители -O6 должны страдать
Возьмём это самое слово -O5.
Зачем мы его произносим,
Когда мы свободно могли бы сказать
“-O6”, и “-O7”, и “-O8”?
(c) Винни-Пух и Джи-Си-Си. Глава 12-я, в которой Хромик очень занят и мы впервые встречаемся с Пятнистым GDK-Pixbuf'ом
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|1.7, anonimus, 09:55, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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А в тикете написано
When this code is compiled with GCC 6.1 or Clang 3.8 with "-O2" flag, the
overflow check (rowstride / channels != width) is eliminated completely by the
compiler.
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|2.16, z, 10:54, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Может не надо ничего из кода удалять компиляторам? Развели ИИ в переводчике,
> а теперь страдаем что неверно нас понимает комп ...
Я вот тоже не пойму косяк компилятора, а баг а либе
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|3.26, Andrey Mitrofanov, 12:31, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Может не надо ничего из кода удалять компиляторам? Развели ИИ в переводчике,
>> а теперь страдаем что неверно нас понимает комп ...
> Я вот тоже не пойму косяк компилятора, а баг а либе
Жена Це ^W^W Стандарт компилятооа вне подозрений.
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