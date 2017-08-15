15.08.2017 20:27  Система резервного копирования Obnam прекращает своё существование

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|2.18, пох, 23:06, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> borgbackup легко заменит сие творение.
автор сего творения превзошел многих, снабдив его fsck - которая, якобы, даже позволяет иногда отремонтировать побившееся хранилище.
у авторов борг - "пока еще не ломалось".
и да, для "дедуплицирующих" бэкапилок поломка фатальна - в отличие от old-school incremental backup, у них навернется именно все и сразу.
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|1.6, Андрей, 21:39, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Тем не менее, проект имеет шанс остаться на плаву, если найдётся желающий подхватить разработку и заняться решением имеющихся проблем.
Решать? Только переписывать же:
> имеющиеся проблемы можно устранить лишь полностью переписав проект с нуля
И было бы неплохо!
И уже не на питоне, а трушно на Си, или в крайнем случае на Go.
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|3.16, asdasdas, 22:49, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А в C она ппц какая строгая! Во первых, в Go она не строгая, а утиная, это разные вещи.
А что до C, в нем можно что угодно преобразовать к чему угодно, а помешать этому может только компилятор, а не стандарт.
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|4.17, A.Stahl, 23:01, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>в нем можно что угодно преобразовать к чему угодно
Можно, но это нужно делать специально. Только вот зачем специально делать такое?
А Питон это как Си с void* вместо всех типов и с жутким синтаксисом.
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|1.7, ыы, 21:42, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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>идее оптимизации хранения резервных копий за счёт использования репозитория со встроенной поддержкой дедупликации данных.
Купил дисковую полку от HP и осознал что эта идея давно уже в железе?
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|2.15, пох, 22:43, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Купил дисковую полку от HP и осознал что эта идея давно уже в железе?
дисковая полка хепе умеет сама залезать на неведомые ей сервера и бэкапать оттуда данные?
какая хорошая у HP...трава.
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