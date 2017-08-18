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18.08.2017 22:47  Получение контроля над смартфоном после ремонта через комплектующие

Исследователи из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) на проходящей на днях конференции USENIX Security 2017 опубликовали результаты эксперимента по оценке возможности внедрения в смартфоны шпионских и вредоносных закладок через установку во время ремонта специально модифицированных деталей.

В качестве подтверждения реалистичности подобных атак рассмотрена ситуация замены повреждённого экрана. Исследователями были подготовлены прототипы модифицированных экранов для смартфонов Huawei Nexus 6P и LG G Pad 7.0, в которые был встроен дополнительный чип, контролирующий коммуникационную шину I2C, по которой осуществляется передача данных от аппаратного компонента к драйверу. По аналогии с MITM атака классифицирована как CITM ("Chip-In-The-Middle") и в контенте сенсорного экрана позволяет перехватывать сенсорный ввод, а также симулировать операции с сенсорным экраном.

Модифицированные комплектующие могли применяться для сохранения ввода с виртуальной клавиатуры и симуляции действий пользователя (например, продемонстрирована установка вредоносной программы и создание фотоснимка с последующей отправкой атакующему по email). Кроме подстановки ввода возможно проведение прямой атаки на драйвер операционной системы в обход встроенных в смартфоны средств защиты, в случае отсутствия в драйвере необходимых проверок корректности данных, поступающих со стороны оборудования (например, исследователями выявлено переполнение буфера в драйвере контроллера сенсорного экрана).

Технически закладка создана на базе микроконтроллера ATmega328 из Arduino, припаянного к шине контроллера сенсорной панели. Благодаря использованию готового чипа стоимость оборудования для проведения атаки составила менее 10 долларов. Низкая стоимость позволяет легко наладить массовое производство вредоносных комплектующих и их поставку под видом обычных деталей. Прототипы атак продемонстрированы для платформы Android, но утверждается, что нет никаких преград повторить опыт для iOS.

Опасность атаки через поддельные комплектующие в том, что без специальной экспертизы их достаточно сложно отличить от легитимных деталей. Сенсорные экраны и многие другие компоненты, включая датчики ориентации, контроллеры беспроводного заряда и NFS-приемники, обычно поставляются сторонними производителями. Драйверы для взаимодействия с подобными компонентами встраиваются в основную ОС и в отличие от драйверов для подключаемых USB-накопителей или сетевых устройств не выполняют дополнительных проверок корректности взаимодействия аппаратного компонента и центрального процессора, полностью доверяя встроенному оборудованию.

Видеоролики с практическими демонстрациями возможных атак:

  • Установка стороннего ПО через симуляцию действий с сенсорным экраном (запускается Google Play и устанавливается произвольная программа);

  • Создание фотоснимка и отправка на email.

  • Организация фишинг-атаки чрез подмену вводимого URL.

  • Сохранение и перехват последовательности разблокировки телефона.

  • Предоставление атакующему полного контроля за устройством через эксплуатацию уязвимости в ядре ОС (эксплуатируется переполнение буфера в драйвере, отключается SELinux и создаётся внешнее сетевое соединение с доступом к shell).



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Контроллеры электронных замков HID оказались незащищены от тривиальных уязвимостей
  3. OpenNews: Представлена техника атаки на микроконтроллеры, встроенные в MicroSD-карты
  4. OpenNews: Бэкдор в устройствах экстренного оповещения жителей США
  5. OpenNews: Семь уязвимостей в IPMI-прошивках Supermicro
  6. OpenNews: Оценка возможности создания аппаратных бэкдоров, работающих на транзисторном уровне
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: phone, attack, android, hardware, backdoor
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  • 1.1, Аноним, 23:23, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    То есть во время ремонта компьютера такая атака не возможна И не была возможной... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 23:51, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ремонт компьютера крайне редкая ситуация, а ремонт смартфона почти рутина По ст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 23:35, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не чини @ Покупай новый
     
     
  • 2.5, Аноним, 23:50, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Только не китайфон, а серьезный бренд с безупречной репутацией!
     
  • 1.7, Аноним, 23:53, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне интересно а как на свежекупленном аппарате проверить отсутствие аппаратных ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 23:59, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а не проще програмный вшить?
     
     
  • 2.12, GG, 00:40, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проще конечно, но его и обнаружить тоже проще
     
  • 1.9, Аноним, 00:11, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Та же чушь, как и в новости про якобы "уязвимость" CAN-шины.
     
     
  • 2.10, Аноним, 00:24, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эта новость - не чушь, потому что по некоторым сведениям до 20 владельцев сотов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 00:28, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://bash.im/quote/145896
     

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