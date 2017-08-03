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03.08.2017 20:16  Symantec продаёт удостоверяющий центр компании DigiCert

Компания Symantec объявила о продаже компании DigiCert бизнеса, связанного с аутентификацией и цифровыми сертификатами. Сумма сделки составляет 950 млн долларов плюс 30% акций DigiCert. Удостоверяющий центр Symantec создан в 2010 году, после покупки бизнеса аутентификации у компании VeriSign за 1.28 млрд долларов. Удостоверяющий центр Symantec занимает около 14% рынка сертификатов (5.5% всех сертификатов), уступая только Comodo и IdenTrus. Доля DigiCert оценивается в 2.2% (0.9% всех сертификатов).

Основным мотивом продажи является прекращение доверия к сертификатам Symantec в браузерах Chrome и Firefox после выявления ненадлежащей организации работы инфраструктуры, нарушений при подготовке отчётности и злоупотреблений, которые привели к выдаче сертификатов уровня EV (Extended Validation) без требуемых проверок.

В качестве компромиссного варианта Symantec был предложен переход на работу под внешним контролем (Managed CA) в форме агента другого удостоверяющего центра (SubCA, Subordinate Certificate Authority), что подразумевало работу без обладания своим корневым сертификатом. Для получения нового корневого сертификата Symantec требовалось провести полную реструктуризацию своей инфраструктуры. В подобных условиях переход клиентской базы под управление хорошо зарекомендовавшему себя удостоверяющего центра является оптимальным вариантом не только для всех сторон сделки, но и для клиентов Symantec.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.symantec.com/conne...)
  2. OpenNews: В Chrome и Firefox будет прекращено доверие к удостоверяющему центру Symantec
  3. OpenNews: Поставлена под сомнение валидность 30 тысяч HTTPS-сертификатов удостоверяющего центра Symantec
  4. OpenNews: Показательные критические уязвимости в продуктах Symantec и Norton
  5. OpenNews: Уязвимость в Symantec Antivirus, позволяющая получить полный контроль над системой
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: symantec, cert
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  • 1.1, Аноним, 21:40, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Больше походе не на продажу, а на объединение... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, GG, 22:53, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше уж так, чем то гoвно, которым они занимались
     
  • 1.2, Аноним, 22:01, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Название конторы поменяли.
     
  • 1.4, Молодой пердун, 23:26, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вкус от этого краше не станет.
     
  • 1.5, fi, 23:33, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ведь когда-то VeriSign была основной компанией по сертификатам!!! Куда катится мир
     
  • 1.6, Аноним, 23:38, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что там на самом деле происходит, кто в курсе?
     
     
  • 2.8, Аноним, 00:11, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Становится все труднее торговать воздухом...
     

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