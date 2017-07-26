The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

26.07.2017 08:35  Релиз FreeBSD 11.1

Спустя год после прошлого значительно выпуска официально представлен релиз FreeBSD 11.1, который доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, armv6 (BANANAPI, BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, GUMSTIX, Raspberry Pi B, Raspberry Pi 2, PANDABOARD, WANDBOARD) и aarch64 (arm64). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2.

Ключевые новшества:

  • Компоненты Clang, libc++, compiler-rt, LLDB, LLD и LLVM обновлены до версии 4.0, из новых возможностей которой можно отметить использование статистики выполнения в оптимизаторе ThinLTO, более агрессивное устранение бесполезного кода, экспериментальную поддержку сопрограмм, улучшение совместимости с GNU ld и значительное увеличение производительности компоновщика LLD;
  • В стандартной Си-библиотеке и системных библиотеках задействован вызов reallocarray для проверки соблюдения границ буферов. Функция reallocarray отличается тем, что производит очистку содержимого выделяемых блоков памяти, по аналогии с calloc(), а также обнуляет или отдаёт системе (unmap) не распределённые блоки памяти;
  • В OpenSSH добавлена поддержка динамического межсетевого экрана blacklistd;
  • В ZFS обеспечена возможность сохранения сжатых данных в кэше, что увеличило эффективность кэширования положительно отразилось на производительности;
  • Добавлена утилита zfsbootcfg для настройки загрузочных опций zfsboot;
  • Добавлена утилита efivar, предоставляющая средства для управления переменными UEFI;
  • В пакетный фильтр ipfw добавлена поддержка именованных динамических состояний. Добавлены новые модули: ipfw_pmod для изменения пакетов любых протоколов, ipfw_nptv6 с реализацией Network Prefix Translation для IPv6 и ipfw_nat64 с реализацией NAT64;
  • В набор FreeBSD Integration Services (BIS), предоставляющий средства для работы в гостевых системах под управлением гипервизора Hyper-V и облачной платформы Azure, добавлена поддержка виртуальных машин с интерфейсом UEFI (Hyper-V Generation-2 VM);
  • Добавлен драйвер ena с поддержкой сетевых адаптеров ENA (Elastic Network Adapter), используемых компанией Amazon в инфраструктуре Elastic Compute Cloud (EC2) для организации связи между узлами EC2;
  • В NFS-клиент добавлена поддержка файловой системы EFS (Amazon Elastic File System);
  • В загрузчике EFI реализована поддержка доступа к удалённым файлам через TFTP, в дополнение к ранее имеющейся поддержке NFS;
  • Реализована сборочная опция WITH_REPRODUCIBLE_BUILD, при которой при сборке не используются специфичные метаданные ядра, что позволяет добиться повторяемых сборок, идентичных при сборке одного кода в разных системах;
  • По умолчанию в ядре включена поддержка NAT-T;


Другие улучшения:

