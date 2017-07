На прошедшей в Лас Вегасе конференции Black Hat состоялась церемония вручения премии Pwnie Awards 2017, в рамках которой выделены наиболее значительные уязвимости и абсурдные провалы в области компьютерной безопасности. Pwnie Awards считается аналогом Оскара в области компьютерной безопасности и проводится ежегодно, начиная с 2007 года. Основные номинации: Самый ламерский ответ вендора (Lamest Vendor Response). Номинация за самую неадекватную реакцию на сообщение об уязвимости в собственном продукте. Победителем признан Леннарт Поттеринг (Lennart Poettering) за систематическое непризнание уязвимостей и тихое внесение исправлений без указания в списке изменений или тексте коммитов номеров CVE и без упоминания связи исправления с проблемами безопасности. В качестве примеров приводятся сообщения об ошибках 5998, 6225, 6214, 5144 и 6237 с разыменованиями нулевых указателей, записью за пределы буфера и запуском сервисов с повышенными привилегиями, которые Поттеринг отказался рассматривать как уязвимости. В качестве претендентов на получение премии также рассматривались: Проект Nomx, который позиционировался как реализация наиболее защищённого коммуникационного протокола, а на деле оказался примером наплевательского отношения к безопасности. Simon Smith за его работу по написанию запросов на удаление роликов в Youtube и заметок в блогах, в которых публиковались сведения об уязвимостях в его продуктах 1IQ, eVestigator, RPL Central и Official Intelligence (коммерческие форки Onion Browser и разных открытых мобильных приложений).

Лучшая серверная ошибка . Присуждается за выявление и эксплуатацию наиболее технически сложной и интересной ошибки в сетевом сервисе. Премия присуждена группе Equation, которая связывается с деятельностью Агентства Национальной Безопасности США (АНБ), за подготовку эксплоитов для атаки на Windows SMB, которые были опубликованы командой Shadow Brokers вместе с порцией других данных, полученных в результате утечки информации из АНБ. Из не получивших премию претендентов можно отметить: Критическая уязвимость (CVE-2016-6309) в OpenSSL, которая образовалась в результате исправления другой неопасной уязвимости и могла привести к выполнению кода злоумышленника при обработке отправленных им пакетов; Уязвимостт Cloudbleed - утечка неинициализированных отрывков оперативной памяти прокси-серверов Cloudflare; CVE-2017-0290 - удалённый запуск кода в Microsoft WinDefender; CVE-2017-5689 - обход аутентификации в технологии Intel AMT; CVE-2016-6432 - удалённый запуск кода в Cisco ASA.

Лучшая ошибка в клиентском ПО . Победителем признана уязвимость в Microsoft Office (CVE-2017-0199), позволявшая организовать выполнение кода через манипуляцию с OLE-объектами. На получение премии также претендовали: Уязвимость в gstreamer-плагине для обработки музыкального формата SNES, который воспроизводил SNES через эмуляцию машинных кодов звукового процессора Sony SPC700 при помощи эмулятора Game Music Emu; Серия уязвимостей, позволивших получить root-доступ в Chrome OS; Уязвимости CVE-2016-5197 и CVE-2016-5198, позволившие получить полный контроль над Android при открытии специальной страницы в Chrome.

Лучшая уязвимость, приводящая к повышению привилегий . Победа присуждена создателям атаки Drammer, которая позволяет получить привилегии root на платформе Android не эксплуатируя явных уязвимостей в ПО, а пользуясь уязвимостью чипов памяти DRAM (RowHammer, позволяет исказить содержимое отдельных битов памяти путём цикличного чтения данных из соседних ячеек памяти). На получение премии также претендовали: Уязвимость (CVE-2017-7228) в Xen, позволяющая получить доступ ко всей системной памяти из гостевой системы; Root-уязвимость в ядре Linux (CVE-2017-7184), применённая на конкурсе Pwn2Own для атаки на Ubuntu; Серия уязвимостей, связанных с применением структур task_t; Уязвимость Blitzard (CVE-2016-1815) в ядре macOS.

