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28.08.2017 23:36  Выпуск GnuPG 2.2.0

Спустя два с половиной года с момента формирования прошлой значительной ветки представлен релиз инструментария GnuPG 2.2.0 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей.

GnuPG 2.2.0 позиционируется как первый выпуск развивающийся стабильной ветки, в которой продолжат добавляться новые возможности. В ветке 2.1 теперь будут приниматься только корректирующие исправления, а ветка 2.0 переведена в разряд старой стабильной ветки, поддержка которой будет прекращена 31 декабря этого года. Что касается нововведений, то ветка GnuPG 2.2.0 плавно вобрала в себя все изменения, накопленные при подготовке выпусков 2.1.x.

В отличие от прошлых выпусков 2.1.x, в GnuPG 2.2.0 представлено два важных изменения в поведении: Во-первых, прекращена поставка выпусков GnuPG 2.x под именем "gpg2", после установки GnuPG теперь доступен как "gpg" (для установки как gpg2 следует явно указать при сборке опцию "--enable-gpg-is-gpg2"). Во-вторых, включено по умолчанию автоматическое извлечение ключей из серверов хранения ключей (по умолчанию включена опция '--auto-key-locate "local,wkd"'). Кроме того, в GnuPG agent по умолчанию включена опция "--no-grab", а в команду импорта gpg добавлена опция "show-only" для отображения импортируемых данных без их фактического сохранения.

Особенности GnuPG 2.2, реализованные в процессе развития ветки 2.1.x:

  • Добавлена поддержка шифрования с применением алгоритма Curve25519, предложенного Дэниэлом Бернштейном (D. J. Bernstein) и основанного на использовании криптографии по эллиптическим кривым;
  • Поддержка шифрования по эллиптическим кривым (ECC, Elliptic Curve Cryptography). Поддерживаются NIST P-256/P-384/P-521 и Brainpool P-256/P-384/P-512. По умолчанию применяется алгоритм Curve 25519 и схема цифровой подписи с открытым ключом Ed25519, разработанная Дэниэлом Бернштейном;
  • Прекращение поддержки устаревших ключей PGP2, не отвечающих современным требованиям к безопасности из-за использования хэшей MD5;
  • Прекращено использование файла "secring.gpg" для хранения закрытых ключей. Доступ к закрытым ключам теперь возможен только через gpg-agent, который хранит ключи в директории private-keys-v1.d. Напрямую gpg к закрытым ключам отныне обращаться не может. Добавлена поддержка слияния закрытых ключей;
  • Задействован новый формат для локального хранения публичных ключей, обеспечивающий большой прирост производительности для больших таблиц ключей (keyring);
  • Упрощён штатный интерфейс генерации ключей (gpg2 --gen-key), который стал более прост для генерации подходящих ключей начинающими пользователями. Для создания ключей теперь можно ввести только имя и email.
  • Добавлены команды для создания и подписания ключей из командной строки без дополнительных запросов ввода параметров (например, "gpg2 --batch --quick-gen-key 'Vasyliy Pupkin vasia@example.org' или "gpg2 --quick-sign-key '15CA 723E 2030 A1A8 2505 F3B7 CC10 B501 BD19 AC1C'");
  • В Pinentry обеспечена возможность показа полей ввода нового пароля и его подтверждения в одном диалоге;
  • Пользователь избавлен от необходимости ручного запуска gpg-agent, который теперь вызывается автоматически из других частей GnuPG;
  • Обновлена поддержка смарткарт, добавлена поддержка новых устройств чтения и типов токенов. Добавлена поддержка смарткарт OpenPGP версии 3;
  • Улучшена обработка пулов серверов ключей (keyserver), используемых для балансировки нагрузки. Кроме распределения запросов на основе DNS в новой версии представлен процесс dirmngr, распределяющий запросы с учётом возможного выхода из строя отдельных серверов (если сервер не отвечает, выбирается другой сервер);
  • По умолчанию теперь для всех пар ключей создаётся отзывающий сертификат (revocation certificate);
  • Обеспечена возможность использования gpg-agent на платформе Windows в качестве замены Pageant для Putty;
  • Улучшен процесс создания сертификатов X.509. Обеспечена возможность экспорта сертификатов X.509 в форматы PKCS#8 и PEM для использования на серверах TLS;
  • Интегрирована функция экспорта ключей для SSH в формате для добавления в файл authorized_keys (опция "--export-ssh-key");
  • Реализована возможность добавления к существующему ключу дополнительных идентификаторов пользователей и субключей с отдельным временем жизни. Также появилась опция для отзыва идентификатора пользователя из ключа;
  • Обеспечена возможность прямого изменения времени окончания жизни первичного ключа;
  • Добавлена возможность одновременного использования нескольких кардридеров;
  • Добавлены новые опции "-f"/"--recipient-file" и "-F"/"--hidden-recipient-file" для прямой загрузки ключей шифрования из заданного файла;
  • Реализована возможность использования gpg в качестве фильтра. Добавлены опции "--import-filter" и "--export-filter", которые позволяют на лету изменять ключ без его сохранения, выдавая результат в выходной поток для дальнейшей конвейерной обработки.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnupg.org/piperm...)
  2. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
  4. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.1.0 c поддержкой шифрования по эллиптическим кривым
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Libgcrypt 1.8.0
  6. OpenNews: Проект GnuPG представил новую свободную многопоточную библиотеку nPth
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gpg, pgp, gnupg
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  • 1.1, robot228, 00:32, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Вкуснота!
     
