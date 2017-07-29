29.07.2017 09:19  В Chrome и Firefox будет прекращено доверие к удостоверяющему центру Symantec

Компания Google приняла решение прекратить доверие к сертификатам удостоверяющего центра Symantec в браузерах Chrome и Chromium в связи с проблемами в организации работы инфраструктуры, нарушениями при подготовке отчётности и злоупотреблениями, которые привели к выдаче сертификатов уровня EV (Extended Validation) без требуемых проверок. В настоящее время Mozilla также рассматривает вопрос утраты доверия к Symantec, но решение ещё не принято. Напомним, что Symantec в 2010 году за 1.28 млрд долларов приобрёл бизнес аутентификации у компании VeriSign и стал одним из крупнейших удостоверяющих центров (около 14% всех сертификатов в мире). Для того, чтобы сгладить последствия прекращения доверия к сертификатам Symantec и предоставить пользователям время обновить свои сертификаты, разработчики Chrome пошли на компромисс и согласились провести процесс поэтапно, дав Symantec возможность перестроить свои организационные процессы, устранить проблемы в инфраструктуре и перейти на новые корневые сертификаты. Первый этап прекращения доверия запланирован на выпуск Chrome 66, релиз которого ожидается 17 апреля 2018 года. На первом этапе будет утрачено доверие к сертификатам Symantec, выписанным до 1 июня 2016 года. Следует отметить, что в Mozilla обсуждается предложение по применению первого этапа блокировки, начиная с 1 декабря 2017 года, т.е. на четыре месяца раньше, но, скорее всего, окончательно будет утверждена дата близкая к апрелю 2018 года. Google также рассматривал возможность блокировки в октябрьском и декабрьском выпусках Chrome 62 и 63, но отложил блокировку до Chrome 66, приняв во внимание пожелания отрасли. Полное прекращение поддержки сертификатов Symantec ожидается в Chrome 70 (запланирован на 23 октября 2018 года). Mozilla планирует полностью прекратить доверие к сертификатам Symantec в Firefox 63 (16 октября 2018) или 64 (27 ноября 2018). Для избежания проблем, сайтам, имеющим сертификаты Symantec, рекомендуется не затягивать с обновлением сертификата. Утрата доверия также затронет сертификаты удостоверяющих центров GeoTrust, Thawte и RapidSSL, которые были связаны цепочкой доверия с корневым сертификатом Symantec. Что касается компании Symantec, то она чтобы сохранить бизнес на плаву и продолжить выдачу сертификатов под своим именем, согласилась с 1 декабря 2017 года ввести в строй новый процесс выдачи сертификатов, при котором компания не будет иметь своего корневого сертификата и будет выступать агентом другого удостоверяющего центра, выполняя роль SubCA (Subordinate Certificate Authority), работающего под внешним контролем (Managed CA). Сертификаты Symantec, выданные после 1 декабря 2017 года, не будут подпадать под блокировку и продолжат работу в Chrome 70. В дальнейшем Symantec сможет параллельно провести полную реструктуризацию своей инфраструктуры, устранив слабые места в текущей цепочке взаимодействия с подчинёнными организациями и партнёрами, которым делегированы права выдачи сертификатов. Symantec также не исключает возможность продажи подразделения, занимающегося выдачей сертификатов.



