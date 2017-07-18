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18.07.2017 09:19  Подмена ETH-кошелька привела к краже 7 млн долларов, собранных на развитие CoinDash

Создатели платформы электронных платежей CoinDash столкнулись с поучительной атакой, которая привела к попаданию в руки злоумышленников около 7 млн долларов, перечисленных в рамках мероприятия по совместному инвестированию развития социальной торговой платформы Ether. Через три минуты после начала первичного размещения монет (ICO, Initial Coin Offering) неизвестные злоумышленники взломали сайт проекта и скрытно подменили адрес ETH-кошелька для перевода средств.

Идентификатор кошелька ETH (Ethereum) включает 40 шестнадцатеричных цифр, поэтому его подмена сразу не бросилась в глаза, а когда была обнаружена кошелёк злоумышленника содержал 43438 ETH, что соответствует примерно 7.8 млн долларам. CoinDash полагает, что около 7 млн из этой суммы получено в рамках атаки, с учётом того, что за первые три минуты до взлома CoinDash было перечислено 6.4 млн долларов инвестиций.

Сообщается, что несмотря на инцидент, компания CoinDash перечислит все токены CDT по своим обязательствам, в том числе тем пользователям, кто перевёл средства на подменённый номер кошелька до блокирования работы сайта после обнаружения атаки. Переводы поступившие после отключения сайта компенсированы не будут. Несмотря на существенный размер нанесённого ущерба CoinDash планирует продолжить развитие проекта. В настоящее время все усилия сосредоточены на анализе действий атакующих в процессе взлома и поиске следов для их отслеживания.

Из других инцидентов можно отметить произошедший две недели назад взлом Bithumb, крупнейшей южнокорейской биржи обмена криптовалют (оборот до 75 млн долларов в день), в результате которого неизвестный злоумышленник смог присвоить себе неопределённый размер средств, хранившихся в аккаунтах пользователей сервиса. В своих жалобах отдельные пользователи отмечают потерю до 10 млн вон (8700 долларов). Общий размер украденных средств не сообщается, но оценивается, что он может доходить до миллиарда вон. Компания Bithumb заявила о готовности выплатить компенсацию из рассчёта 100 тысяч вон ($897) на учётную запись. Утверждается, что начальным вектором атаки стал взлом персонального компьютера одного из сотрудников, с которого удалось получить детали о примерно 38 тысячах пользователей Bithumb (3% от общей пользовательской базы). Метод, использованный для получения контроля за учётными записями, пока остаётся не ясен.

За несколько дней до атаки на Bithumb атакующим удалось получить контроль над доменом сайта Classic Ether Wallet, предоставляющем интерфейс для работы с криптовалютой Ethereum Classic (ETC, ветка Ethereum до форка ETH). Домен classicetherwallet.com был перенаправлен на подконтрольный атакующим подставной сайт, на котором был организован сбор параметров учётных записей пользователей сервиса, а также перехват и перенаправление транзакций с ETC. По предварительной оценке в результате атаки удалось перехватить около 300 тысяч долларов США. Захват домена был осуществлён с использованием методов социальной инженерии, путём ведения в заблуждение сотрудника технической поддержки хостинг-провайдера 1on1.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Ошибка в реализации криптовалюты Zcoin позволяла повторно тратить средства
  3. OpenNews: Проект ZeroNet развивает технологию децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть
  4. OpenNews: Анонсирована криптовалюта Zcash, обеспечивающая анонимность транзакций
  5. OpenNews: Linux Foundation представил новую платформу для финансовых транзакций в стиле Bitcoin
  6. OpenNews: Неизвестные получили контроль над аккаунтом создателя Bitcoin и сайтом проекта на SourceForge
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bitcoin
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  • 1.1, о6какатрон, 09:25, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    (издевательский смех нельсона)
     
  • 1.2, Аноним, 09:30, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    6 00 PM - 17 Jul 2017 Token Sale 6 13 PM - 17 Jul 2017 Website has been hacked... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, anonimous, 10:33, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Уж ты-то бы всё сделал быстрее.
     
  • 1.3, Аноним, 09:31, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Не хватает в начале новости Дамы и господа Сейчас вы услышите трагическую и по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 10:00, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ++

    https://www.youtube.com/watch?v=tD13dyPeaV0

     
     
  • 3.11, Аноним, 10:04, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    "...and it's gone"

    https://www.youtube.com/watch?v=_nVk25ZvTkU

     
  • 1.4, cat666, 09:33, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Отличный способ уйти от налогов.... Как-то неправдоподобно всё выглядит.
     
     
  • 2.29, Crazy Alex, 11:53, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Выглядит как раз крайне правдоподбно - среди тучи ICO должны были найтись хоть одни идиоты. А что о них раструбили моментально - тем более естественно. А для ухода от налогов в крипте проще юрисдикцию выбрать, да и всё. Другое дело - явное мошенничество, это да, возможно.
     
  • 1.5, Нанобот, 09:39, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    какая-то де‍би‍льная отмазка...хотя, раз ло‍хи ведутся, значит всё ок
     
  • 1.6, X4asd, 09:49, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    отличная реклама -- никому не известной до селе ни CoinDash ни Ethereum.

    БРАВО! ("кража" у самого себя ещё ни когда не была настолько впечатлящей!)

    > компания CoinDash перечислит все токены CDT по своим обязательствам, в том числе тем пользователям, кто перечислил средства  на подменённый номер кошелька до блокирования работы сайта после обнаружения атаки

    ну разумеется переведёт..

