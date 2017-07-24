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24.07.2017 22:26  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 384.47

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 384.47. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86, x86_64), FreeBSD (x86, x86_64) и Solaris (x86_64). Одновременно доступно обновление LTS-ветки NVIDIA 375.82. В обоих выпусках добавлена поддержка GPU GeForce GTX 1060/1070/1080 с Max-Q Design, в nvidia-installer обеспечена установка SELinux-метки 'modules_object_t' для корректной загрузки модуля ядра в системах с SELinux, из установщика удалён устаревший код проверки наличия более новой версии пакета.

Новшества, специфичные для NVIDIA 384.47:

  • Добавлена поддержка GPU GeForce GT 1030, GeForce MX150 и P106-100;
  • В X-драйвер добавлена поддержка фильтра преобразования "Nearest" c реализацией фильтрации методом ближайшего соседа, применяемой при выполнении экранных преобразований;
  • Информация, возвращаемая X-расширением Xinerama, расширена сведениями о дисплеях PRIME в дополнение к напрямую подключенным дисплеям.


  1. Главная ссылка к новости (https://devtalk.nvidia.com/def...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 381.22
  3. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 378.13
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 375.20
  5. OpenNews: Обновление проприетарного драйвера NVIDIA 367.57
  6. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 370.28
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nvidia
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  • 1.1, Аноним, 22:36, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как-то не достоин Changelog отдельной новости.
     
     
  • 2.2, Аноним, 22:50, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Новость рассчитана на хайп и батхерт по местному канону Подождите, к завтрашнем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, VINRARUS, 00:44, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как говорил класик: "... you nVidia!"
     
     
  • 4.9, devnull, 00:46, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не классик, а современник...
     
  • 1.3, Аноним, 22:53, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если использовать ноутбучную гибридную нвидию, то до сих пор всё в тиринге?
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:02, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    http www thelinuxrain com articles got-tearing-with-proprietary-nvidia-try-thi... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Василёк, 23:44, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    где wayland?
     
     
  • 2.6, Аноним, 23:47, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На дальний кордон ушёл Для капиталистов-проприетаристов окаянных он пока не с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, VINRARUS, 00:45, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Ушол работать в AMD.
     

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