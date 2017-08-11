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11.08.2017 09:36  Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://

Во всех популярных системах управления версиями, которые поддерживают обращение к репозиторию через SSH, выявлена уязвимость, позволяющая выполнить любую команду в системе при попытке обработки специально оформленной ссылки "ssh://" на репозиторий. Проблема уже устранена в Git 2.7.6-2.14.1 (CVE-2017-1000117), Subversion 1.9.7 (CVE-2017-9800) и Mercurial 4.3 (CVE-2017-1000116), а также в GitHub и GitLab. Не исключено, что уязвимость проявляется и в других приложениях, использующих URL "ssh://". Интересно, что похожая уязвимость (CVE-2004-0489) была устранена в браузере Safari ещё в 2004 году.

Суть уязвимости сводится к тому, что при обработке URL "ssh://" допускается использование символа "-" вначале имени хоста, что позволяет использовать это имя для передачи опций ssh. Например, указав: 


   git clone ssh://-oProxyCommand=gnome-calculator/wat

в качестве имени хоста при запуске ssh будет передана строка "-oProxyCommand=gnome-calculator", которая будет обработана как опция в ssh. Так как через ssh-опцию ProxyCommand можно вызвать дополнительный обработчик установки соединения с сервером, появляется возможность выполнить любую команду в системе (в примере запускается gnome-calculator).

Для автоматизации атаки на Git злоумышленник может разместить подобный URL в файле .gitmodules подконтрольного ему репозитория. На системах пользователей, клонировавших данный репозиторий, команда злоумышленника будет запущена при выполнении операции "git clone --recurse-submodules". Для защиты от данного вида атак в Git отныне запрещено использование имён хостов и репозиториев, начинающихся с символа "-".

В GitHub проблема позволяла организовать выполнение кода через манипуляции с настройками Git LFS. Атака осуществлялась через размещение в репозитории файла .lfsconfig, в котором в качестве пути к LFS-хранилищу применялась конструкция вида "url = ssh://-oProxyCommand=some-command". Метод позволяет организовать выполнение произвольного кода на стороне клиентов, клонировавших репозиторий с подобным файлом, при наличии у них плагина Git LFS.

Проблемы с обработкой "ssh://" также были найдены и в GitLab (CVE-2017-12426), причём позволяли выполнить команду на стороне сервера GitLab при попытке импортировать репозитории, указав в web-интерфейсе в секции "Repo by URL" путь, подобный "ssh://-oProxyCommand=some-command".

В Mercurial 4.3 помимо вышеописанной проблемы прекращена поддержка Python 2.6 и устранена ещё одна уязвимость (CVE-2017-1000115), которая позволяет через манипуляцию с символическими ссылками осуществить запись в области ФС за пределами репозитория.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.recurity-labs.com/...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая осуществить подстановку SQL-кода в GitHub Enterprise
  3. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая прочитать содержимое системных файлов
  4. OpenNews: Выпуск Git 2.4.11, 2.5.5 и 2.6.6 и 2.7.4 с устранением критических уязвимостей
  5. OpenNews: Опасная уязвимость во всех версиях Git
  6. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: git, subversion, mercurial, ssh
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  • 1.1, Аноним, 09:46, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Не прокатило ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 09:50, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прокатило, запустился калькулятор CentOS 7 git clone ssh -oProxyCommand gno... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 09:57, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так, наверное, это прокол IETF, прежде всего А то символ подчёркивания в именах... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:12, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно подумать, что передача других внешних данных в exec это нормально За 20... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним, 10:24, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е., твое мнение: команды ProxyCommand= быть не должно?
     
  • 2.7, Аноним, 10:25, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А при чем здесь IETF Экранировать необходимо, при передаче ssh Запускает то на... весь текст скрыт [показать]
     

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