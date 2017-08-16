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16.08.2017 14:20  В результате фишинга захвачен контроль ещё за 6 дополнениями к Chrome

В ходе фиксируемой в Сети фишинг-атаки злоумышленникам удалось получить контроль ещё за шестью дополнениями к Chrome - Chrometana (644 тысячи пользователей), Infinity New Tab (439 тысяч пользователей), Web Paint (52 тысячи пользователей), Social Fixer (180 тысяч пользователей), TouchVPN (1 млн пользователей) и Betternet VPN (1.3 млн пользователей). Таким образом, за время проведения фишинг-атаки злоумышленникам удалось получить контроль за дополнениями с суммарной аудиторией более 4.8 млн пользователей.

Метод захвата аналогичен ранее раскрытым атакам на дополнения Copyfish и Web Developer, и также вызван невнимательным отношением разработчиков при открытии писем, написанных от лица администрации каталога Chrome App Store. После того как разработчики по недосмотру вводили свои параметры авторизации в подставной форме входа в сервисы Google, пытаясь просмотреть детали о якобы выявленной в дополнении проблеме, злоумышленники получали доступ к учётной записи и выпускали новый выпуск дополнения, в который встраивали вредоносный код, отображающий навязчивые рекламные блоки и перехватывающий параметры доступа к сети доставки контента Cloudflare.

Суть работы добавляемого злоумышленниками кода сводится к ожиданию как минимум 10 минут после установки или обновления дополнения, после чего с внешнего сервера осуществляется загрузка JavaScript-файла с основным вредоносным кодом. Интересно, что для обхода блокировки по маске имя домена для загрузки кода выбирается путём вычисления MP5-хэша от текущего дня месяца и года ("wd" + md5(day + '-' + month + '-' + year) + ".win");

Загруженный код пытается перехватить параметры авторизации к Cloudflare и заменяет блоки популярных рекламных сетей на баннеры злоумышленников. Отдельно используется большой набор правил для замены рекламы на различных порносайтах и независящие от рекламной сети правила типовой замены для 33 наиболее популярных размеров баннеров (468x60, 728x90 и т.п.). Кроме замены рекламы осуществляется вывод всплывающих окон с фиктивной информацией о проблемах, перенаправляющих пользователя на сайты, участвующие в различных партнёрских программах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.proofpoint.com/us/...)
  2. OpenNews: Злоумышленники получили контроль над Chrome-дополнением с миллионной аудиторией
  3. OpenNews: Фишинг-атака по захвату браузерных дополнений для встраивания в них вредоносного кода
  4. OpenNews: Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая отобразить иной домен в адресной строке браузера
  6. OpenNews: Демонстрация неэффективности внедрения в Firefox проверки дополнений по цифровой подписи
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: fishing, chrome
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  • 1.1, Аноним, 15:04, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот поэтому я до сих пор не пользуюсь Хромом В Фаерфоксе дополнения и их разраб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 15:06, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Файрфокс не настолько популярен, так что средства, затрачиваемые на проворачиван... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 15:09, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    И в чем проблема Главное, что вирусов очень мало а по функциональности для боль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.7, с. баллмер, 15:32, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда же Микрософт урежет бабло этим никчёмным студентам? Ну правда, неграмотные нерадивые дурачки годами твердят свои мантры на… профильных ресурсах. Это же деньги в трубу. Лучше ещё индуса нанять, чтоб ошибки выискивал.

    Уважаемый куратор MS Student (или как там оно у вас правильно называется), поймите, что эта программа приносит только вред. Пожалуйста, опомнитесь — эти средства можно тратить с большей пользой!

     
  • 3.8, User, 15:32, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот по этой причине я не особо поддерживаю популяризацию линукс десктопа.
     
  • 1.3, qwerty_qwert1, 15:07, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну тоесть, надо настроить систему банеро-крутилок, подтянуть банеро-партнеров.
    А потом ломануть и перенаправить.

    И что из этого сложнее это большой вопрос.

     
  • 1.5, Аноним, 15:25, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Бабушка ползёт со скоростью 10 метров в минуту Начинаем клепать новости В перв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 15:30, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    С системд та же ситуация О тысячах успешных применений системды новостей нет, а... весь текст скрыт [показать]
     

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