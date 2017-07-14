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14.07.2017 09:08  Выпуск LibreSSL 2.6.0

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 2.6.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Одновременно доступно корректирующее обновление прошлой ветки - 2.5.5, которая позиционируется как стабильная и формирует функциональность, которая включена в OpenBSD 6.1. Выпуск LibreSSL 2.6.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 6.2.

Особенности LibreSSL 2.6.0:

  • Добавлены средства предоставления списков отозванных сертификатов (CRL) для libtls. Как только CRL будет предоставлен в libtls будет включена проверка полной цепочки доверия для сертификатов;
  • Из BoringSSL перенесена реализация HKDF (HMAC Key Derivation Function);
  • Реализована возможность обращения к серверу с виртуальными хостами на основе SNI через указание IP-адреса в качестве имени хоста;
  • Добавлена возможность использования трёх идентификаторов OID в сертификатах с расширенной проверкой EV (Extended Validation);
  • В libtls добавлена функция tls_peer_cert_chain_pem, которую можно использовать в callback-вызовах для приватной проверки сертификатов, как это делается, например, в relayd;
  • Переработан код для проверки имён в сертификатах TLS на соответствия требованиям RFC 6125;
  • Почищен и упрощён код для обработки обращений к серверам обмена ключами на основе эллиптических кривых (EC, Elliptic Curve);
  • Добавлена функция tls_keypair_clear_key для проведения чистки материалов ключа;
  • Заполнение полей со временем при генерации сертификата через команду "openssl ca" приведено в соответствие с требованиями RFC 5280;
  • Добавлен набор функций SSL{,_CTX}_set_{min,max}_proto_version();
  • Добавлена функция tls_unload_file() для чистки памяти, возвращаемой после вызова tls_load_file(), для того чтобы удостовериться, что осевшее в памяти содержимое недоступно после его обработки;
  • Прекращена поддержка набора шифров с аутентификацией DSS (Digital Signature Standard);
  • В команду nc добавлена опция "-W" для выхода после приёма определённого числа пакетов и опция "-Z" для сохранения сертификата другой стороны в pem-файле;
  • Из изменений в LibreSSL 2.5.5 отмечается улучшение совместимости с библиотекой bionic (Android libc) и разделение статусов самоподписанных сертификатов (self-signed) и самостоятельно выписанных сертификатов (self-issued).


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/an...)
  2. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.5.4 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Уязвимость в LibreSSL, затрагивающая механизм проверки TLS-сертификатов в nginx
  4. OpenNews: Первый выпуск новой SSL/TLS-библиотеки BearSSL
  5. OpenNews: Компания Google представила BoringSSL, форк OpenSSL
  6. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libressl
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  • 1, YetAnotherOnanym, 10:21, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А что случилось, что вдруг начали добавлять фичи?
     
     
  • 2, Andrey Mitrofanov, 10:57, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > А что случилось, что вдруг начали добавлять фичи?

    К ним пришли "больше пользователей"?... Беда.

     
  • 3, anonymous, 11:00, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Скурвились (эллиптически)
     
  • 4, Аноним, 11:49, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ничего не случилось Просто у кого-то очень далёкое от реальности представление ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5, Аноним, 13:02, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Пользуюсь на voidlinux. Доволен. Проблем не возникало.
     

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