31.07.2017 22:35  Релиз медиацентра MythTV 0.29

Состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 0.29, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL. Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.), и фронтэнда для отображения и формирования интерфейса. Фронтэнд может работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов - официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами достаточно широк, от интеграции с различными online-сервисами и реализации web-интерфейса для управления системой по сети, до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК. Основные новшества: Добавлена новая заставка, отображаемая при запуске и автоматически находящая бэкенды при помощи UPNP;

При запуске бэкенд теперь принимает запросы на все имеющиеся в системе сетевые адреса (создаёт слушающие сокеты на всех сетевых интерфейсах);

Интерфейс mythtv-setup кардинально переработан и теперь основан на библиотеке MythUI;

Улучшена поддержка дисков Bluray;

Во фронтэнде (MythFrontend) добавлена возможность воспроизведения потокового контента через HTTPS;

Изменено оформление MythCenter;

Добавлена поддержка IPv6 UPNP и возможность использования адресов Link-Local для IPv6;

В работе задействован пакет FFmpeg 3.2.



