10.08.2017 09:21  Выпуск Tcl/Tk 8.6.7

Опубликован релиз Tcl/Tk 8.6.7, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса. Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, Tcl также подходит для других задач, таких как web-разработка, создание сетевых приложений, администрирование систем и тестирование.

В новой версии, кроме исправления серии утечек памяти и крахов, добавлена возможность указания пространств имён для "[oo::copy]", обеспечена поддержка мультимедийных клавиш на платформе Windows, налажена обработка некорректных последовательностей в "Tcl_UtfToUniChar()", пересмотрены ограничения по использованию определённых префиксов в Tcl_LinkVar, обеспечена компиляция некоторых подкоманд "[clock]" в байткод, разрешено совместное использование "[clock]" и "[encoding]".



