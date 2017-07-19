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19.07.2017 19:04  Уязвимость в gnome-exe-thumbnailer, позволяющая выполнить код при просмотре каталога с MSI-файлом

В пакете gnome-exe-thumbnailer, поставляемом во многих дистрибутивах, но официально не входящем в состав GNOME, выявлена уязвимость (CVE-2017-11421), позволяющая выполнить код злоумышленника при просмотре в файловом менеджере каталога, содержащего специально оформленный исполняемый файл Windows в формате MSI. Примечательно, что всего несколько дней назад похожая проблема была исправлена в компоненте evince.thumbnailer.

Уязвимость вызвана ошибкой в коде извлечения версии формата MSI в shell-скрипте gnome-exe-thumbnailer. Для выполнения данной операции на лету создаётся VBScript, анализирующий поля в файле, который затем выполняется через Wine: 

   wine cscript.exe //E:vbs //NoLogo Z:\\tmp\\${TEMPFILE1##*/}.vbs 2>/dev/null"
Так как VBScript-скрипт для извлечения версии оформлен в виде шаблона, в который подставляется имя файла (Set DB = WI.OpenDatabase(\"$INPUTFILE\",0)), то указав в имени файла символ кавычки можно подставить дополнительный код в формируемый VBScript. Например, при разборе файла с именем 
   poc.msi\",0):Set fso=CreateObject(\"Scripting.FileSystemObject\"):Set poc=fso.CreateTextFile(\"badtaste.txt\")'.msi
в шаблоне появится конструкция, создающая файл badtaste.txt: 
   Set DB = WI.OpenDatabase(\"poc.msi\",0):Set fso=CreateObject(\"Scripting.FileSystemObject\"):Set poc=fso.CreateTextFile(\"badtaste.txt\")',0)

Для эксплуатации уязвимости достаточно организовать вызов обработчика gnome-exe-thumbnailer для подготовленного злоумышленником файла. В частности, gnome-exe-thumbnailer будет запущен для создания миниатюр для файлов MSI при открытии каталога с ними в файловом менеджере, например, для атаки достаточно вставить USB-накопитель с вредоносным файлом. Другим вектором атаки является web-браузер: при открытии специально оформленной страницы можно инициировать вызов простроителя миниатюр в Chrome и Epiphany, не требуя от пользователя каких-либо действий.

Уязвимость устранена в выпуске gnome-exe-thumbnailer 0.9.5. В качестве обходного пути защиты можно отключить gnome-exe-thumbnailer, удалив файл /usr/share/thumbnailers/gnome-exe-thumbnailer. Проследить появление пакетов с исправлениями можно на данных страницах: Debian, FreeBSD, Ubuntu, SUSE, openSUSE, RHEL, Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая запустить код при копировании файла на рабочий стол
  4. OpenNews: Представлена техника атаки на микроконтроллеры, встроенные в MicroSD-карты
  5. OpenNews: Новый вид атак с использованием перепрограммированных USB-устройств
  6. OpenNews: Угроза безопасности из-за автоматической обработки мультимедийных файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: gnome, thumbnailer
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  • 1.1, Аноним, 19:13, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    >выполнения данной операции из shell-скрипта осуществляется запуск "wine cscript.exe

    вау, что тут могло пойти так?

     
     
  • 2.12, Anonim, 20:35, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > вау, что тут могло пойти так?

    Оговорка по Фрейду?

     
  • 1.2, Аноним, 19:24, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    2003-й год, Windows 98 SE, Dr Web, флешка на 128 Мб Я записал на неё кучу прог,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, анончик, 19:35, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проверялся exe целиком, а значок внутри, в ресурсах.
     
  • 2.4, Аноним, 19:36, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В 2003-м? Спасибо, хорошая сказочка на ночь. Поржал :)
     
     
  • 3.5, iPony, 19:58, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего смешного?
     
     
  • 4.11, Tffh, 20:27, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он еще не родился тогда
     
  • 1.6, Аноним, 20:02, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эммм, шта О_о Вместо разбора файла структура которого вполне открыта запускае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, iPony, 20:06, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вайн по определению костыль. И по умолчанию в серьезных дистрибутивах не используется.
    Но ошибка прям детская конечно.
     
  • 1.8, Аноним, 20:18, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дети с Wine эмулятором проиграли.
     
  • 1.9, Аноним, 20:26, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    трояны на VBScript для этого вашего лялекса
     
  • 1.10, Аноним, 20:27, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поганый Майкрософт!
     
  • 1.13, Аноним, 20:42, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    что еще ждать о проекта под GPL лицензией.
     
  • 1.14, Аноним, 21:10, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гонять wine чтобы извлечь картинку. Отлично, просто.
     

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