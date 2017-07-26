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26.07.2017 18:45  Релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.3

После восьми месяцев разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.3. Это третий выпуск на базе новой архитектуры, совмещающей вклад сообщества с разработками для корпоративных систем - основой openSUSE Leap выступают наработки промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 12 Service Pack 3 (SLE 12SP3), поверх которых поставляются более новые выпуски рабочего стола и пользовательских приложений. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.7 Гб (x86_64, Power 8 (ppc64le), ARMv8 (AArch64) и ARMv7). Репозиторий openSUSE Leap 42.3 насчитывает около 10 тысяч пакетов, из которых более 1500 импортированы из SUSE Linux Enterprise.

openSUSE Leap 42.3 подготовлен в рамках изменённой модели разработки, подразумевающей активное применение автоматизированных средств тестирования и публикации снапшотов, обновляемых раз в несколько дней, без выпуска классических альфа- и бета-версий. Кроме синхронизации изменений с SLE 12 SP3 выпуск не содержит каких-то значимых новшеств и нацелен в основном на обеспечение поддержки нового оборудования.

Как и в прошлой версии пользователям предлагаются ядро Linux 4.4 и рабочие столы GNOME 3.20 и KDE Plasma 5.8, а также пользовательские окружения MATE 1.16, Xfce 4.12 , LXQt 0.11.0, Enlightenment 0.23.3 и Cinnamon 3.0. Сохранение базовых версий компонентов рабочего стола и системы даёт возможность обеспечения предсказуемого и бесшовного обновления с выпуска openSUSE Leap 42.2. Использование стабильной основы SUSE Linux Enterprise позволяет применять openSUSE Leap 42.3 для создания надёжных серверных решений для физических серверов, виртуализации и облачных окружений.

По умолчанию предлагается файловая система Btrfs и задействована утилита snapper, отвечающая за создание снапшотов со срезами состояния файловой системы и откат изменений (например, можно вернуть случайно перезаписанный файл или восстановить состояние системы после установки пакетов). Инсталлятор, кроме графического режима, имеет полноценные интерфейсы для установки в текстовом режиме, в том числе установкой можно управлять удалённо через SSH и включить отладочный режим для тонкой диагностики проблем. Администраторам предлагается система резервного копирования Borg и Samba SSSD (System Security Services Daemon) с поддержкой интеграции с Active Directory.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2017...)
  2. OpenNews: SUSE и openSUSE представили Kubic, платформу для развёртывания контейнерной инфраструктуры
  3. OpenNews: openSUSE и SUSE Linux Enterprise синхронизируют номера выпусков
  4. OpenNews: Проект openSUSE прекращает поддержку пакетов с драйвером AMD Catalyst
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.2
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opensuse
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  • 1.2, Аноним, 19:04, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Qt 5 6, llvm 3 8, NetworkManager 1 0, GNOME 3 20 - отличный некрофильский дистр ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Ilya Indigo, 19:17, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    php 7.1 не собирается
    https://build.opensuse.org/package/show/home:13ilya/php7
    причём в Leap 42.2, Tumbleweed и даже на армах с ним всё в порядке, но в Leap 42.3 какая-то лютая смесь.
    Меинтайнер про это знает, но его это особо не волнует.
     
     
  • 2.5, Аноним, 19:43, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты будешь смеяться от причины: пехопе ненужно даже его мейнтейнеру
     
  • 1.4, Аноним, 19:30, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    фтoпку https en opensuse org openSUSE License https www bis doc gov index ph... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, A.Stahl, 19:46, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >openSUSE Leap

    Ляп такой кусок openSUSE на лопату. Свеженькое. Б-р-р-р...

     

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