04.08.2017 10:48  Бета-выпуск VirtualBox 5.2

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|1.1, iPony, 10:55, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Easy Install
А я vagrant прилепил.
Хотя в Parallels Desktop от сосичечной компании довольно фапабельно. Выбрал из ГУЯ iso образ Ubuntu а оно автоматом всё поставилось из коробки.
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|3.5, _hide_, 11:49, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Были косяки в ветке 5.0, когда какие-то настройки вдруг стали некорректными, косячили со снапшотами. Потом починили, но осадочек остался.
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|4.16, Zoolander, 14:18, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это как с Яндекс.диском. Тот же косяк с затертыми данными. Помню был знакомый, который в Яндексе работал. Так он весьма агрессивно реагировал на эту ситуацию. Видать, знакомые были.
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|1.12, Zico, 13:46, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Всем добрый день.
Может кто подскажет.
Камень i7 6700K
Мама Asus Prime Z270-K
На Win7x32 стоит VirtualBox 5.0.40 вроде все работает спокойно.
Решил поставить версию 5.1.26 - поставил также с паком.
Пробую запустить уже созданные виртуалки - все крашатся - синий экран.
Создаю с нуля - порядок все работает.
Но вот процессор начал грузиться с новой версией не по детски.
1. Почему крашатся машинки с прежней версии ?
2. Почему процессор начал не по детски грузиться ?
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