  • Добавлена сборочная опция WITH_LLD_AS_LD для установки компоновщика LLD от проекта LLVM в качестве /usr/bin/ld. На системах FreeBSD/arm64 компоновщик LLD теперь используется по умолчанию;
  • Добавлена сборочная опция WITH_RPCBIND_WARMSTART_SUPPORT для сборки rpcbind с поддержкой режима warmstart, при котором регистрации RPC сохраняются перед завершением работы и загружаются после запуска, что позволят избежать нарушения работы RPC-сервиса при перезапуске;
  • Добавлены средства защиты утилиты bspatch при помощи capsicum;
  • В утилите syslogd появилась поддержка ключевого слова "include", через которое можно определить директорию с файлами конфигурации, помимо базового syslog.conf (по умолчанию теперь дополнительно подключаются /etc/syslog.d и /usr/local/etc/syslog.d);
  • Из NetBSD портирована утилила getaddrinfo, представляющая собой обвязку над одноимённой функцией резолвера;
  • В утилите jail появилась возможность явного назначения IPv4 и IPv6 адресов для использования внутри jail-окружения;
  • В утилиту daemon добавлена поддержка перенаправления вывода stdout и stderr в syslog или в файл;
  • Добавлена утилита cxgbetool, предоставляющая интерфейс для отладки и изменения параметров устройств cxgbe;
  • В установщик bsdinstall добавлена поддержка включения скрытых беспроводных сетей при настройке интерфейса wlan. В bsdinstall также обеспечено сохранение настроек ZFS min_auto_ashift и добавлен режим автоматической конфигурации ZFS для систем ARM64. Проведена работа по целостному использованию конфигурации разделов EFI на всех поддерживаемых платформах;
  • Добавлен новый системный вызов clock_nanosleep();
  • В cloudabi добавлена возможность запуска 32-разрядных исполняемых файлов в 64-разрядном пользовательском окружении, при наличии в настройках ядра включенной опции COMPAT_CLOUDABI32;
  • Добавлен драйвер cfumass, предоставляющий фронтэнд для устройств хранения, подключаемых через USB OTG;
  • В гипервизоре bhyve расширены средства для проброса PCI-устройств;
  • В сетевой стек добавлена поддержка повторной передачи GARP (Gratuitous ARP). Для задания максимального числа повторных передач предложена переменная net.link.ether.inet.garp_rexmit_count;
  • Обеспечена возможность использования системных вызовов cpuset_getaffinity(2) и cpuset_setaffinity(2) в режиме capabilities;
  • Обновлены версии сторонних компонентов, в том числе tcsh 6.20.00, unbound 1.5.10, Subversion 1.9.5, xz 5.2.3, tcpdump 4.9.0, ntpd 4.2.8p10, bmake 20170510.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Из базовой системы FreeBSD будут удалены rcp, rlogin и rsh
  3. OpenNews: Прошивка игровой приставки Nintendo Switch использует компоненты FreeBSD
  4. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2017 года
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.5, Аноним, 09:19, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Long live FreeBSD
     
  • 1.6, 123, 09:31, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Sony и  Nintendo одобряют.
     
     
  • 2.8, qwerty123, 09:55, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    > Sony и  Nintendo одобряют.

    Вспомни про андроид в смартфонах и тебя отпустит. =)

     
     
  • 3.9, iZEN, 10:12, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Да кому нужны эти одинаковые обмылки.
     
     
  • 4.20, кверти, 11:37, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Изя, твоя люмия еще жива или уже воняет?
     
  • 4.21, leap42, 11:37, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    горстке фанатиков-маргиналов?
     
  • 1.12, Andrey Mitrofanov, 10:28, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    U https wiki freebsd org GPLinBase U I ld lld 80 Is the defa... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 10:54, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    WebRTC в браузерах работает?
     
  • 1.18, Дмитрий, 10:55, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне нравится FreeBSD, но почему-то в 11.1-RELEASE и в 12.0-CURRENT эта ОС странно ведет себя на неттопах Intel NUC, в частности, на NUC5PPYH & DN 2820FYKH на базе ex-Atom CPU N3700 & N2830. При EFI-установке и использовании auto-ZFS в инсталляторе, после установки и перезагрузки время старта Bios (Bios обновлены) от появления логотипа NUC до надписей F2 (вход в Bios), F7 (перепрошивка), F10 (выбор загрузочного устройства), может быть как увеличенным секунд на 15, так и обычным, мгновенным. В TrueOS на базе 12.0-CURRENT в последних версиях проблема не проявляется, но там используется rEFInd. Так как в TrueOS проблема не проявляется, багрепорт пришлось закрыть. А так разработчики FreeBSD его проигнорировали. В Linux, OpenBSD, DragonFly BSD проблема не наблюдается на этом железе. Проблема проявляется только под FreeBSD. Могли бы профессионалы в FreeBSD на этом сайте помочь решить проблему?
     
     
  • 2.19, smile, 11:11, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    >бы профессионалы в FreeBSD на этом сайте

    удивлюсь, если найдёшь тут поддержку. ИМХО, давно массовый посетитель опеннета опрыщавил, принял тот или иной лагерь хейтеров какой-то технологии и с нетерпением ждёт новостей про неё, чтобы выплеснуть своё эталонное "ненужно". Читателей с конструктивным подходом - единицы. Вангую, что скоро прибегут хейтеры BSD и нальют, что "пересаживайся на линукс, фря - г_но", "так бздунам и надо, страдай" и т.п.

    Но хотелось бы удивиться, да.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList