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15.08.2017 20:27  Система резервного копирования Obnam прекращает своё существование

Ларс Вирзениус (Lars Wirzenius), один из студенческих товарищей Линуса Торвальдса, вовлечённый в развитие Linux с первых дней существования проекта (создатель Linux Documentation Project и один из первых мэйнтенеров в дистрибутиве Debian), объявил о сворачивании проекта Obnam, в рамках которого с 2006 года развивалась система резервного копирования, основанная на идее оптимизации хранения резервных копий за счёт использования репозитория со встроенной поддержкой дедупликации данных.

По словам Ларса он прекращает разработку после того, как осознал, что имеющиеся проблемы можно устранить лишь полностью переписав проект с нуля, но он не собирается этого делать. В частности, из хобби проект превратился в обузу из-за невозможности преодолеть проблемы с расширяемостью, производительностью и потреблением ресурсов. Попытки исправить что-то приводили к появлению других проблем, например, всплывали непредвиденные провалы в производительности или повышалось потребление памяти.

Пользователям Obnam рекомендуется перейти на другие инструменты резервного копирования. Переход необходимо совершить до конца года, после чего сопровождение кодовой базы и устранение возможных уязвимостей будет полностью прекращено. Разработчикам Debian будет направлен запрос на удаление Obnam из репозиториев unstable и testing (Obnam не войдёт в состав Debian 10). Сайт и репозиторий проекта останутся доступны, но список рассылки будет переведён на систему премодерации. Тем не менее, проект имеет шанс остаться на плаву, если найдётся желающий подхватить разработку и заняться решением имеющихся проблем.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.liw.fi/posts/2017...)
  2. OpenNews: Выпуск системы резервного копирования Obnam 1.7
  3. OpenNews: Новая версия системы резервного копирования Obnam
  4. OpenNews: Представлена система резервного копирования Obnam 1.0, поддерживающая снапшоты и дедупликацию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: obnam, backup
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  • 1.1, anomymous, 20:32, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Правильно его с самого начала в Obman между собой переименовали...
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 21:07, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Как будто мнение пары русскоговорящих админов кого-то волнует. Пусть хоть Бобиком назовут.
     
  • 1.2, Аноним, 20:35, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Плохой танцор - хороший папа ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 20:49, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    borgbackup легко заменит сие творение.
     
     
  • 2.18, пох, 23:06, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > borgbackup легко заменит сие творение.

    автор сего творения превзошел многих, снабдив его fsck - которая, якобы, даже позволяет иногда отремонтировать побившееся хранилище.
    у авторов борг - "пока еще не ломалось".

    и да, для "дедуплицирующих" бэкапилок поломка фатальна - в отличие от old-school incremental backup, у них навернется именно все и сразу.

     
  • 1.6, Андрей, 21:39, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Тем не менее, проект имеет шанс остаться на плаву, если найдётся желающий подхватить разработку и заняться решением имеющихся проблем.

    Решать? Только переписывать же:
    > имеющиеся проблемы можно устранить лишь полностью переписав проект с нуля

    И было бы неплохо!

    И уже не на питоне, а трушно на Си, или в крайнем случае на Go.

     
     
  • 2.12, Аноним, 22:05, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Go Гарбидж коллектор и нестрогая типизация Отстой Для перемалывания петабайт ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, asdasdas, 22:49, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в C она ппц какая строгая! Во первых, в Go она не строгая, а утиная, это разные вещи.
    А что до C, в нем можно что угодно преобразовать к чему угодно, а помешать этому может только компилятор, а не стандарт.
     
     
  • 4.17, A.Stahl, 23:01, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >в нем можно что угодно преобразовать к чему угодно

    Можно, но это нужно делать специально. Только вот зачем специально делать такое?
    А Питон это как Си с void* вместо всех типов и с жутким синтаксисом.

     
  • 4.19, Аноним, 23:49, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут, видимо, имелся в виду тот факт, что Go умеет сам определять, что ему подсов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, ыы, 21:42, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >идее оптимизации хранения резервных копий за счёт использования репозитория со встроенной поддержкой дедупликации данных.

    Купил дисковую полку от HP и осознал что эта идея давно уже в железе?

     
     
  • 2.13, Аноним, 22:06, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да ты прям суперманька, и вендусом торгуешь тут, и орацлем, и хп И всё это на о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, пох, 22:43, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Купил дисковую полку от HP и осознал что эта идея давно уже в железе?

    дисковая полка хепе умеет сама залезать на неведомые ей сервера и бэкапать оттуда данные?

    какая хорошая у HP...трава.

     
  • 1.8, vitalif, 21:56, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Он zbackup наверно просто увидел
     
  • 1.9, vitalif, 21:56, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То ли Obnal, то ли Obman
     
  • 1.10, Аноним, 22:03, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пютан. Туда ему и дорога.
     
  • 1.11, Аноним, 22:04, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Рыжий там вроде велосипед очередной конструирует или у него другая задача?
     
  • 1.14, EHLO, 22:22, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дайте угадаю, Питон?
     

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