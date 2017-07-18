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18.07.2017 22:15  Яндекс открыл код библиотеки машинного обучения CatBoost

Компания Яндекс объявила об открытии исходных текстов библиотеки машинного обучения CatBoost, которая реализует механизм градиентного бустинга на деревьях решений и позиционируется в качестве преемника алгоритма MatrixNet, применяемого в сервисах Яндекса для ранжирования, прогнозирования и формирования рекомендаций. Код библиотеки написан на языке C++ и распространяется под лицензией Apache 2.0. Для библиотеки подготовлены биндинги для языков Python и R, а также инструментарий командной строки и интерфейс визуализации процесса обучения.

В отличие от MatrixNet в CatBoost реализован более универсальный алгоритм, который не ограничивается числовыми данными при обучении модели, выдаёт более точные результаты при ранжировании данных и подходит для решения более широкого спектра задач, вплоть до промышленности и банковской сферы (например, прогнозирование расхода купюр в банкоматах). В настоящее время CatBoost уже внедрён для ранжирования ленты рекомендаций в zen.yandex.ru и применяется для расчёта прогноза погоды в Яндекс Погода. Кроме Яндекса CatBoost применяется в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) для обработки данных эксперимента LHCb на Большом адронном коллайдере.

Предлагаемый в CatBoost метод машинного обучения позволяет учитывать категориальные признаки и эффективно обучать модели на разнородных данных, таких как местонахождение пользователя, история операций и тип устройства. При этом, CatBoost демонстрирует очень хорошую производительность, обгоняя при решении различных задач классификации данных такие библиотеки, как LightGBM, XGBoost и H2O. Предоставляемый библиотекой API достаточно прост и требует написания около 10 строк кода для выполнения задач по классификации данных. Создание и тренировка модели может производиться из командной строки.

  1. Главная ссылка к новости (https://yandex.ru/blog/yatechn...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: yandex, ai
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  • 1, Аноним, 22:56, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Что-то типа IBM Watson получается Круто ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Аноним, 23:14, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Это не комплексный ИИ, а библиотека, заточенная на решение узкого круга задач.
     
     
  • 5, Аноним, 23:20, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    IBM Watson тоже не ИИ, а система для выявления совпадений на большом количестве ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 23:06, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Надеюсь лицензия не даст использовать коклам.
     
  • 4, Аноним, 23:19, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Приличное использование ... весь текст скрыт [показать]
     

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