28.08.2017 23:36  Выпуск GnuPG 2.2.0

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|2.3, Timur I. Davletshin, 06:35, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ой, да ладно там. Все материалы из взломанных почт на Wikileaks какбы намекают нам, что о шифровании и электронных подписях почты не знают и не пользуются никто кроме шифропанков.
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|2.5, cat666, 07:59, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А что тут не понятного! Если в двух словах OpenSSL это открытая реализация SSL, который используют для шифрования трафика, превращая ftp в ftps, http в https и т.д. и т.п. А PGP в основном используется для шифрования почты и подписывания данных. Как-то так!
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|2.8, DmA, 08:53, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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openssl для потоковых соединений в основном, а gnupg для файлов-почты.
Впрочем на базе openssl можно организовать свой собственный УЦ(удостоверяющий центр) с подписыванием выданных сертификатов. Так что где-то их возможности пересекаются.
Можно также использовать ssl ,чтобы смотреть информацию сертификатах и соединения серверов. То есть, openssl это очень мощный инструмент для исследования соединений, их шифрования, выпуска ключей для безопасных соединений, для использования в разработке программ!
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|2.7, Борщдрайвен бигдата, 08:29, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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GnuPG: 1.0 branch, initially released on September 7, 1999 ("Stable" (2.0), stable version for general use, initially released on November 13, 2006)
Go: Google released Go 1.0 in March 2012
Кушай-кушай, мой зелёненький: за маму, за папу, за дядю Столлмана…
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|3.10, DmA, 09:05, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> GnuPG: 1.0 branch, initially released on September 7, 1999 ("Stable" (2.0), stable
> version for general use, initially released on November 13, 2006)
> Go: Google released Go 1.0 in March 2012
> Кушай-кушай, мой зелёненький: за маму, за папу, за дядю Столлмана…
Немало софта было переписано на другом языке или на других библиотеках или вообще полностью.
Так что это не аргумент, кто раньше появился на свет - это же не люди, а ПО, можно и перекомпилировать и пересоздать :)
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|4.11, llolik, 09:17, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Немало софта было переписано на другом языке или на других библиотеках или вообще полностью.
Осталось самая малость - найти тех кому надо и кто сможет это переписать
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