03.08.2017 22:53  Компания AMD открыла код системы фотореалистичного рендеринга Radeon ProRender

Компания AMD объявила об открытии исходных текстов профессиональной системы фотореалистичного рендеринга Radeon ProRender, ранее известной как AMD FireRender. Код открыт под лицензией MIT и будет развиваться под эгидой проекта GPUOpen. Пакет может работать на системах Windows, macOS и Linux c GPU, CPU и APU не только от AMD, но и от других производителей. Совместимость с различными GPU обеспечивается благодаря применению стандарта OpenCL.

ProRender представляет собой движок рендеринга, использующий методы симуляции физических процессов с применением вычислений на стороне GPU для достижения высокой производительности. ProRender может интегрироваться с различными профессиональными пакетами моделирования, например, плагины уже доступны для Autodesk 3ds Max и SOLIDWORKS.

Для обеспечения высокой производительности ProRender пытается одновременно задействовать все доступные в системе вычислительные ресурсы, включая CPU, APU и имеющиеся GPU. Производительности движка достаточно, чтобы поддерживать высокий FPS при выполнении прогрессивного рендеринга сцен умеренного размера. Например, сцена из 775 тысяч треугольников может отрисовываться с частотой 15 кадров в секунду с разрешением full HD на ПК с видеокартой Radeon R9 Nano.

Основу ProRender составляет движок трассировки пути, который также можно использовать для трассировки лучей от нескольких источников света. Поддерживаются точечные источники света, рассеянный свет, направленное освещение, прожектор, зонированное освещение и подсветка на основе изображения. Движок трассировки выполнен в виде библиотеки на языке C++, которую можно связывать со сторонними приложениями.

Предоставляется обширный набор реалистичных шаблонов материалов, построенных на основе физических параметров и формируемых путём комбинации базовых блоков на основе BRDF. Имеется система управления движением камеры Для обеспечения максимальной эффективности ProRender реализует только полигональную сетку на основе треугольников, но Radeon ProRender API позволяет использовать и сетки из четырёхугольников, разбивая их налету на треугольники.