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16.07.2017 09:09  Проектам Apache запрещено использование кода с вариантом лицензии BSD от Facebook

Комитет по правовым вопросам Фонда Apache принял решение запретить использование в проектах Apache кода, поставляемого под лицензией BSD (3-Clause) с дополнительным соглашением по использованию патентов ("BSD+Patent"), используемой в открытых проектах Facebook. Для проектов Apache, которые уже используют зависимости под лицензией "BSD+Patent", введение запрета отложено до 31 августа, чтобы дать время на переработку кода. Из других лицензий, входящих в чёрный список Фонда Apache, можно отметить GPL, AGPL, LGPL и BSD-4-Clause.

Лицензия Facebook BSD+Patent признана недопустимой из-за несбалансированного перекладывания рисков на потребителей продуктов под данной лицензией. В лицензии наблюдается дисбаланс в пользу лицензодателя, а не лицензиата, что нарушает принятые в Фонде Apache правила. При этом по своим задачам связка "BSD+Patent" мало чем отличается от лицензии Apache 2.0 и также нацелена на предоставлении доступа к технологиям, пересекающимися с зарегистрированными патентами и минимизации рисков от патентных исков (лицензия отзывается в случае патентного иска против Facebook).

Решение комитета сделало невозможным реализацию движка хранения на основе RocksDB для Apache Cassandra, а также привело к необходимости переработки таких проектов, как CouchDB, Kafka, Samza, Flink, Marmotta и Bahir. В связи с этим, разработчики курируемого компанией Facebook проекта RocksDB решили проблему кардинальным путём и перелицензировали кодовую базу под двойной лицензией Apache 2.0 и GPLv2 (поставка под GPLv2 необходима для совместимости с кодом MySQL). Другой крупной зависимостью, применяемой в проектах Apache, остаётся фреймворк React.JS, который, например, используется в Apache CouchDB. По аналогии с RocksDB разработчикам React.JS предложено сменить лицензию на Apache 2.0, но заявка пока остаётся не рассмотренной.

  1. Главная ссылка к новости (https://issues.apache.org/jira...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код NoSQL БД RocksDB, оптимизированной для Flash-накопителей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: rocksdb, license, apache, bsd
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  • 1.2, zloykakpes, 09:47, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Совсем уже поехали с этими лицензиями.
     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov, 10:17, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > Совсем уже поехали с этими лицензиями.

    Да, точно! Со времён статута Анны -- только вниз по наклонной... Один Столман вопиет во пустыне.

     
  • 2.7, iPony, 10:27, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    И причем ладно, если бы этим одни сектанты GPL занимались, так тут эти чего-то в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аноним, 11:27, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Наверное ты не тех сектантами назвал?
     
  • 3.11, Аноним, 11:41, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если тебе так настолько не нравяться ограничения GPL, то должно быть проприетарщ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Аноним, 12:43, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Наоборот Ограничения GPL заставляют таких граждан делиться, а им этого душно ст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, Константавр, 11:53, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Халява и свободный софт - это разные вещи. И если бы ты писал свободный софт, то ценил бы свою работу и не хотел, чтобы халявщики на нём катались и ныкали усовершенствования ты тоже был бы сектантом? Что вы делаете на опеннете? Сидите себе на рутрекере, там ваше место.
     
     
  • 4.13, Аноним, 11:58, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Причём тут рутрекер Халява свободное распространение и копирование информаци... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, Аноним, 12:26, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да "халява" это вообще не настоящие слово и не настоящее понятие.
     
     
  • 6.17, Аноним, 12:41, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И Приз за самое ненужное открытие года в языкознании - твой ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.15, Аноним, 12:25, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Сидите себе на рутрекере, там ваше место.

    Ну приехали.

     
  • 4.19, Anonplus, 13:08, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть, вы и против лицензий типа CC-BY-SA, которые разрешают коммерческое использование? И против общественного достояния, которое тоже разрешает такое использование?

    Я, например, сделал немало фотографий для Википедии, мне нужно было над ними чахнуть, как Кощей над златом?

     
  • 2.14, qsdg, 12:18, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При чём тут лицензии? Тут про патенты вообще-то (которые вставляют в лицензии).
     
  • 1.3, Аноним, 09:48, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    на месте реактов я бы показал индейцам оттопыренный средний палец - пусть попере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:02, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Помимо веба есть и другие ИТ направления, например 95 биг дата использует откры... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Аноним, 11:15, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Реакт нужен апачевскому проекту Апачевский проект не нужен реакту Реакт продви... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, fre, 10:48, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    но ты никто иможешь показать что либо своей маме
     
  • 1.20, D22N, 13:22, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, опять на кладбище неспокойно
     

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