    как только отмоет эти средства (которые сама у себя "украла") через миксер

     
     
  • 2.20, Аноним, 10:53, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Подобное отмывание и реклама не имеет смысла, так как в ноль убивает репутацию и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 11:29, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    PR бывает положительным только хорошее и отрицательным что бы ни говорили, ли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Crazy Alex, 11:51, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В этой сфере отрицательный PR равноценен суициду - всё на доверии держится, так что конекретно на ICO для CoinDash можно ставить крест. Впрочем, одним ICO больше, одним меньше... Один хрен там разорится 95%, и это все понимают.

    Другой вариант - что ребята с самого начала собрались слинять с деньгами - тоже, кстати, имеет место быть. Одно название чего стоит, учитывая что к Dash они, вроде, отношения не имеют. Попытка проехаться на чужом раскрученном имени - сама по себе плохой признак, а тут ещё такое.

     
     
  • 5.32, Аноним, 12:09, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отрицательный PR - это не однозначно гадости, это большое количество бессмысленн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.33, Crazy Alex, 12:14, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не смущает, что данная новость в этот поток не особо укладывается? Криптоводы, расписавшиеся в некомпетентности в области безопасности...
     
     
  • 7.34, Аноним, 12:22, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Первая новость должна бить в челюсть Банальности не подходят Здесь по сути д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.35, Crazy Alex, 12:31, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Понятия не имею, кто такая Квитко (Кардашьян тоже, собственно), но если это что-то из "знаменитостей" - это примерно как её бы поймали на горячем за изнасилованием ребёнка. Это не пиар, это приговор.

    Пока что едиственные, кто из криптомира пережил серьёзный взлом и не помер - это Bitfinex, так у него запас прочности и репутация были куда как больше. А здесь - вообще шансов нет.

     
     
  • 9.41, Аноним, 12:44, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если бы её поймали на сётаконе половой акт взрослой женщины с несовершеннолетни... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.36, freehck, 12:34, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Алекс, так ведь большинство трейдеров не шибко сильны в области безопасности.
    Я к тому, что трейдеры в основной своей массе и не прочухают, где собака порылась, зато в их памяти останется "компания, которая даже в кризисной ситуации выполняет свои обязательства".
     
  • 1.7, Аноним, 09:51, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Удивляет число лохов, решивших что-то им перечислить.
     
     
  • 2.30, Crazy Alex, 11:57, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не то чтобы лохов... Сейчас этих ICO как собак нерезаных, и все - и организаторы, и покупатели - отлично понимают, что абсолютное большинство прогорит. Но оставшиеся - могут сорвать очень жирный куш. А приемлемые уровни риска в мире крипты совсем другие - куда там стартапам... Там, собственно, и денег очень много "свалившихся с неба".
     
     
  • 3.37, Аноним, 12:35, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У свлившихся с неба денег есть одна особенность они ничего не стоят Так что ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Какаянахренразница, 09:53, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    О чём эта новость вообще? Кто такие эти CoinDash-и и Ethereum-ы?
     
     
  • 2.18, Аноним, 10:51, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Вы с Луны свалились, что ли, или только телевизор смотрите, что про этеры не слы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Аноним, 11:41, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это те ребята, которые привлекли инвесторов пообещав им 1000 прибыли если зараб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, Аноним, 11:41, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Или те, которые виртуально заработали 100 млн , но не смогли договориться как и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, Аноним, 11:42, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Или это те, которые десять лет окучивали , а потом их всех кинули А, нет, эт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, Аноним, 11:53, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > про этеры не слыхали?

    Слыхал о них исключительно дешёвый пиар.


     
  • 1.9, Аноним, 09:58, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Лол, любые самые крутые технологические и математические начинания всегда столкн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 10:33, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    судя по твоей манере изложения - ты сам веб-макака максимум скорее всего все т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 10:46, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Если я - веб-макака, это не делает мое утверждение ложным А даже наоборот, прид... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, борис эйк, 10:40, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    значит не такие уж они и крутые если какие-то там веб-макаки способны их обрушить
     
     
  • 3.19, Аноним, 10:52, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Математическая основа криптовалют никуда не обрушилась, конечно А обрушился сай... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.31, Crazy Alex, 12:02, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Люди вообще несовершенны и редко (считай - никогда) одинаково одарены и квалифицированы во всех сферах жизни. Конторы - могут быть лучше, но всё же не идеальны.
     
  • 3.39, freehck, 12:39, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > значит не такие уж они и крутые если какие-то там веб-макаки способны их обрушить

    Да вообще-то это уже не в первый раз. Новые технологии всегда несут с собой угрозы, о которых раньше и не слыхивали. Вспомните хотя бы, сколько шуму было из-за червя Морриса.

    Это не делает технологии и ребят, которые ими занимаются, менее крутыми. Тут всё та же история, просто новый виток.

     
  • 2.38, Аноним, 12:37, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А в чём тут крутость-то Мавроди и то покруче будет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Аноним, 10:56, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ожидаем еще одного форка блокчейна эфириума.
     
     
  • 2.26, Аноним, 11:43, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мой комментарий на эту тему почему-то удалили.
     
  • 1.40, Крутой аноним, 12:42, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А в чем собственно необычность? Если бы там 20тизначный номер счета в банке было бы тоже самое
     

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