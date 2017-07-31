31.07.2017 21:26  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.48

Спустя восемь месяцев с момента прошлого выпуска состоялся релиз пакета SeaMonkey 2.48, объединяющего в рамках одного продукта набор приложений для работы в сети, разрабатываемых под эгидой проекта Mozilla: web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. Пакет доступен в сборках для платформ Linux, Windows и macOS. Из изменений отмечается: Синхронизация с кодовой базой Firefox 51.

Решены проблемы с установкой поисковой системы по умолчанию.

Страница "about:support" приведена к более наглядному представлению.

Система кэширования переведена на новый бэкенд HTTP Cache v2.

В состав включены компоненты Error Console и Help Viewer, которые были удалены из Firefox.

IRC-клиент Chatzilla, система инспектирования DOM Inspector и календарь планировщик Lightning исключены из основного состава SeaMonkey и могут быть установлены как обособленные дополнения из каталога addons.mozilla.org. Так как в движок SeaMonkey последнее время вносятся нарушающие совместимость изменения, в новом выпуске SeaMonkey может быть нарушена нормальная работа некоторых старых дополнений. Разработчики также предупреждают, что система автоматической установки обновлений не работает для версии SeaMonkey 2.48 и пользователям следует вручную установить новый выпуск поверх прошлого.



