04.08.2017 10:48  Бета-выпуск VirtualBox 5.2

Спустя год с момента формирования прошлой значительной ветки компания Oracle представила первый бета-выпуск системы виртуализации VirtualBox 5.2. Основные улучшения: Поддержка экспорта виртуальных машин в Oracle Cloud (OPC);

Режим автоматизированной установки гостевых систем, похожий на функцию "Easy Install" в VMware и позволяющий без лишних настроек запустить гостевую систему, лишь выбрав необходимый для запуска образ;

Новый графический интерфейс выбора виртуальных машин;

Улучшение средств для людей с ограниченными возможностями;

Поддержка определения звуковых устройств и автоматизированный выбор драйвера для звукового бэкенда. Возможность горячего подключения внешних звуковых карт;

Эмуляция звуковых устройств HDA переведена на обработку данных в асинхронном режиме с выполнением в отдельном потоке;

Улучшена обработка видеорежимов при использовании EFI.



