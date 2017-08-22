22.08.2017 21:50  В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.54, Sw00p aka Jerom, 00:22, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>>едж
> Жир течёт из каждой буквы... Похлеще хрома зазондирован. Некуда бежать.
))) а чё, хотя я сторонник чёнить простого, банального вьювера МД достаточно будет без всякой хрени на подобии джиэс (жЫЫЫЫрр)
|
|4.62, Nemo, 00:58, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Некуда бежать
Было-бы желание. Бежать можно:
* На тот же PaleMoon.
* QupZilla.
* elinks.
* написать свой браузер с движком с нуля
* читать исходники страниц, полученные с помощью curl, невооружённым глазом.
* подальше от Интернета
Куда бежать — дело вкуса и личных предпочтений.
|
|
|
|
|
|3.50, AlexYeCu_not_logged, 23:48, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
>Когда вам говорили про бесплатный сыр - вы смеялись.
Я и сейчас могу посмеяться.
Видишь ли, любитель Маш, мир софтостроения устроен очень интересно.
Здесь деньги мало того, что не гарантируют соблюдения интересов заплатившего пользователя, здесь они гарантируют, что заплативший окажется лопухом, на чьи интересы будут плевать стократ метче и больше супротив пользователя бесплатного софта.
|
|
|
|2.77, Ordu, 04:27, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
Если тебе это не составит труда, то это отличная возможность для тебя заявить о себе на ниве Computer Science. В новости есть ссылка на статью[1], которая декларирует следующее:
RAPPORs allow the forest of client data to be studied, without permitting the possibility of looking at individual trees. By applying randomized response in a novel manner, RAPPOR provides the mechanisms for such collection as well as for efficient, high-utility analysis of the collected data. In particular, RAPPOR permits statistics to be collected on the population of client-side strings with strong privacy guarantees for each client, and without linkability of their reports.
Докажи, что это всё туфта и покажи способ увязать клиента с отчётом.
[1] https://arxiv.org/abs/1407.6981
|
|1.21, abi, 22:38, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
Я уже не успеваю отключать все эти новомодные технологии, читаю релиз ноты как роман. То battery api появится, то pocket, то суперпоиск, то webrtc, то js ловит вставку в буфер обмена и добавляет туда рекламу. Какая-то дичь с этим Firefox.
|
|1.27, anon flava, 22:53, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
ну что, анончики, может пришло время программизда нанять на зарплату - пущай режет исходники от всякого гумна, да хардкодит список блокировки гумна - а то плагины жрут проц, да и ворують их
|
|1.34, ыы, 23:15, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
|
> Разработчики Mozilla обсуждают (https://groups.google.com/forum/#!topic/mozilla.governance/81gMQeMEL0w)
> возможность организации сбора более подробной статистики о поведении пользователя браузра,
Согласно федеральному закону 152 - сбор персональных данных должен проводится в соответствии с определенными правилами. И хранится собранные данные могут только на территории РФ.
Среди правил сбора данных - есть в том числе и требование явного согласия на предачу данных.
У Мозиллы есть шанс, если их инициативу воспримут всерьез - закончить свой бизнес на территории РФ сразу и очень болезненно.
|
|
|
|
|
|3.67, ыы, 01:52, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> Согласно федеральному закону 152
> Ты сначала почитай, что именно согласно этому закону является персональными данными, а
> потом права качай.
Линкедин были такими же умными как и ты :)
|
|
|
|4.75, Sabakwaka, 04:04, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Линкедин были такими же умными как и ты :)
Линкедин от блокировки только набрал весу в РФ.
Присутствие в Линкедин — это тест на профпигодность.
Чатишься в заблокированном Линкедин? — есть о чем говорить.
Я хранил терабайты кук — вы не представляете себе, насколько это бесконечно не нужно — ассоциировать деперсонализированные метаданные с реальными профилями. Это глупо и невозможно.
Для охотников за вашими ФИО и историями посещений — есть в 10 млн раз более подходящие и удобные инструменты, чем статистика Файрфокса.
|
|
|
|5.76, ыы, 04:24, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> Линкедин были такими же умными как и ты :)
> Линкедин от блокировки только набрал весу в РФ.
Возможно в среде каких-то гиков... хз...
> Присутствие в Линкедин — это тест на профпигодность.
> Чатишься в заблокированном Линкедин? — есть о чем говорить.
С прокурором- возможно. Но хвастаться тем что ты нарушаешь закон - ...ну, такую глупость может себе позволить разве что подросток... кстати, да, среди маргинальных подростков действительно, блокировка возможно подняла вес этой забугорной сети...
> Я хранил терабайты кук — вы не представляете себе, насколько это бесконечно
> не нужно — ассоциировать деперсонализированные метаданные с реальными профилями.
> Это глупо и невозможно.
> Для охотников за вашими ФИО и историями посещений — есть в 10
> млн раз более подходящие и удобные инструменты, чем статистика Файрфокса.
Какие например?
|
|
|
|3.69, ыы, 02:39, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>>закончить свой бизнес на территории РФ сразу и очень болезненно
> И потерять 1,5% рынка. Никому эта наша РФ не нужна особо-то.
скорее около 5 %
Это достаточно много.
|
|3.73, ыы, 03:49, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
А впрочем пусть будет 1,5%
А нельзя ли, раз в России такой маленький рынок для этого браузера (теряющего с каждым месяцем все больше и больше) - не применять эту инициативу в России?
Пусть собирают эту статистику гдето --в других странах, где процент побольше...
|
|
|
|3.78, ыы, 04:29, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>>> закончить свой бизнес на территории РФ
> Никого не интересует бизнес на территории РФ.
Вы знаете, я все еще не могу отсмеяться с фразы
"Присутствие в Линкедин — это тест на профпигодность."
Над этой вашей фразой я можно посмеюсь потом? :)
|