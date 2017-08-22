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22.08.2017 21:50  В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах

Разработчики Mozilla обсуждают возможность организации сбора более подробной статистики о поведении пользователя браузера, которая поможет оптимизировать браузер под реальные потребности пользователей. Проблема состоит в том, что для продолжения усовершенствования продукта назрела потребность в сборе более приватной информации, такой как список наиболее часто открываемых сайтов и особенности работы с конкретными сайтами (например, на каких сайтах пользователь активирует контента на Flash).

В настоящее время Mozilla уже предлагает опцию, позволяющую принять участие в обезличенном сборе статистики (схема opt-in - по умолчанию выключено, но пользователь может включить), но отсутствует подход к сбору данных по умолчанию с возможностью отказа (схема opt-out - по умолчанию включено, но пользователь может выключить). В качестве варианта для расширения собираемой статистики рассматривается применение механизмов дифференциальной конфиденциальности (differential privacy), позволяющих организовать сбор конфиденциальных данных без возможности связывания собранной информации с конкретными пользователями.

Методы дифференциальной конфиденциальности позволяют гарантировать, что даже если атакующий получит доступ к информации, передаваемой пользователем, он не сможет определить был ли открыт определённый сайт этим пользователем или нет. Одним из примеров реализаций методов дифференциальной конфиденциальности является развиваемый Google открытый проект RAPPOR (Privacy-Preserving Reporting Algorithms), позволяющий собирать статистку о предпочтениях всех пользователей, не нарушая конфиденциальности каждого конкретного пользователя.

Mozilla планирует воспользоваться наработками Google и применить RAPPOR для проведения сбора статистики в режиме opt-out, т.е. данные будут собираться по умолчанию, но при желании от их передачи можно будет отказаться. В рамках первого эксперимента будет проведён пробный сбор данных для проверки качества реализации дифференциальной конфиденциальности. Первый эксперимент позволит получить информацию о востребованности функции установки домашней страницы в браузере. Сбор данных будет проведён в середине сентября у случайно группы пользователей релизов Firefox.

Желание получения сведений о посещаемых сайтах объясняется тем, что Mozilla хочет провести точечную оптимизацию для гарантирования максимального качества работы с наиболее популярными среди пользователей сайтами, а также выявить корреляцию с посещаемыми сайтами отчётов о крахах и передаваемых добровольно сведений о производительности (в текущей системе сбора отчётов и статистики Mozilla не может определить на каком конкретно сайте произошёл крах или возникла регрессия с производительностью). В случае реализации новой схемы сведения о сайтах будут ограничены только основным доменом, без детализации на поддомены и страницы сайта.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
  3. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
  4. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
  5. OpenNews: Движение в сторону интеграции штатной поддержки Tor в Firefox
  6. OpenNews: Дополнение Web of Trust уличено в продаже сведений о посещениях пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: firefox, privacy
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  • 1.1, Аноним, 21:57, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    Дожили
     
     
  • 2.25, Аноним, 22:49, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Интерестно, будут ли они отклонять все pullrequest ы в которых попытаются выреза... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Retrosharer, 22:02, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Идут они на ер. PaleMoon + Secret agent + uBlock origin.
     
     
  • 2.45, Онанон, 23:46, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > Идут они на ер. PaleMoon + Secret agent + uBlock origin.

    + за PaleMoon.
    Но почему не umatrix + ublock origin?

     
  • 1.4, Аноним, 22:03, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Даа вот это подарочек ну че about config в руки и в перед или через компилятор п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 22:03, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Но зонды все равно в хроме ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:12, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Берут зонды прямо оттуда.
     
  • 2.17, Аноним, 22:33, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну так в лисе только планируют, а гугло-недобраузер шпионит во благо корпорации ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 22:36, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > сбора более подробной статистики
     
  • 3.52, Аноним, 00:13, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А зачем пользоваться хромом когда есть хромиум где этого гна нет?
     
