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31.07.2017 22:35  Релиз медиацентра MythTV 0.29

Состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 0.29, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL.

Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.), и фронтэнда для отображения и формирования интерфейса. Фронтэнд может работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов - официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами достаточно широк, от интеграции с различными online-сервисами и реализации web-интерфейса для управления системой по сети, до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.

Основные новшества:

  • Добавлена новая заставка, отображаемая при запуске и автоматически находящая бэкенды при помощи UPNP;
  • При запуске бэкенд теперь принимает запросы на все имеющиеся в системе сетевые адреса (создаёт слушающие сокеты на всех сетевых интерфейсах);
  • Интерфейс mythtv-setup кардинально переработан и теперь основан на библиотеке MythUI;
  • Улучшена поддержка дисков Bluray;
  • Во фронтэнде (MythFrontend) добавлена возможность воспроизведения потокового контента через HTTPS;
  • Изменено оформление MythCenter;
  • Добавлена поддержка IPv6 UPNP и возможность использования адресов Link-Local для IPv6;
  • В работе задействован пакет FFmpeg 3.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mythtv.org/news/16...)
  2. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 0.28
  3. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 0.27.1
  4. OpenNews: В рамках проекта Torc создан форк медиацентра MythTV
  5. OpenNews: Состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 17.0
  6. OpenNews: Выпуск медиасервера Gerbera 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mythtv
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  • 1.1, 3463456356345, 23:23, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Вопрос в лоб! Как это поставить под самую популярную настольную ОС?
     
     
  • 2.2, Мадара, 23:52, 31/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    попробуй руками
     
  • 2.3, Аноним, 00:06, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Никак, это делают программисты, для программистов
     
  • 2.4, Led, 00:25, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    apt install mythtv

    zypper install mythtv

    yum install mythtv

    ...

     
     
  • 3.5, Аноним, 00:44, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    apt не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или па... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, Аноним, 02:11, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй переустановить свою убунту заново.
     
     
  • 5.7, Аноним, 02:15, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю, что такое убунту , т к она не подходит под самую популярную настольн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.8, Led, 03:06, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Не знаю, что такое "убунту", т.к. она не подходит под "самую популярную настольную ОС"

    Тогда иди в винду.

     
  • 2.9, гуглдруг, 03:31, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://mythtvwindows.sourceforge.net/
     
  • 1.10, robot228, 07:00, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В целях безопасности юзерам не рекомендовано использовать UPNP. Я вот понять не могу когда ж до клоунов дойдёт что не надо эту фигню включать в свой софт? Простыми словами уже сделайте гайд как порты пробросить и вам спасибо скажут.
     

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