26.07.2017 18:45  Релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.3

После восьми месяцев разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.3. Это третий выпуск на базе новой архитектуры, совмещающей вклад сообщества с разработками для корпоративных систем - основой openSUSE Leap выступают наработки промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 12 Service Pack 3 (SLE 12SP3), поверх которых поставляются более новые выпуски рабочего стола и пользовательских приложений. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.7 Гб (x86_64, Power 8 (ppc64le), ARMv8 (AArch64) и ARMv7). Репозиторий openSUSE Leap 42.3 насчитывает около 10 тысяч пакетов, из которых более 1500 импортированы из SUSE Linux Enterprise.

openSUSE Leap 42.3 подготовлен в рамках изменённой модели разработки, подразумевающей активное применение автоматизированных средств тестирования и публикации снапшотов, обновляемых раз в несколько дней, без выпуска классических альфа- и бета-версий. Кроме синхронизации изменений с SLE 12 SP3 выпуск не содержит каких-то значимых новшеств и нацелен в основном на обеспечение поддержки нового оборудования.

Как и в прошлой версии пользователям предлагаются ядро Linux 4.4 и рабочие столы GNOME 3.20 и KDE Plasma 5.8, а также пользовательские окружения MATE 1.16, Xfce 4.12 , LXQt 0.11.0, Enlightenment 0.23.3 и Cinnamon 3.0. Сохранение базовых версий компонентов рабочего стола и системы даёт возможность обеспечения предсказуемого и бесшовного обновления с выпуска openSUSE Leap 42.2. Использование стабильной основы SUSE Linux Enterprise позволяет применять openSUSE Leap 42.3 для создания надёжных серверных решений для физических серверов, виртуализации и облачных окружений.

По умолчанию предлагается файловая система Btrfs и задействована утилита snapper, отвечающая за создание снапшотов со срезами состояния файловой системы и откат изменений (например, можно вернуть случайно перезаписанный файл или восстановить состояние системы после установки пакетов). Инсталлятор, кроме графического режима, имеет полноценные интерфейсы для установки в текстовом режиме, в том числе установкой можно управлять удалённо через SSH и включить отладочный режим для тонкой диагностики проблем. Администраторам предлагается система резервного копирования Borg и Samba SSSD (System Security Services Daemon) с поддержкой интеграции с Active Directory.