     
  • 4.57, Аноним, 00:35, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В Chromium е оно никуда не делось, можете в исходниках глянуть, там захардкодены... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.60, Аноним, 00:52, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну вот тут лежат исходники https chromium googlesource com Дайте ссылку на фа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Некто, 22:05, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вот это окончательно добьет Firefox.

    Жаль!

     
     
  • 2.26, Аноним, 22:51, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    > Жаль!

    Нет. Уже не жаль. Жаль было лет 5 назад.

     
  • 2.37, Sw00p aka Jerom, 23:20, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    байкотировать и переходить на едж мелкомягкий, спокойно можно будет похоронить Ф... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, Константавр, 23:34, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >едж

    Жир течёт из каждой буквы... Похлеще хрома зазондирован. Некуда бежать.

     
     
  • 4.47, Аноним, 23:47, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Некуда бежать.

    Некуда — не беги. Лично я пошёл осваивать uzbl.

     
  • 4.54, Sw00p aka Jerom, 00:22, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>едж
    > Жир течёт из каждой буквы... Похлеще хрома зазондирован. Некуда бежать.

    ))) а чё, хотя я сторонник чёнить простого, банального вьювера МД достаточно будет без всякой хрени на подобии джиэс (жЫЫЫЫрр)

     
  • 4.62, Nemo, 00:58, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Некуда бежать

    Было-бы желание. Бежать можно:
    * На тот же PaleMoon.
    * QupZilla.
    * elinks.
    * написать свой браузер с движком с нуля
    * читать исходники страниц, полученные с помощью curl, невооружённым глазом.
    * подальше от Интернета

    Куда бежать — дело вкуса и личных предпочтений.

     
  • 1.7, Аноним, 22:08, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    даа не подумал исходник боольшой ну не че найдем зонды и вырежем
     
  • 1.8, QroxZ, 22:10, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Анальный зонд от Firefox
     
  • 1.9, Аноним, 22:12, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ямщик не гони, ямщик ты гонишь! (с)
     
  • 1.11, Аноним, 22:18, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    ща глянул в /distfiles 228956Кб во как ну не че вы там держитесь
     
  • 1.12, Аноним, 22:24, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    С Mozilla есть уверенность в завтрашнем дне блокирование неподписанных дополнен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, ыы, 22:34, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Когда вам говорили про бесплатный сыр - вы смеялись Теперь вы хныкаете а вых... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, AlexYeCu_not_logged, 23:48, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Когда вам говорили про бесплатный сыр - вы смеялись.

    Я и сейчас могу посмеяться.
    Видишь ли, любитель Маш, мир софтостроения устроен очень интересно.
    Здесь деньги мало того, что не гарантируют соблюдения интересов заплатившего пользователя, здесь они гарантируют, что заплативший окажется лопухом, на чьи интересы будут плевать стократ метче и больше супротив пользователя бесплатного софта.

     
     
  • 4.72, ыы, 03:31, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, да.. та Маша из анека- после бани тоже наверное что-то подобное себе придумывала...
     
  • 1.13, Аноним, 22:27, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    if website == "pоrnhub.com" {
         stats.report;
    }
     
     
  • 2.16, Аноним, 22:33, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    что за сайт ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 22:40, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Любимый сайт местных экспертов, топящих за беззондный файлфопс, в католам нет за... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 22:28, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не на Links не перейдет ни кто ибо очень убого хотя смотря для каких задач Есть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Я. Р. Ош, 22:43, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Много лет существует elinks с табами и прочими плюшками, а анонимы как заучили l... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.55, Аноним, 00:27, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Хромиум, файрфокс 8230 ой Еще полторы недели усиленной активности местных эк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.63, Аноним, 01:11, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как вы поняли что вообще написал этот неуч Я, например, был вынужден пропустить... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 22:29, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    анонимность статистики формулируется как мы её обезличим, честно убрать потом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.77, Ordu, 04:27, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если тебе это не составит труда, то это отличная возможность для тебя заявить о себе на ниве Computer Science. В новости есть ссылка на статью[1], которая декларирует следующее:

    RAPPORs allow the forest of client data to be studied, without permitting the possibility of looking at individual trees. By applying randomized response in a novel manner, RAPPOR provides the mechanisms for such collection as well as for efficient, high-utility analysis of the collected data. In particular, RAPPOR permits statistics to be collected on the population of client-side strings with strong privacy guarantees for each client, and without linkability of their reports.

    Докажи, что это всё туфта и покажи способ увязать клиента с отчётом.

    [1] https://arxiv.org/abs/1407.6981

     
  • 1.18, Аноним, 22:34, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    DRM, потому что людям нужен платный контент Теперь оптимизация браузера под рен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, user, 23:08, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    >фейсбуку и гуглу

    Современный Мидас превращает всё в телевизор.

     
  • 2.38, user, 23:25, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >народу нужны фейсбук и гугол

    На планшетах и телефонах.

    Ещё одна причина, почему на десктопах и огрызкодроидах нужны разные браузеры.

     
  • 1.21, abi, 22:38, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Я уже не успеваю отключать все эти новомодные технологии, читаю релиз ноты как роман. То battery api появится, то pocket, то суперпоиск, то webrtc, то js ловит вставку в буфер обмена и добавляет туда рекламу. Какая-то дичь с этим Firefox.
     
     
  • 2.24, Аноним, 22:48, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    У хромого , думаю, там не романы а триллеры, поэтому никому и не показывают.
     
  • 1.27, anon flava, 22:53, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну что, анончики, может пришло время программизда нанять на зарплату - пущай режет исходники от всякого гумна, да хардкодит список блокировки гумна - а то плагины жрут проц, да и ворують их
     
     
  • 2.35, Аноним, 23:16, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Предлагаю себя в качестве такого программиста Я против зондов Я за свободу Я ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, Аноним, 23:33, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    программы, свободные от комплексов?
     
     
  • 4.49, Аноним, 23:48, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Свободные от зондов и с использованием кроссплатформенной библиотеки leftpad.
     
  • 1.28, Аноним, 23:02, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что-то они мутят, ведь и без сбора данных на стороне пользователя вполне можно о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Anonim, 23:12, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не думал, что такое скажу, но Вы взрослый человек, а пытаетесь показать несты... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.61, Аноним, 00:56, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Для этого есть специальный чекбокс в окне отправки крэш-репорта Более того, ест... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.31, Аноним, 23:12, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    лучше бы waylad запилили нативный
     
     
  • 2.39, user, 23:26, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    С каких пор это стало задачей браузера?
     
  • 2.43, Аноним, 23:40, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да они обработку SIGHUP сколько лет запилить не могут, а ты со своим вяленым 82... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.33, Аноним, 23:13, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Все хромовские запросы через гугл идут даже когда просто вводите текст в строке... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, ыы, 23:15, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Разработчики Mozilla обсуждают (https://groups.google.com/forum/#!topic/mozilla.governance/81gMQeMEL0w)
    > возможность организации сбора более подробной статистики о поведении пользователя браузра,

    Согласно федеральному закону 152 - сбор персональных данных должен проводится в соответствии с определенными правилами. И хранится собранные данные могут только на территории РФ.

    Среди правил сбора данных - есть в том числе и требование явного согласия на предачу данных.

    У Мозиллы есть шанс, если их инициативу воспримут всерьез - закончить свой бизнес на территории РФ сразу и очень болезненно.

     
     
  • 2.40, user, 23:29, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нафиг такую монополию на сбор персональных данных.

    Mozilla хоть не посадит, в отличие от [censored].

     
  • 2.44, Аноним, 23:43, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ты сначала почитай, что именно согласно этому закону является персональными данн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.67, ыы, 01:52, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Согласно федеральному закону 152
    > Ты сначала почитай, что именно согласно этому закону является персональными данными, а
    > потом права качай.

    Линкедин были такими же умными как и ты :)

     
     
  • 4.75, Sabakwaka, 04:04, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Линкедин были такими же умными как и ты :)

    Линкедин от блокировки только набрал весу в РФ.

    Присутствие в Линкедин — это тест на профпигодность.
    Чатишься в заблокированном Линкедин? — есть о чем говорить.