Лучшая криптографическая атака . Присуждается за выявление наиболее значимых брешей в реальных системах, протоколах и алгоритмах шифрования. Премия присуждена команде, разработавшей практический метод генерации коллизии для SHA-1. Претендентами на получение премии также были: FFS (Flip Feng Shui), метод скрытого изменения памяти чужих виртуальных машин; Атака на RFC 7516 (JSON Web Encryption, JWE), позволяющая отправителю извлечь закрытый ключ получателя.

Лучший бэкдор . Присуждается за представление или обнаружение бэкдора, наиболее изощрённого с технической точки зрения или опасного с точки зрения широты распространения. Премия присуждена бэкдору M.E.Doc, устанавливаемому вредоносным ПО NotPetya. Претендентами на получение премии был бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner и бэкдор в SonicWall GMS.

Лучший брендинг . Присуждается на наиболее заметное продвижение информации об уязвимости как продукта. Последнее время уязвимости используются как инфоповод для своего продвижения. Для уязвимостей запускают отдельные сайты, создают логотипы и присваивают заметные имена. Победа в данной номинации присуждена уязвимости GhostButt (CVE-2017-8291) для которой даже была написана своя песня. Претенденты: RingRoad, DirtyCOW, Cloudbleed.

Наиболее инновационное исследование . Премия прусуждена авторам новой техники обхода механизма защиты ASLR (Address space layout randomization), которая может быть реализована на языке JavaScript и использована при эксплуатации уязвимостей в web-браузерах. На получение премии претендовали: Инструментарий fuzzing-тестирования Fuzzy Lop; Демонстрация перехвата звонков/SMS и создания фиктивных звонков/SMS от другого пользователя в сотовых LTE-сетях; Инструмент для выявления уязвимостей Bochspwn Reloaded; техника атаки Drammer.

Наиболее раздутое объявление об уязвимости . Присуждается за наиболее пафосное и масштабное освещение проблемы в интернете и СМИ, особенно если в итоге уязвимость оказывается неэксплуатируема на практике. В номинации упомянуты: Уязвимость Dirty Cow (CVE-2016-5195), которая является локальной уязвимостью в ядре Linux, ничем не примечательной перед другими подобными проблемами, которые вплывают регулярно. Но в отличие от остальных проблем для Dirty Cow создан свой сайт, логотип и аккаунт в Twitter. Уязвимость в Cryptsetup (CVE-2016-4484), которая была излишне демонизирована несмотря на возможность совершения атаки, только при физическом доступе к оборудованию; Исследователь, выявивший код для деактивации атаки вредоносного ПО Wannacry был возвеличен в СМИ как спаситель человечества и герой; Атака Cloak and Dagger, для которой заведён свой сайт, на деле бессмысленна, так как требует, чтобы жертва установила специальное приложение с правами вывода поверх других окон.

Самый большой провал (Most Epic FAIL). Победа присуждена премьер-министру Австралии, который выступил за законодательный запрет оконечного (end-to-end) шифрования в мессенджерах и заявил, что законы Австралии главнее, чем законы природы (законы математики). Среди других претендентов: Выпускаемый Лабораторией Касперского защищённый браузер для iOS (HTTPSafe Browser) на деле не проверял валидность SSL-сертификатов для всех сайтов, кроме тех, что уже находились в чёрном списке; Издание Intercept случайно раскрыло источник утечки информации, который до этого тщательно скрывала, не закрасив подпись на скане документа; Уязвимость Cloudbleed в результате которой открывки конфеденциальных данных клиентов Cloudflare засветились в поисковых системах.

(Most Epic FAIL). Победа присуждена премьер-министру Австралии, который выступил за законодательный запрет оконечного (end-to-end) шифрования в мессенджерах и заявил, что законы Австралии главнее, чем законы природы (законы математики). Среди других претендентов: Самое значительное проникновение (Epic 0wnage). Вручается за самый разрушительный и наиболее освещаемый СМИ взлом, а также за публикацию информации об уязвимости, приведшей к этому взлому. Премию поделили вредоносное ПО WannaCry и деятельность Shadow Brokers по публикации эксплоитов, полученных в результате утечки информации из АНБ.