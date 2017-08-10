10.08.2017 21:49  Опубликован Exonum, фреймворк для создания приватных блокчейнов

Разработчики компании Bitfury Group опубликовали новый фреймворк для разработки приватных блокчейнов Exonum, который позволяет создавать свои безопасные и высокопроизводительные blockchain-решения. Exonum является полностью открытым решением, поэтому пользователям доступна не только вся библиотека кода, но и клиентское программное обеспечение для управления блокчейном. Exonum написан на языке программирования Rust, который уделяет особое внимание вопросам безопасности, не жертвуя при этом его производительностью. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache License 2.0. Ключевые особенности: Exonum использует алгоритм византийского консенсуса, который не требует больших вычислительных затрат для генерации блоков и гарантирует безопасность данных даже в случае выхода узлов из строя из-за неисправности или зловредной деятельности. Алгоритм позволяет блокчейну обрабатывать порядка 3 тыс. транзакций в секунду.

Платформа предполагает работу с умными контрактами или сервисами в терминологии Exonum. Сервисы Exonum, как и умные контракты Ethereum или Fabric, представляют собой бизнес-логику, добавляемую в блокчейн, однако имеют большую производительность (и безопасность, благодаря особой работе Rust с памятью) по сравнению с конкурентами.

Exonum привязывается к биткойн-блокчейну, то есть периодически высылает хеши блоков для включения в поддерживающий общедоступный блокчейн в формате транзакций-свидетельств. Для атаки на сеть, защищенную привязкой к открытому блокчейну, злоумышленникам приходится одновременно преодолевать механизмы консенсуса для эксклюзивного блокчейна и для поддерживающей цепи, что требует колоссальных вычислительных мощностей и является не рентабельным с точки зрения материальных затрат.

Встроенный в Exonum легкий клиент позволяет формировать и подписывать транзакции, а также проверять доказательства включения (или не включения) данных в блокчейн без необходимости скачивать его.



