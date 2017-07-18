18.07.2017 09:19  Подмена ETH-кошелька привела к краже 7 млн долларов, собранных на развитие CoinDash

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|2.29, Crazy Alex, 11:53, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Выглядит как раз крайне правдоподбно - среди тучи ICO должны были найтись хоть одни идиоты. А что о них раструбили моментально - тем более естественно. А для ухода от налогов в крипте проще юрисдикцию выбрать, да и всё. Другое дело - явное мошенничество, это да, возможно.
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|1.6, X4asd, 09:49, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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отличная реклама -- никому не известной до селе ни CoinDash ни Ethereum.
БРАВО! ("кража" у самого себя ещё ни когда не была настолько впечатлящей!)
> компания CoinDash перечислит все токены CDT по своим обязательствам, в том числе тем пользователям, кто перечислил средства на подменённый номер кошелька до блокирования работы сайта после обнаружения атаки
ну разумеется переведёт..
как только отмоет эти средства (которые сама у себя "украла") через миксер
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|4.27, Crazy Alex, 11:51, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В этой сфере отрицательный PR равноценен суициду - всё на доверии держится, так что конекретно на ICO для CoinDash можно ставить крест. Впрочем, одним ICO больше, одним меньше... Один хрен там разорится 95%, и это все понимают.
Другой вариант - что ребята с самого начала собрались слинять с деньгами - тоже, кстати, имеет место быть. Одно название чего стоит, учитывая что к Dash они, вроде, отношения не имеют. Попытка проехаться на чужом раскрученном имени - сама по себе плохой признак, а тут ещё такое.
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|8.35, Crazy Alex, 12:31, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Понятия не имею, кто такая Квитко (Кардашьян тоже, собственно), но если это что-то из "знаменитостей" - это примерно как её бы поймали на горячем за изнасилованием ребёнка. Это не пиар, это приговор.
Пока что едиственные, кто из криптомира пережил серьёзный взлом и не помер - это Bitfinex, так у него запас прочности и репутация были куда как больше. А здесь - вообще шансов нет.
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|7.36, freehck, 12:34, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Алекс, так ведь большинство трейдеров не шибко сильны в области безопасности.
Я к тому, что трейдеры в основной своей массе и не прочухают, где собака порылась, зато в их памяти останется "компания, которая даже в кризисной ситуации выполняет свои обязательства".
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|2.30, Crazy Alex, 11:57, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Не то чтобы лохов... Сейчас этих ICO как собак нерезаных, и все - и организаторы, и покупатели - отлично понимают, что абсолютное большинство прогорит. Но оставшиеся - могут сорвать очень жирный куш. А приемлемые уровни риска в мире крипты совсем другие - куда там стартапам... Там, собственно, и денег очень много "свалившихся с неба".
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|3.31, Crazy Alex, 12:02, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Люди вообще несовершенны и редко (считай - никогда) одинаково одарены и квалифицированы во всех сферах жизни. Конторы - могут быть лучше, но всё же не идеальны.
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|3.39, freehck, 12:39, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> значит не такие уж они и крутые если какие-то там веб-макаки способны их обрушить
Да вообще-то это уже не в первый раз. Новые технологии всегда несут с собой угрозы, о которых раньше и не слыхивали. Вспомните хотя бы, сколько шуму было из-за червя Морриса.
Это не делает технологии и ребят, которые ими занимаются, менее крутыми. Тут всё та же история, просто новый виток.
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