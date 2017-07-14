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14.07.2017 20:15  Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр

В поставляемом в составе GNOME просмотрщике документов Evince выявлена уязвимость (CVE-2017-1000083), которая может привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленного файла в формате CBT (используется для комиксов). Проблема вызвана ошибкой в реализации обработчика comic book, входящего в состав evince. Уязвимость также проявляется в Atril (форк Evince, развиваемый проектом MATE) и Xreader (форк Atril от проекта Linux Mint).

Особую опасность представляет то, что уязвимость может быть эксплуатирована без явного открытия файлов пользователем - в процессе автоматического построения пиктограмм с эскизами для новых файлов, т.е. для эксплуатации достаточно просмотреть список файлов в файловом менеджере или вставить носитель. Более того, можно организовать загрузку вредоносного файла и запуск evince-thumbnailer незаметно от пользователя при открытии специально оформленной web-страницы в браузерах Chrome и Epiphany. Проблему усугубляет то, что evince-thumbnailer запускается без применения sandbox-изоляции.

CBT-файл представляет собой tar-архив, в котором размещена упорядоченная коллекция изображений. В процессе просмотра комиксов для извлечения каждого изображения в Evince запускается команда "tar -xOf $archive $filename". Имена файлов перед запуском экранируются кавычками. Атакующий может поместить в архив картинку с именем, начинающимся с символов "--" и при запуске tar для извлечения данного файла имя этого файла будет обработано как опция командной строки. Таким образом, поместив в архив файл с именем "--checkpoint-action=exec=bash -c 'touch ~/covfefe.evince;'.jpg", можно добиться выполнения команды touch. По аналогии можно организовать выполнение любого кода на shell.

Разработчики GNOME уже выпустили патчи для веток gnome-3-20, gnome-3-22 и gnome-3-24. Уязвимость пока остаётся неисправленной в Debian, RHEL и FreeBSD. Разработчики SUSE сформировали обновление для Tumbleweed, SLE12, SLE12 SP2, openSUSE Leap 42.2 и 42.3. Обновления также уже выпущены для Ubuntu и Fedora Linux. В качестве обходного пути защиты рекомендуется временно отключить evince-thumbnailer (удалить /usr/share/thumbnailers/evince.thumbnailer) и не открывать непроверенные файлы в формате CBT.

  1. Главная ссылка к новости (https://bugzilla.gnome.org/sho...)
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  5. OpenNews: В FFmpeg устранена уязвимость, которая может привести к утечке локальных файлов
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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: evince, gnome
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  • 1, Спайк, 20:45, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    с программисты так сильно тужились, старались не наделать ошибок в стеке, но забыли об элементарной секьюрити и отделении мух и котлет. бедняжки, тяжело, наверное с раком моска!
     
     
  • 2, Спайк, 20:46, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    "срака мозга" - лол, а смешно получилось ))!!11
     

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