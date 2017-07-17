17.07.2017 10:37  Симулятор оборудования для запуска операционной системы Multics

Группа энтузиастов ретро-систем опубликовала первый выпуск симулятора мейнфрейма Honeywell DPS-8/M, пригодного для запуска операционной системы Multics, выпускавшейся с 1965 по 1992 год и рассматриваемой как прародитель UNIX. Симулятор доступен как в исходных текстах, так и в виде готовых сборок для Linux, Windows и macOS.

Для запуска в симуляторе предлагается образ операционной системы Multics 12.6f (код Multics в 2007 году был открыт Массачусетским технологическим институтом). Предоставляется возможность работы с Multics через эмулятор терминала. Возможна симуляции ленточных и дисковых накопителей через локальную ФС, но поддерживается и ввод/вывод через симулированные перфокарты.



