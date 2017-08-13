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13.08.2017 22:16  Представлен (n+1)sec, протокол для создания защищённых децентрализованных чатов

После двух лет проектирования, разработки и тестирования прототипов представлен новый протокол для создания защищённых групповых чатов - (n+1)sec. Библиотека с эталонной реализаций протокола распространяется под лицензией LGPLv3. Для тестирования предлагается экспериментальное клиентское ПО, которое оформлено в виде плагина для системы мгновенного обмена сообщениями Pidgin и может работать с любым сервером Jabber/XMPP. Дополнительно предоставляется простой клиент Jabberite, работающий в режиме командной строки, и симулятор EchoChamber.

Протокол обеспечивает оконечное шифрование (end-to-end, вся информация шифруется на стороне клиента), обеспечивает синхронный режим передачи сообщений и по решаемым задачам во многом напоминает протоколы OTR (Off-the-Record Messaging) и Signal:

  • Как и OTR протокол (n+1)sec также ориентирован на создание защищённых коммуникаций поверх существующих инфраструктур чатов, таких как XMPP, что позволяет интегрировать поддержку (n+1)sec в любое клиентское ПО на базе данных систем. Ключевое отличие заключается в том, что OTR рассчитан на обмен сообщениями между двумя участниками, в то время как (n+1)sec нацелен на создание децентрализованных чатов, в которых может общаться произвольное число людей.
  • Протокол Signal поддерживает групповые чаты с end-to-end шифрованием, но позволяет передавать сообщения только в асинхронном режиме и привязан к централизованным серверам платформ обмена сообщениями в которых он используется, что создаёт единую точку отказа и может использоваться для сбора метаданных о пользователях.

Ключевые возможности протокола (n+1)sec:

  • Конфиденциальность - содержимое доступно только участникам чата. Сторонний наблюдатель не может прочитать сообщения;
  • Совершенная прямая секретность (Forward secrecy) - перехваченный трафик с прошлой перепиской нельзя расшифровать даже после получения закрытых ключей участников чата;
  • Аутентификация с отречением (Deniable authentication) - во время чата обеспечивается проверка подлинности сообщений, но после чата третье лицо не имеет возможность доказать авторство сообщений участников;
  • Подтверждение авторства - получатель сообщения может быть уверен в подлинности отправителя, недопуская ситуации, когда кто-то другой попытается выдать себя за отправителя;
  • Целостность комнат для чата - участники группового чата могут быть уверены, что они находятся в одной комнате чата;
  • Единый порядок сообщений - участники группового чата могут быть уверены, что всем сообщения приходят в том же порядке.


  1. Главная ссылка к новости (https://equalit.ie/introducing...)
  2. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  3. OpenNews: Проект Tor начал тестирование собственной системы мгновенного обмена сообщениями
  4. OpenNews: Открыта часть серверного кода сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring 1.0
  6. OpenNews: Twitter открыл код TextSecure для безопасного обмена сообщениями на платформе Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: np1sec, chat, otr
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  • 1.1, waylandbeliver, 23:04, 13/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А есть ли маскировка траффика, чтобы при общении, это выглядело как просмотр выступлений правящий партии или обсуждение того какие муриканцы жиды?
    Просто, имхо, такие чаты будет трудно использовать если их можно будет с помощью dpi отфильтровать или отследить (за сам факт ведь тоже могут привлечь, особенно учитывая, то что сейчас спят и видят как бы запретить частным лицам использовать стойкое шифрование).
     
     
  • 2.8, Аноним, 23:50, 13/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    С архитектурной точки зрения, продолжая дело сетевых уровней TCP IP, этот сабжев... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 00:00, 14/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Жабир довольно легко отфильтровать занес айпи в блеклист и готово А стойкое ши... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 23:08, 13/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если речь о Signal Protocol, то это чушь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, demfloro, 23:15, 13/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю, есть форк Signal без центрального сервера и называется он Silence.
     
     
  • 3.11, Аноним, 00:26, 14/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не юзайте Silence, он просто шлет шифрованные SMS С такими SMS вас со всеми ваш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 23:37, 13/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну приложение Signal вообще доверия не вызывает https sandervenema ch 2016 11... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Аноним, 23:44, 13/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как минимум две реализации, OMEMO в XMPP XEP-0384 и Olm в Matrix, к серверам н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 23:45, 13/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Здесь https en wikipedia org wiki Comparison_of_instant_messaging_protocols с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Аноним, 23:48, 13/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну ребята, вы хоть различайте требование серверов вообще и централизованного сер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.9, Аноним, 23:55, 13/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И да, Signal программа и Signal Protocol протокол шифрования 8212 разные ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Жора, 02:19, 14/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда ICO? Проект - огонь. Цена полетит как ракета!
     

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