    Я хранил терабайты кук — вы не представляете себе, насколько это бесконечно не нужно — ассоциировать деперсонализированные метаданные с реальными профилями. Это глупо и невозможно.

    Для охотников за вашими ФИО и историями посещений — есть в 10 млн раз более подходящие и удобные инструменты, чем статистика Файрфокса.


     
     
  • 5.76, ыы, 04:24, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Линкедин были такими же умными как и ты :)
    > Линкедин от блокировки только набрал весу в РФ.

    Возможно в среде каких-то гиков... хз...

    > Присутствие в Линкедин — это тест на профпигодность.
    > Чатишься в заблокированном Линкедин? — есть о чем говорить.

    С прокурором- возможно. Но хвастаться тем что ты нарушаешь закон - ...ну, такую глупость может себе позволить разве что подросток... кстати, да, среди маргинальных подростков действительно, блокировка возможно подняла вес этой забугорной сети...

    > Я хранил терабайты кук — вы не представляете себе, насколько это бесконечно
    > не нужно — ассоциировать деперсонализированные метаданные с реальными профилями.
    > Это глупо и невозможно.
    > Для охотников за вашими ФИО и историями посещений — есть в 10
    > млн раз более подходящие и удобные инструменты, чем статистика Файрфокса.

    Какие например?

     
  • 2.68, Аноним, 02:00, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И потерять 1,5 рынка Никому эта наша РФ не нужна особо-то ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, ыы, 02:39, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>закончить свой бизнес на территории РФ сразу и очень болезненно
    > И потерять 1,5% рынка. Никому эта наша РФ не нужна особо-то.

    скорее около 5 %
    Это достаточно много.

     
  • 3.73, ыы, 03:49, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А впрочем пусть будет 1,5%

    А нельзя ли, раз в России такой маленький рынок для этого браузера (теряющего с каждым месяцем все больше и больше) - не применять эту инициативу в России?

    Пусть собирают эту статистику гдето --в других странах, где процент побольше...

     
  • 2.74, Sabakwaka, 03:56, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> закончить свой бизнес на территории РФ

    Никого не интересует бизнес на территории РФ.

     
     
  • 3.78, ыы, 04:29, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> закончить свой бизнес на территории РФ
    > Никого не интересует бизнес на территории РФ.

    Вы знаете, я все еще не могу отсмеяться с фразы
    "Присутствие в Линкедин — это тест на профпигодность."

    Над этой вашей фразой я можно посмеюсь потом? :)

     
  • 1.36, Аноним, 23:17, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ведь очень скоро может наступить очередное ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, Аноним, 23:47, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Срочно нужно создать децентрализованный браузер.
     
     
  • 2.59, Аноним, 00:44, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы статистика о пользователях рассылалась всем разработчикам и пользователям,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.48, Аноним, 23:48, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Неубедительно Как будто они, выпустив уже больше 50 версий, без этого не знают,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.58, Аноним, 00:37, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Владельцам сайтов тоже выгодно делать сайты из готовых огромных шаблонов и пихат... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.51, grayich, 00:11, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > схема opt-in - по умолчанию выключено, но пользователь может включить

    так как включить то?

     
  • 1.53, Аноним, 00:20, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Gnuzilla/Icecat твой выход
     
  • 1.56, Аноним, 00:33, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    МНОГОПОТОЧНЫЙ РЕНДЕР ИМ РЕАЛЬНО НУЖЕН А не это лагодромище, которое даже на м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.64, Аноним, 01:19, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дефолтная лиса и так сливает что попало кому попало.
     
  • 1.65, all_glory_to_the_hypnotoad, 01:32, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    шли бы они сразу на йюх со своими дeбильными инициативами
     
  • 1.66, Аноним, 01:35, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То, что могилла свои обсуждения проводит в группах гугла -- уже не удивляет.
     
  • 1.71, Аноним, 03:10, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Жуть какая Теперь фирефокс сопрет невероятно важные данные десятков пользовател... весь текст скрыт [показать]
     

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