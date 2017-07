31.07.2017 21:26  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.48

Пришлось явно выставить SHELL при сборке в чруте, иначе:[CODE] File "/usr/src/RPM/BUILD/seamonkey-2.48/mozilla/python/mach/mach/mixin/process.py", line 29, in <module>

raise Exception('Could not detect environment shell!')

Exception: Could not detect environment shell!

make[1]: *** [stage-package] Error 1

make[1]: Leaving directory '/usr/src/RPM/BUILD/seamonkey-2.48/objdir/suite/installer'

make: *** [install] Error 2[/CODE]В остальном собралось и запустилось, отправил: http://webery.altlinux.org/task/186064