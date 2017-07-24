24.07.2017 22:26  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 384.47

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 384.47. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86, x86_64), FreeBSD (x86, x86_64) и Solaris (x86_64). Одновременно доступно обновление LTS-ветки NVIDIA 375.82. В обоих выпусках добавлена поддержка GPU GeForce GTX 1060/1070/1080 с Max-Q Design, в nvidia-installer обеспечена установка SELinux-метки 'modules_object_t' для корректной загрузки модуля ядра в системах с SELinux, из установщика удалён устаревший код проверки наличия более новой версии пакета. Новшества, специфичные для NVIDIA 384.47: Добавлена поддержка GPU GeForce GT 1030, GeForce MX150 и P106-100;

В X-драйвер добавлена поддержка фильтра преобразования "Nearest" c реализацией фильтрации методом ближайшего соседа, применяемой при выполнении экранных преобразований;

Информация, возвращаемая X-расширением Xinerama, расширена сведениями о дисплеях PRIME в дополнение к напрямую подключенным дисплеям.



