26.07.2017 08:35  Релиз FreeBSD 11.1

Спустя год после прошлого значительно выпуска официально представлен релиз FreeBSD 11.1, который доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, armv6 (BANANAPI, BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, GUMSTIX, Raspberry Pi B, Raspberry Pi 2, PANDABOARD, WANDBOARD) и aarch64 (arm64). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Ключевые новшества: Компоненты Clang, libc++, compiler-rt, LLDB, LLD и LLVM обновлены до версии 4.0, из новых возможностей которой можно отметить использование статистики выполнения в оптимизаторе ThinLTO, более агрессивное устранение бесполезного кода, экспериментальную поддержку сопрограмм, улучшение совместимости с GNU ld и значительное увеличение производительности компоновщика LLD;

В стандартной Си-библиотеке и системных библиотеках задействован вызов reallocarray для проверки соблюдения границ буферов. Функция reallocarray отличается тем, что производит очистку содержимого выделяемых блоков памяти, по аналогии с calloc(), а также обнуляет или отдаёт системе (unmap) не распределённые блоки памяти;

В OpenSSH добавлена поддержка динамического межсетевого экрана blacklistd;

В ZFS обеспечена возможность сохранения сжатых данных в кэше, что увеличило эффективность кэширования положительно отразилось на производительности;

Добавлена утилита zfsbootcfg для настройки загрузочных опций zfsboot;

Добавлена утилита efivar, предоставляющая средства для управления переменными UEFI;

В пакетный фильтр ipfw добавлена поддержка именованных динамических состояний. Добавлены новые модули: ipfw_pmod для изменения пакетов любых протоколов, ipfw_nptv6 с реализацией Network Prefix Translation для IPv6 и ipfw_nat64 с реализацией NAT64;

В набор FreeBSD Integration Services (BIS), предоставляющий средства для работы в гостевых системах под управлением гипервизора Hyper-V и облачной платформы Azure, добавлена поддержка виртуальных машин с интерфейсом UEFI (Hyper-V Generation-2 VM);

Добавлен драйвер ena с поддержкой сетевых адаптеров ENA (Elastic Network Adapter), используемых компанией Amazon в инфраструктуре Elastic Compute Cloud (EC2) для организации связи между узлами EC2;

В NFS-клиент добавлена поддержка файловой системы EFS (Amazon Elastic File System);

В загрузчике EFI реализована поддержка доступа к удалённым файлам через TFTP, в дополнение к ранее имеющейся поддержке NFS;

Реализована сборочная опция WITH_REPRODUCIBLE_BUILD, при которой при сборке не используются специфичные метаданные ядра, что позволяет добиться повторяемых сборок, идентичных при сборке одного кода в разных системах;

По умолчанию в ядре включена поддержка NAT-T;



Другие улучшения: Добавлена сборочная опция WITH_LLD_AS_LD для установки компоновщика LLD от проекта LLVM в качестве /usr/bin/ld. На системах FreeBSD/arm64 компоновщик LLD теперь используется по умолчанию;

Добавлена сборочная опция WITH_RPCBIND_WARMSTART_SUPPORT для сборки rpcbind с поддержкой режима warmstart, при котором регистрации RPC сохраняются перед завершением работы и загружаются после запуска, что позволят избежать нарушения работы RPC-сервиса при перезапуске;

Добавлены средства защиты утилиты bspatch при помощи capsicum;

В утилите syslogd появилась поддержка ключевого слова "include", через которое можно определить директорию с файлами конфигурации, помимо базового syslog.conf (по умолчанию теперь дополнительно подключаются /etc/syslog.d и /usr/local/etc/syslog.d);

Из NetBSD портирована утилила getaddrinfo, представляющая собой обвязку над одноимённой функцией резолвера;

В утилите jail появилась возможность явного назначения IPv4 и IPv6 адресов для использования внутри jail-окружения;

В утилиту daemon добавлена поддержка перенаправления вывода stdout и stderr в syslog или в файл;

Добавлена утилита cxgbetool, предоставляющая интерфейс для отладки и изменения параметров устройств cxgbe;

В установщик bsdinstall добавлена поддержка включения скрытых беспроводных сетей при настройке интерфейса wlan. В bsdinstall также обеспечено сохранение настроек ZFS min_auto_ashift и добавлен режим автоматической конфигурации ZFS для систем ARM64. Проведена работа по целостному использованию конфигурации разделов EFI на всех поддерживаемых платформах;

Добавлен новый системный вызов clock_nanosleep();

В cloudabi добавлена возможность запуска 32-разрядных исполняемых файлов в 64-разрядном пользовательском окружении, при наличии в настройках ядра включенной опции COMPAT_CLOUDABI32;

Добавлен драйвер cfumass, предоставляющий фронтэнд для устройств хранения, подключаемых через USB OTG;

В гипервизоре bhyve расширены средства для проброса PCI-устройств;

В сетевой стек добавлена поддержка повторной передачи GARP (Gratuitous ARP). Для задания максимального числа повторных передач предложена переменная net.link.ether.inet.garp_rexmit_count;

Обеспечена возможность использования системных вызовов cpuset_getaffinity(2) и cpuset_setaffinity(2) в режиме capabilities;

Обновлены версии сторонних компонентов, в том числе tcsh 6.20.00, unbound 1.5.10, Subversion 1.9.5, xz 5.2.3, tcpdump 4.9.0, ntpd 4.2.8p10, bmake 20170510.



