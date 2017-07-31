The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

31.07.2017 21:26  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.48

Спустя восемь месяцев с момента прошлого выпуска состоялся релиз пакета SeaMonkey 2.48, объединяющего в рамках одного продукта набор приложений для работы в сети, разрабатываемых под эгидой проекта Mozilla: web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. Пакет доступен в сборках для платформ Linux, Windows и macOS.

Из изменений отмечается:

  • Синхронизация с кодовой базой Firefox 51.
  • Решены проблемы с установкой поисковой системы по умолчанию.
  • Страница "about:support" приведена к более наглядному представлению.
  • Система кэширования переведена на новый бэкенд HTTP Cache v2.
  • В состав включены компоненты Error Console и Help Viewer, которые были удалены из Firefox.
  • IRC-клиент Chatzilla, система инспектирования DOM Inspector и календарь планировщик Lightning исключены из основного состава SeaMonkey и могут быть установлены как обособленные дополнения из каталога addons.mozilla.org.

Так как в движок SeaMonkey последнее время вносятся нарушающие совместимость изменения, в новом выпуске SeaMonkey может быть нарушена нормальная работа некоторых старых дополнений. Разработчики также предупреждают, что система автоматической установки обновлений не работает для версии SeaMonkey 2.48 и пользователям следует вручную установить новый выпуск поверх прошлого.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.seamonkey-project....)
  2. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  3. OpenNews: Доступен интегрированный набор интернет-приложений SeaMonkey 2.46
  4. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.39
  5. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.35
  6. OpenNews: Релиз интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.29
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: seamonkey
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Игорь, 21:46, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Приветствую, подскажите пожалуйста, что это означает: Синхронизация с кодовой базой Firefox 51?
     
     
  • 2.3, paulus, 21:48, 31/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    это типа отстает от ff57, вебдвигло и плюшки от ff51
     
  • 2.5, EHLO, 22:21, 31/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Звук будет без pulseaudio
     
  • 1.2, paulus, 21:46, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    SeaMonkey и palemoon давно пора обзавестись своими сервисами с расширениями, пока они еще есть...
    Error Console и Help Viewer тоже могли бы расширениями запилить
     
     
  • 2.7, Аноним, 23:24, 31/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    У palemoon есть своя страничка с расширениями.
     
  • 1.4, Аноним, 22:21, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    симанки в очень сейчас нелегкой ситуации самой бы выжить в этих условиях че... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 22:35, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем он вообще нужен, если есть firefox с аддонами?
     
     
  • 2.8, Аноним99, 23:45, 31/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    За тем что ФФ  глючит.  Увсех глючит. только  кто-то этого незамечает, а у кого-то комп колбасит от одного только упоминания "запуск фф". Хотя запоследние  пару релизов у меня  "зависания" вроде как пропали. ивообще в ФФ понапихана туева хуча всяких ненужностей.
    Жаль что я не программист я бпостарался сделать так чтобы всякие  нужности и ненужности включались плагинами и модулями( На каждую функцию своя кнопка включить/отключить!). Хочешь читай  голый текст  даже без  CSS Хочешь  смотри новогоднюю елку.
     
  • 1.9, Michael Shigorin, 23:52, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пришлось явно выставить SHELL при сборке в чруте, иначе:[CODE]  File "/usr/src/RPM/BUILD/seamonkey-2.48/mozilla/python/mach/mach/mixin/process.py", line 29, in <module>
        raise Exception('Could not detect environment shell!')
    Exception: Could not detect environment shell!
    make[1]: *** [stage-package] Error 1
    make[1]: Leaving directory '/usr/src/RPM/BUILD/seamonkey-2.48/objdir/suite/installer'
    make: *** [install] Error 2[/CODE]В остальном собралось и запустилось, отправил: http://webery.altlinux.org/task/186064
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList