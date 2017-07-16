16.07.2017 09:09  Проектам Apache запрещено использование кода с вариантом лицензии BSD от Facebook

Комитет по правовым вопросам Фонда Apache принял решение запретить использование в проектах Apache кода, поставляемого под лицензией BSD (3-Clause) с дополнительным соглашением по использованию патентов ("BSD+Patent"), используемой в открытых проектах Facebook. Для проектов Apache, которые уже используют зависимости под лицензией "BSD+Patent", введение запрета отложено до 31 августа, чтобы дать время на переработку кода. Из других лицензий, входящих в чёрный список Фонда Apache, можно отметить GPL, AGPL, LGPL и BSD-4-Clause.

Лицензия Facebook BSD+Patent признана недопустимой из-за несбалансированного перекладывания рисков на потребителей продуктов под данной лицензией. В лицензии наблюдается дисбаланс в пользу лицензодателя, а не лицензиата, что нарушает принятые в Фонде Apache правила. При этом по своим задачам связка "BSD+Patent" мало чем отличается от лицензии Apache 2.0 и также нацелена на предоставлении доступа к технологиям, пересекающимися с зарегистрированными патентами и минимизации рисков от патентных исков (лицензия отзывается в случае патентного иска против Facebook).

Решение комитета сделало невозможным реализацию движка хранения на основе RocksDB для Apache Cassandra, а также привело к необходимости переработки таких проектов, как CouchDB, Kafka, Samza, Flink, Marmotta и Bahir. В связи с этим, разработчики курируемого компанией Facebook проекта RocksDB решили проблему кардинальным путём и перелицензировали кодовую базу под двойной лицензией Apache 2.0 и GPLv2 (поставка под GPLv2 необходима для совместимости с кодом MySQL). Другой крупной зависимостью, применяемой в проектах Apache, остаётся фреймворк React.JS, который, например, используется в Apache CouchDB. По аналогии с RocksDB разработчикам React.JS предложено сменить лицензию на Apache 2.0, но заявка пока остаётся не рассмотренной.



