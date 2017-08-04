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04.08.2017 10:48  Бета-выпуск VirtualBox 5.2

Спустя год с момента формирования прошлой значительной ветки компания Oracle представила первый бета-выпуск системы виртуализации VirtualBox 5.2.

Основные улучшения:

  • Поддержка экспорта виртуальных машин в Oracle Cloud (OPC);
  • Режим автоматизированной установки гостевых систем, похожий на функцию "Easy Install" в VMware и позволяющий без лишних настроек запустить гостевую систему, лишь выбрав необходимый для запуска образ;
  • Новый графический интерфейс выбора виртуальных машин;
  • Улучшение средств для людей с ограниченными возможностями;
  • Поддержка определения звуковых устройств и автоматизированный выбор драйвера для звукового бэкенда. Возможность горячего подключения внешних звуковых карт;
  • Эмуляция звуковых устройств HDA переведена на обработку данных в асинхронном режиме с выполнением в отдельном потоке;
  • Улучшена обработка видеорежимов при использовании EFI.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.24
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, iPony, 10:55, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > Easy Install

    А я vagrant прилепил.

    Хотя в Parallels Desktop от сосичечной компании довольно фапабельно. Выбрал из ГУЯ iso образ Ubuntu а оно автоматом всё поставилось из коробки.

     
  • 1.2, Zoolander, 10:56, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    VirtualBox уже научился открывать свои же образы Вирт машин предыдущих версий Е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:01, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Давное умеет, возращайтесь из коноплянного города https meduza io news 2017 08... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, anonymous, 11:03, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пользуюсь им много лет и никогда с открытием образов проблем не замечал
     
     
  • 3.5, _hide_, 11:49, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Были косяки в ветке 5.0, когда какие-то настройки вдруг стали некорректными, косячили со снапшотами. Потом починили, но осадочек остался.
     
     
  • 4.16, Zoolander, 14:18, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это как с Яндекс.диском. Тот же косяк с затертыми данными. Помню был знакомый, который в Яндексе работал. Так он весьма агрессивно реагировал на эту ситуацию. Видать, знакомые были.
     
  • 1.6, Anonim, 11:50, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А скорость передачи данных по сети поправили?
     
  • 1.7, Аноним, 11:56, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как-то неправильно растягивает VirtualBox гостевую ОС в i3wm Надеюсь, исправили... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 12:12, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Когда Oracle перестанет мучать амфибиотропная асфиксия в отношении исходных кодо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, anonymous, 13:18, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я тут нашел кучу VDI образов как их запустить и посмотреть что там?
     
     
  • 2.10, iPony, 13:31, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так это типа диски, нужна ещё конфигурация.
    Монтируй и смотри что там


    sudo qemu-nbd -c /dev/nbd0 drive.vdi
    sudo mount /dev/nbd0p1 /mnt

     
     
  • 3.11, anonymous, 13:40, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это от virtualbox образы, как их в virtualbox запустить?
     
     
  • 4.13, iPony, 13:48, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Быть ясновидящим. И создать к каждому образу подходящий файл .vbox с конфигурацией, подходящей для файла диска (vdi).
     
     
  • 5.15, Crazy Alex, 14:16, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если линуксы - создать конфигурацию, в которой вообще ничего не взлетит, надо суметь. А там понятнее будет.

    Если винда - хе-хе, будет масса веселья.

     
  • 1.12, Zico, 13:46, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всем добрый день.
    Может кто подскажет.
    Камень i7 6700K
    Мама Asus Prime Z270-K
    На Win7x32 стоит VirtualBox 5.0.40 вроде все работает спокойно.
    Решил поставить версию 5.1.26 - поставил также с паком.
    Пробую запустить уже созданные виртуалки - все крашатся - синий экран.
    Создаю с нуля - порядок все работает.
    Но вот процессор начал грузиться с новой версией не по детски.
    1. Почему крашатся машинки с прежней версии ?
    2. Почему процессор начал не по детски грузиться ?
     
     
  • 2.14, iPony, 13:50, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > x32

    Скорее всего разработчики просто болт забивают на эту устаревшую особенность

     
  • 1.17, Аноним, 14:21, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Режим автоматизированной установки гостевых систем, похожий на функцию Easy Ins... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 14:26, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    походу автоответы только зачем оно надо создание виртуалок не для хомячков ... весь текст скрыт [показать]
     

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