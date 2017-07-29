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29.07.2017 09:19  В Chrome и Firefox будет прекращено доверие к удостоверяющему центру Symantec

Компания Google приняла решение прекратить доверие к сертификатам удостоверяющего центра Symantec в браузерах Chrome и Chromium в связи с проблемами в организации работы инфраструктуры, нарушениями при подготовке отчётности и злоупотреблениями, которые привели к выдаче сертификатов уровня EV (Extended Validation) без требуемых проверок. В настоящее время Mozilla также рассматривает вопрос утраты доверия к Symantec, но решение ещё не принято.

Напомним, что Symantec в 2010 году за 1.28 млрд долларов приобрёл бизнес аутентификации у компании VeriSign и стал одним из крупнейших удостоверяющих центров (около 14% всех сертификатов в мире). Для того, чтобы сгладить последствия прекращения доверия к сертификатам Symantec и предоставить пользователям время обновить свои сертификаты, разработчики Chrome пошли на компромисс и согласились провести процесс поэтапно, дав Symantec возможность перестроить свои организационные процессы, устранить проблемы в инфраструктуре и перейти на новые корневые сертификаты.

Первый этап прекращения доверия запланирован на выпуск Chrome 66, релиз которого ожидается 17 апреля 2018 года. На первом этапе будет утрачено доверие к сертификатам Symantec, выписанным до 1 июня 2016 года. Следует отметить, что в Mozilla обсуждается предложение по применению первого этапа блокировки, начиная с 1 декабря 2017 года, т.е. на четыре месяца раньше, но, скорее всего, окончательно будет утверждена дата близкая к апрелю 2018 года. Google также рассматривал возможность блокировки в октябрьском и декабрьском выпусках Chrome 62 и 63, но отложил блокировку до Chrome 66, приняв во внимание пожелания отрасли.

Полное прекращение поддержки сертификатов Symantec ожидается в Chrome 70 (запланирован на 23 октября 2018 года). Mozilla планирует полностью прекратить доверие к сертификатам Symantec в Firefox 63 (16 октября 2018) или 64 (27 ноября 2018). Для избежания проблем, сайтам, имеющим сертификаты Symantec, рекомендуется не затягивать с обновлением сертификата. Утрата доверия также затронет сертификаты удостоверяющих центров GeoTrust, Thawte и RapidSSL, которые были связаны цепочкой доверия с корневым сертификатом Symantec.

Что касается компании Symantec, то она чтобы сохранить бизнес на плаву и продолжить выдачу сертификатов под своим именем, согласилась с 1 декабря 2017 года ввести в строй новый процесс выдачи сертификатов, при котором компания не будет иметь своего корневого сертификата и будет выступать агентом другого удостоверяющего центра, выполняя роль SubCA (Subordinate Certificate Authority), работающего под внешним контролем (Managed CA). Сертификаты Symantec, выданные после 1 декабря 2017 года, не будут подпадать под блокировку и продолжат работу в Chrome 70.

В дальнейшем Symantec сможет параллельно провести полную реструктуризацию своей инфраструктуры, устранив слабые места в текущей цепочке взаимодействия с подчинёнными организациями и партнёрами, которым делегированы права выдачи сертификатов. Symantec также не исключает возможность продажи подразделения, занимающегося выдачей сертификатов.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Google предупредил о скором прекращении доверия ко всем сертификатам WoSign и StartCom
  3. OpenNews: Уязвимость в удостоверяющем центре Comodo позволила получить сертификат для чужого домена
  4. OpenNews: Mozilla перестаёт доверять новым сертификатам WoSign и StartCom
  5. OpenNews: Поставлена под сомнение валидность 30 тысяч HTTPS-сертификатов удостоверяющего центра Symantec
  6. OpenNews: Уязвимость удостоверяющего центра StartSSL позволяла получить сертификат для чужого домена
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cert, chrome, firefox, symantec
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  • 1.1, Анонис, 09:26, 29/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    У гугла какие-то двойные стандарты
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 09:36, 29/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    С чего бы это? У Симантека есть миллиард. Может и несколько, а у меня нихрена нет. Ну и кто будет послан в Р'льех?
     
  • 2.3, Neandertalets, 09:37, 29/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Бизнес, ничего личного (С)
     
  • 2.7, qq, 11:05, 29/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    То есть сейчас, им сказали, что они не правильно работаеют, через год у них отберут права, а то что они навыдают сейчас (когда не правильно работают или с 1 декабря) продолжит работать.

    В чем смысл, кэп, ай нид хэлп.

     
     
  • 3.13, Crazy Alex, 12:56, 29/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В том, что разом поломать 14% всех мировых сертификатов (а это сотни миллионов) - это существенно печальнее, чем всё, что они смогут навыдавать. Поэтому сайтам даётся время на миграцию.
     
  • 1.4, Аноним, 10:05, 29/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Небось отказались выпускать левые серты для местного министерства любви и попали... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:11, 29/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Как раз-таки их прижимают за возможность выдачи левых сертификатов без проверок ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 10:12, 29/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Никаких левых Для министерства любви Symantec выпускает только настоящие сертиф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, бедный буратино, 11:07, 29/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    а Петя Нортон ещё жив?
     
     
  • 2.9, A.Stahl, 11:12, 29/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ты так говоришь, как будто он в первую мировую австралийцам орудия на кораблях настраивал. Он не очень-то и старый.
     
  • 1.10, Аноним, 11:46, 29/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все, к чему прикасается симантек, превращается в В общем, такой Мидас наоборо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, A.Stahl, 12:30, 29/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Мидас наоборот

    Превращает куски металла, интересного лишь химикам, электронщикам и бабам, в широчайший ассортимент полезных изделий?

     
  • 1.11, mimocrocodile, 12:03, 29/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В конце останется только один^W два: комода и летсэнкрипт
     
  • 1.14, Аноним, 13:03, 29/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    комоду тоже скоро прижмут - у них не такая большая доля рынка CA-crt и тут, вни... весь текст скрыт [показать]
     

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