  • 1.2, Аноним, 02:10, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Роскомпозор и АНБ рыдают кровавыми слезами!
     
     
  • 2.3, Timur I. Davletshin, 06:35, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ой, да ладно там. Все материалы из взломанных почт на Wikileaks какбы намекают нам, что о шифровании и электронных подписях почты не знают и не пользуются никто кроме шифропанков.
     
  • 2.9, DmA, 09:02, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Роскомпозор и АНБ рыдают кровавыми слезами!

    роскомпозор и анб будут рыдать, если криптографию станет использоваться всеми!

     
  • 2.15, mumu, 10:09, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Всё что может быть выведено на экран — может быть скопировано ©
     
     
  • 3.19, Аноним, 10:29, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого майор должен быть за спиной ;)
     
  • 1.4, ryoken, 07:24, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поясните вкратце неразбирающемуся... Вот OpenSSL и GnuPG - что для чего нужно?.. Какая-то путаница в голове...
     
     
  • 2.5, cat666, 07:59, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что тут не понятного! Если в двух словах OpenSSL это открытая реализация SSL, который используют для шифрования трафика, превращая ftp в ftps, http в https и т.д. и т.п. А PGP в основном используется для шифрования почты и подписывания данных. Как-то так!
     
  • 2.8, DmA, 08:53, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    openssl для потоковых соединений в основном, а gnupg для файлов-почты.
    Впрочем на базе openssl можно организовать  свой собственный УЦ(удостоверяющий центр) с подписыванием выданных сертификатов. Так что где-то их возможности пересекаются.
    Можно также использовать ssl ,чтобы смотреть информацию сертификатах и соединения серверов. То есть, openssl это очень мощный инструмент для исследования соединений, их шифрования, выпуска ключей для безопасных соединений,  для использования в разработке программ!
     
  • 1.6, Владимир Путин, 08:17, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Почему не на Go?
     
     
  • 2.7, Борщдрайвен бигдата, 08:29, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    GnuPG: 1.0 branch, initially released on September 7, 1999 ("Stable" (2.0), stable version for general use, initially released on November 13, 2006)
    Go: Google released Go 1.0 in March 2012

    Кушай-кушай, мой зелёненький: за маму, за папу, за дядю Столлмана…

     
     
  • 3.10, DmA, 09:05, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > GnuPG: 1.0 branch, initially released on September 7, 1999 ("Stable" (2.0), stable
    > version for general use, initially released on November 13, 2006)
    > Go: Google released Go 1.0 in March 2012
    > Кушай-кушай, мой зелёненький: за маму, за папу, за дядю Столлмана…

    Немало софта было переписано на другом языке или на других библиотеках или вообще полностью.
    Так что это не аргумент, кто раньше появился на свет - это же не люди, а ПО, можно и перекомпилировать и пересоздать :)

     
     
  • 4.11, llolik, 09:17, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Немало софта было переписано на другом языке или на других библиотеках или вообще полностью.

    Осталось самая малость - найти тех кому надо и кто сможет это переписать

     
     
  • 5.13, DmA, 09:57, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    немцы инициаторы создания GnuPG, изначально назывался проект G10 в честь 10 стат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.14, 1, 10:07, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или тупо собрать денюх
     
     
  • 6.18, Andrey Mitrofanov, 10:28, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Или тупо собрать денюх

    действительно, тупо.

     
  • 5.17, Аноним, 10:13, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Большая часть уже написана https godoc org golang org x crypto openpgp ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним, 09:25, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Как можно доверять язычку со сборщиком мусора, если неизвестно, когда он соизвол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Аноним, 10:11, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На любом языке ключи в памяти надо затирать, а только потом уже или освобождать ... весь текст скрыт [показать]
     

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