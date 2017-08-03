03.08.2017 20:16  Symantec продаёт удостоверяющий центр компании DigiCert

Компания Symantec объявила о продаже компании DigiCert бизнеса, связанного с аутентификацией и цифровыми сертификатами. Сумма сделки составляет 950 млн долларов плюс 30% акций DigiCert. Удостоверяющий центр Symantec создан в 2010 году, после покупки бизнеса аутентификации у компании VeriSign за 1.28 млрд долларов. Удостоверяющий центр Symantec занимает около 14% рынка сертификатов (5.5% всех сертификатов), уступая только Comodo и IdenTrus. Доля DigiCert оценивается в 2.2% (0.9% всех сертификатов).

Основным мотивом продажи является прекращение доверия к сертификатам Symantec в браузерах Chrome и Firefox после выявления ненадлежащей организации работы инфраструктуры, нарушений при подготовке отчётности и злоупотреблений, которые привели к выдаче сертификатов уровня EV (Extended Validation) без требуемых проверок.

В качестве компромиссного варианта Symantec был предложен переход на работу под внешним контролем (Managed CA) в форме агента другого удостоверяющего центра (SubCA, Subordinate Certificate Authority), что подразумевало работу без обладания своим корневым сертификатом. Для получения нового корневого сертификата Symantec требовалось провести полную реструктуризацию своей инфраструктуры. В подобных условиях переход клиентской базы под управление хорошо зарекомендовавшему себя удостоверяющего центра является оптимальным вариантом не только для всех сторон сделки, но и для клиентов Symantec.



