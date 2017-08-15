15.08.2017 20:27  Система резервного копирования Obnam прекращает своё существование

Ларс Вирзениус (Lars Wirzenius), один из студенческих товарищей Линуса Торвальдса, вовлечённый в развитие Linux с первых дней существования проекта (создатель Linux Documentation Project и один из первых мэйнтенеров в дистрибутиве Debian), объявил о сворачивании проекта Obnam, в рамках которого с 2006 года развивалась система резервного копирования, основанная на идее оптимизации хранения резервных копий за счёт использования репозитория со встроенной поддержкой дедупликации данных.

По словам Ларса он прекращает разработку после того, как осознал, что имеющиеся проблемы можно устранить лишь полностью переписав проект с нуля, но он не собирается этого делать. В частности, из хобби проект превратился в обузу из-за невозможности преодолеть проблемы с расширяемостью, производительностью и потреблением ресурсов. Попытки исправить что-то приводили к появлению других проблем, например, всплывали непредвиденные провалы в производительности или повышалось потребление памяти.

Пользователям Obnam рекомендуется перейти на другие инструменты резервного копирования. Переход необходимо совершить до конца года, после чего сопровождение кодовой базы и устранение возможных уязвимостей будет полностью прекращено. Разработчикам Debian будет направлен запрос на удаление Obnam из репозиториев unstable и testing (Obnam не войдёт в состав Debian 10). Сайт и репозиторий проекта останутся доступны, но список рассылки будет переведён на систему премодерации. Тем не менее, проект имеет шанс остаться на плаву, если найдётся желающий подхватить разработку и заняться решением имеющихся проблем.



