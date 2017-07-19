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19.07.2017 13:43  Релиз системы сборки CMake 3.9

Состоялся релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.9, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.

Основные улучшения:

  • В генераторы сборочных сценариев для Visual Studio 2010+ добавлена поддержка сборки проектов на языке CUDA (ранее CUDA поддерживался только генераторами Makefile и Ninja);
  • CMake теперь учитывает особенности стандартов Си/Си++ и связанные с ними мета-функции для компиляторов, вызываемых при указании идентификаторов "Cray", "PGI" и "XL";
  • Представлен модуль "CheckIPOSupported", предназначенный для проверки обеспечения поддержки в инструментарии межпроцедурных оптимизаций (IPO). IPO поддерживаются для компиляторов GCC и Clang;
  • В генераторе для Visual Studio 14 2015 учтены изменения инструментария v140, внесённые в очередном обновлении VS 2015. В частности изменён набор значений для настройки GenerateDebugInformation, используемой при включении отладочного режима (-DEBUG) в компоновщике;
  • В генераторы для Visual Studio 2010+ добавлена поддержка языка "ASM_NASM", включаемая при установке "nasm";
  • В генераторе "Xcode" появилась поддержка Xcode 9 и возможность создания схем сборки для Xcode, активируемая через переменную "CMAKE_XCODE_GENERATE_SCHEME";
  • Команда add_library() с опцией IMPORTED теперь может использоваться для библиотек объектов (Object Librarie). В команду install(TARGETS) добавлена опция OBJECTS” для указания пути для установки библиотек объектов. В команду install(EXPORT) добавлена поддержка экспорта библиотек объектов;
  • Для библиотек объектов реализовано свойство CUDA_PTX_COMPILATION, обеспечивающее компиляцию в файлы .ptx, вместо обычных объектных файлов;
  • Добавлено свойство BUILD_WITH_INSTALL_NAME_DIR и связанная с ним одноимённая переменная для управления включением свойства INSTALL_NAME_DIR для исполняемых файлов в сборочном дереве;
  • Добавлен модуль GoogleTest, предоставляющий средства для использования функции gtest_add_tests(), независимо от модуля FindGTest;
  • Файлы с исходными текстами в зависимых сборках теперь компилируются без ожидания окончания связывания других зависимостей;
  • В команды add_custom_command() и file(GENERATE) добавлена поддержка выражений генератора и свойств TARGET_OBJECTS.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.kitware.com/cmake...)
  2. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.8
  3. OpenNews: Компания Yahoo открыла код сборочной платформы Screwdriver
  4. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария qbs 1.8, развиваемого проектом Qt
  5. OpenNews: Разработчик языка XL опубликовал новую сборочную систему build
  6. OpenNews: Выпуск системы сборки GNU Make 4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cmake, make, build
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  • 1.1, Iaaa, 13:55, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И снова, как обычно, хана обратной совместимости. Мои скрипты, что отлично бегают под 3.5.1 и 3.8.0-rc3 под 3.9 отваливаются.
     
     
  • 2.2, Крутой аноним, 14:16, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > И снова, как обычно, хана обратной совместимости.

    ИМХО конечно, но там крутая обратная совместимость.
    Все ломающие изменения делаются через policy,
    отключите/включите policy ломающую ваш код и все.

     
     
  • 3.4, Iaaa, 14:33, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    спасибо, я посмотрю. оно не горит, конечно, но будет полезно.
     
  • 2.3, anonymous, 14:20, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Совсем недавно перевёл крупный проект (250+ файлов CMakeLists.txt) с cmake 2.8 на cmake 3.5. В проекте используется кодогенерация, понаписана куча cmake-макросов и функций. При портировании пара затыков была, но в целом переход дался достаточно легко. ЧЯДНТ?
     
     
  • 3.5, Iaaa, 14:34, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > ЧЯДНТ?

    Мне кажется, что довольно глупо подтверждать отсутствие проблем тулсета тем, что лично у вас их не возникло.

     
     
  • 4.6, hoopoe, 15:00, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да ладно, тут многие так делают :)
     
  • 4.9, anonymous, 15:21, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Практически любой инструмент можно использовать так, что в итоге огребёшь неприятностей. Довольно глупо (как минимум, не конструктивно) потом ходить по форумам и рассказывать, что это инструмент во всём виноват.
     
  • 1.7, Аноним, 15:02, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто пользуется, может будет интересно посмотреть мой проект пакетного менеджера ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, yekm, 15:14, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати вот Boost собрался на cmake, если кто ещё не в курсе. http://boost.2283326.n4.nabble.com/CMake-Announcement-from-Boost-Steering-Com
     
     
  • 2.10, anonymous, 15:28, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прекрасно. Нынешняя система сборки буста - это отдельное направление уличной магии.
     

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