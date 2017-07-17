17.07.2017 10:37  Симулятор оборудования для запуска операционной системы Multics

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|1.1, A.Stahl, 10:43, 17/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Ну всё. Теперь капец всему. И Линуксу и Винде и даже БСДе с реактОСом. Да что там БСДя, даже фриДОС в ужасе забился в уголок и скулит в LPT...
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|2.8, IB, 12:04, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Написать драйвер для видео - буфера в памяти, в общем то, достаточно.
Портировать ffmpeg (при том что оно и близко не POSIX).
PROFIT
Корень в мультиках и мултиксе и впрямь общий :)
Только значит "многопользовательская"
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|3.9, A.Stahl, 12:18, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>Только значит "многопользовательская"
Это официальная версия, которую маркетологи печатали в рекламных буклетах. А на самом деле ОС так называется потому что в ней можно было смотреть мультики. Вот.
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