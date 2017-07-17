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17.07.2017 10:37  Симулятор оборудования для запуска операционной системы Multics

Группа энтузиастов ретро-систем опубликовала первый выпуск симулятора мейнфрейма Honeywell DPS-8/M, пригодного для запуска операционной системы Multics, выпускавшейся с 1965 по 1992 год и рассматриваемой как прародитель UNIX. Симулятор доступен как в исходных текстах, так и в виде готовых сборок для Linux, Windows и macOS.

Для запуска в симуляторе предлагается образ операционной системы Multics 12.6f (код Multics в 2007 году был открыт Массачусетским технологическим институтом). Предоставляется возможность работы с Multics через эмулятор терминала. Возможна симуляции ленточных и дисковых накопителей через локальную ФС, но поддерживается и ввод/вывод через симулированные перфокарты.

  1. Главная ссылка к новости (http://multicians.org/simulato...)
  2. OpenNews: ОС Multics исполнилось 40 лет, интервью с разработчиком
  3. OpenNews: Операционной системе Unix исполнилось 40 лет
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты операционной системы Multics
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: multics
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  • 1.1, A.Stahl, 10:43, 17/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ну всё. Теперь капец всему. И Линуксу и Винде и даже БСДе с реактОСом. Да что там БСДя, даже фриДОС в ужасе забился в уголок и скулит в LPT...
     
     
  • 2.2, Crazy Alex, 10:56, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    :-) хоть ковокс в хламе разыскивай...
     
     
  • 3.11, Аноним, 13:27, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    http://warmplace.ru/soft/ans/index_ru.php
     
  • 1.3, Аноним, 11:16, 17/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    А для какой эзотерической задачи это можно применить Можно сканировать перфокар... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 11:35, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >для какой эзотерической задачи это можно применить?

    Можно вызвать дух Э.Пресли.

     
  • 2.10, Анононо, 12:22, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможно в качестве нескольких пар в It в универах, по истории It.
     
  • 1.5, Аноним, 11:39, 17/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    портировать systemd срочно
     
     
  • 2.7, SHRDLU, 11:55, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Конечно, вывод анимации на перфокартах... :)
     
     
  • 3.14, Admino, 13:58, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    QR-коды на перфокартах вполне можно выводить.
     
  • 2.8, IB, 12:04, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Написать драйвер для видео - буфера в памяти, в общем то, достаточно.
    Портировать ffmpeg (при том что оно и близко не POSIX).
    PROFIT

    Корень в мультиках и мултиксе и впрямь общий :)
    Только значит "многопользовательская"

     
     
  • 3.9, A.Stahl, 12:18, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Только значит "многопользовательская"

    Это официальная версия, которую маркетологи печатали в рекламных буклетах. А на самом деле ОС так называется потому что в ней можно было смотреть мультики. Вот.

     
  • 1.12, Аноним, 13:31, 17/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скриншот где?
     
     
  • 2.13, A.Stahl, 13:41, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скриншот чего? Ты не можешь себе представить терминал/телетайп с парой символов "приглашения"?
     
  • 2.15, Admino, 13:59, 17/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Скриншот где?

    Вообще-то по ссылке.

     
  • 1.16, alexpn, 14:03, 17/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    что-то с никсами с 1996 года но совладать с данной штукой не смог .... у кого что получилось ??
     

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