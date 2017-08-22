22.08.2017 21:50  В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах

Разработчики Mozilla обсуждают возможность организации сбора более подробной статистики о поведении пользователя браузера, которая поможет оптимизировать браузер под реальные потребности пользователей. Проблема состоит в том, что для продолжения усовершенствования продукта назрела потребность в сборе более приватной информации, такой как список наиболее часто открываемых сайтов и особенности работы с конкретными сайтами (например, на каких сайтах пользователь активирует контента на Flash).

В настоящее время Mozilla уже предлагает опцию, позволяющую принять участие в обезличенном сборе статистики (схема opt-in - по умолчанию выключено, но пользователь может включить), но отсутствует подход к сбору данных по умолчанию с возможностью отказа (схема opt-out - по умолчанию включено, но пользователь может выключить). В качестве варианта для расширения собираемой статистики рассматривается применение механизмов дифференциальной конфиденциальности (differential privacy), позволяющих организовать сбор конфиденциальных данных без возможности связывания собранной информации с конкретными пользователями.

Методы дифференциальной конфиденциальности позволяют гарантировать, что даже если атакующий получит доступ к информации, передаваемой пользователем, он не сможет определить был ли открыт определённый сайт этим пользователем или нет. Одним из примеров реализаций методов дифференциальной конфиденциальности является развиваемый Google открытый проект RAPPOR (Privacy-Preserving Reporting Algorithms), позволяющий собирать статистку о предпочтениях всех пользователей, не нарушая конфиденциальности каждого конкретного пользователя.

Mozilla планирует воспользоваться наработками Google и применить RAPPOR для проведения сбора статистики в режиме opt-out, т.е. данные будут собираться по умолчанию, но при желании от их передачи можно будет отказаться. В рамках первого эксперимента будет проведён пробный сбор данных для проверки качества реализации дифференциальной конфиденциальности. Первый эксперимент позволит получить информацию о востребованности функции установки домашней страницы в браузере. Сбор данных будет проведён в середине сентября у случайно группы пользователей релизов Firefox.

Желание получения сведений о посещаемых сайтах объясняется тем, что Mozilla хочет провести точечную оптимизацию для гарантирования максимального качества работы с наиболее популярными среди пользователей сайтами, а также выявить корреляцию с посещаемыми сайтами отчётов о крахах и передаваемых добровольно сведений о производительности (в текущей системе сбора отчётов и статистики Mozilla не может определить на каком конкретно сайте произошёл крах или возникла регрессия с производительностью). В случае реализации новой схемы сведения о сайтах будут ограничены только основным доменом, без детализации на поддомены и страницы сайта.



