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15.07.2017 22:54  Критическая уязвимость в Heimdal Kerberos, затрагивающая Samba 4

В пакете Heimdal Kerberos и реализации протокола Kerberos, поставляемой в Samba, выявлена уязвимость (CVE-2017-11103), позволяющая атакующему притвориться заслуживающим доверия сервисом через организацию MITM-атаки. Уязвимость присвоен критический уровень опасности. В контексте Samba уязвимость позволяет через MITM-атаку имитировать для клиента заслуживающие доверия файловые серверы SMB/CIFS, серверы печати или серверы авторизации.

Проблема вызвана некорректной организацией проверки имени сервиса KDC-REP (Key Distribution Center) при аутентификации доступа клиента к сервису через систему билетов (tickets). Суть проблемы в том, что извлечение имени сервиса KDC-REP производилось из незашифрованного и неаутентифицированнго билета (ticket), в то время как спецификация Kerberos 5 требует извлекать имя сервиса только из зашифрованного и аутентифицированного ответа ('enc_part'). Извлечение имени сервиса из незашифрованного и неаутентифицированного пакета позволяет атакующему, имеющему возможность вклиниться в транзитный трафик, выдать себя за заслуживающий доверия сервис.

Проблема присутствует с первых версий Heimdal Kerberos, выпущенных в 1996 году, и устранена в Heimdal Kerberos 7.4.0, а также в выпусках Samba 4.6.6, 4.5.12, 4.4.15 (в Samba 4 встроен Heimdal). Уязвимость также затрагивает системы Microsoft на базе Active Directory, например, Windows Server 2008, в которых повторено некорректное поведение протокола. MIT Kerberos проблеме не подвержен, как не подвержены проблеме и исполняемые файлы Samba, собранные с MIT Kerberos. Уязвимость уже устранена во FreeBSD, Debian, Fedora и Ubuntu. Дистрибутивы SUSE и RHEL проблеме не подвержены (неофициальный heimdal из EPEL уязвим), так как используют MIT Kerberos, а не Heimdal Kerberos.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.us-cert.gov/ncas/c...)
  2. OpenNews: Из состава OpenBSD исключён Kerberos
  3. OpenNews: Создан консорциум по развитию системы аутентификации Kerberos
  4. OpenNews: Уязвимость в Samba 4, которая может привести к удалённому выполнению кода
  5. OpenNews: Раскрыты детали уязвимости Badlock в Samba
  6. OpenNews: Уязвимость в Samba, позволяющая выполнить код на сервере
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kerberos, samba
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  • 1.1, Аноним, 00:00, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Этот SMB CIFS уже давным-давно следовало закoпать и забeтонировать, чтоб не выбр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, яя, 00:30, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Альтернативы?
     
     
  • 3.4, Скотыняка, 00:35, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    NFS либо распределенные сетевые FS
     
     
  • 4.5, Анан, 00:56, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    То есть, либо не работает, либо требует 100500 ресурсов. Кто-то, либо траллирует, либо не разбирается.
     
  • 4.7, Аноним, 01:17, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > NFS

    Шило на мыло. :(

     
  • 1.2, Аноним, 00:09, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Kerberos - протокол полный зашквар
     
  • 1.6, Аноним, 01:08, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надо еще в IPX стеке уязвимости поискать А то мало ли может быть NetWare кто-то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 01:18, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конечно юзают, но не афишируют во избежание всяких кулхацкеров ... весь текст скрыт [показать]
     

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