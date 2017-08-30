30.08.2017 09:04  Выпуск сборок рабочего стола Budgie 10.4 для Debian и Ubuntu

Разработчики Linux-дистрибутива Solus объявили о формировании сборок рабочего стола Budgie 10.4 для Debian и Ubuntu. Пакеты уже помещены в штатные репозитории Debian Unstable (на следующей неделе ожидается в Testing). Подготовлен PPA-репозиторий для Ubuntu 17.10, 17.04 и 16.04.3. Отдельно доступна для установки подборка апплетов, интерфейс Budgie Welcome и реализация глобального меню. Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME (запланирован переход на Qt), но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Основные новшества Budgie 10.4: По умолчанию задействовано новое оформление на базе GTK-темы Adapta, набора пиктограмм Papirus и шрифта Noto Sans. Панель перемещена из верхней части экрана вниз. Увеличен интервал между виджетами на панели.

Добавлены новые эффекты анимированного сворачивания и раскрытия окон.

В интерфейсе переключения между задачами (Alt+Tab) задействован набор пиктограмм Papirus вместо штатных пиктограмм X11. Добавлена горячая клавиша Shift+Alt+Tab для перемещения по списку в обратном порядке.

Добавлен апплет ночной подсветки ("Night Light"), который меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток (например, при работе в ночное время автоматически уменьшает интенсивность синего цвета на экране, делая цветовую гамму более тёплой, что снижает напряжение глаз и сокращает факторы возникновения бессонницы после работы перед сном).

Переработан апплет Places, предоставляющий быстрый доступ к дискам и часто используемым файловым путям, в котором появилась опция для автораскрытия секций при отображении апплета. Раскрытие и сворачивание содержимого производится через клик на заголовок секции.

В меню приложений полностью переработаны средства поиска. Добавлена возможность использования категорий для сужения поиска. Обеспечено устранение дубликатов при выводе и отображение порядка следования результатов с учётом релевантности (упоминание ключа в заголовке, частота совпадений и т.п.);

Добавлена возможность вертикального размещения панели. Допускается прикрепление панели как к левому, так и к правому краю экрана. В панели также появилась настройка уровня прозрачности - полная заливка фона, всегда прозрачная панель и прозрачность только при раскрытии окон на весь экран;

Конфигуратор вынесен из универсального апплета Raven в отдельное приложение, в котором разнесены в разные секции настройки апплетов и общие параметры рабочего стола. Через новый интерфейс также может быть настроен автозапуск приложений, параметры оформления (тени, прозрачность, размер, автоскрытие панели и т.п.).

Добавлена собственная реализация виджета Budgie.Popover, который может применяться для отображения выпадающих меню на базе Gtk.Popover и отличается возможностью закрепления в любой части окна.

Возможность отображение панели в режиме дока (Dock) с поддержкой корректировки оформления через CSS-файл;



