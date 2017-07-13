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13.07.2017 21:09  На страницах портала Госуслуг РФ обнаружен посторонний вредоносный код

На сайте государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) наблюдается наличие вредоносных iframe-блоков, через которые загружается контент с сайтов злоумышленников и обрабатывается в рамках текущего сеанса. Обращение производится к доменам, состоящим из хаотичного набора символов (например, u7yb1iy1x3xv.ru или m81jmqmn.ru) c которых загружается файл "f.html". Примечательно, что служба поддержки gosuslugi.ru никак не отреагировала на сообщение о проблеме и вредоносный код находится на сайте до сих пор.

В настоящее время через данную вредоносную вставку производится DDoS-атака (или накрутка посещений) на один из украинских сайтов: при запросе /f.html выдаётся редирект на атакуемый сайт, который наводняется запросами, образуемыми при обработке iframe-блоков в процессе открытия страниц на gosuslugi.ru. При желании контролирующие атаку злоумышленники могут выполнить любой JavaScript код в контексте сеанса на сайте и атаковать необновлённый браузер посетителя, получить доступ к информации на странице или изменить её содержимое (например, добавить подставную форму ввода).

Но, судя по всему, атака не целевая, а типовая, так как подстановка аналогичного кода фиксируется хостинг-операторами с 2015 года на многих сайтах клиентов. В ранее наблюдаемых подобных случаях добавление iframe-блока осуществлялось не в результате компрометации сервера или web-приложения, а через подстановку при отправке на сайт текста, отредактированного через web-интерфейс на локальной системе оператора, поражённой вредоносным ПО. 


   $ curl -I m81jmqmn.ru/f.html
   HTTP/1.1 302 Found
   Server: nginx/1.10.2
   Date: Thu, 13 Jul 2017 17:53:15 GMT
   Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
   Connection: keep-alive
   Location: http://k****i.com/


  1. Главная ссылка к новости (https://news.drweb.ru/show/?i=...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: malware
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  • 1.4, Анонимайзерус, 21:36, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ну и на старуху бывает порнуха.
    Админам платить нужно хорошую зп и дыр не будет и адекватно быстро на инфо о заражении будут. Там ж зп две копейки,чтож вы хочите
     
     
  • 2.9, llolik, 21:44, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    > Ну и на старуху бывает порнуха.

    Ну то понятно, но то что на подтвержденное довольно авторитетной профильной компанией (Dr.Web) сообщение об атаке, кладётся известно что не первый день - вот это как-то неправильно для портала, который предполагается едва ли не самым важным в стране.

     
     
  • 3.12, Анонимайзерус, 21:49, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Согласен,команда должна быть большая,работа над проектом постоянная. А тут киньщик спился.....эээ полтора админа этого сайта в отпуске.
     
     
  • 4.16, Zozo, 22:04, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    угу-угу..., Ростелеком - куда уж больше ?
     
  • 3.21, Anonplus, 22:22, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    В твиттере уже отчитались о том, что "оперативно устраняют".

    Вот только у них "оперативность" началась лишь после того, как о факапе объявили публично...

     
  • 1.7, ке, 21:42, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А там ведь паспорные данные, и много много всего.
     
     
  • 2.25, Аноним, 22:58, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не думаю, что там сильно волнует кого-то безопасность, если зарплату получают М... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Michael Shigorin, 23:06, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не думаю, что там сильно волнует кого-то безопасность, если зарплату получают.
    > Менталитет у страны такой.

    Можно простому русскому хакеру поинтересоваться Вашей оценкой менталитета, скажем, США на основе пусть того инцидента с левым почтовым сервером миссис Клинтон?

     
  • 1.10, Аноним, 21:47, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну по хорошему, чтобы такого не было, надо запретить на уровне браузера грузить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 22:02, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Обратите внимание на Content Security Policy ( https://www.w3.org/TR/CSP2/ ).
     
  • 1.11, Аноним, 21:48, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    И куда только роскомпозор со своими блэклистами смотрит?
     
     
  • 2.13, Аноним, 22:02, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Смотрит только туда куда пальцем покажут.
     
  • 2.23, th3m3, 22:38, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Роскомпозор и дальше паразитирует на обществе, блокируя и дальше, только ресурсы угодные населению.
     
     
  • 3.28, Michael Shigorin, 23:07, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Роскомпозор и дальше паразитирует на обществе, блокируя и дальше, только ресурсы
    > угодные населению.

    Вообще-то нет, но Вы же предпочитаете кушать яркую пропаганду, а не рыть скучные данные.

     
  • 1.18, VINRARUS, 22:17, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Совпадение?! НЕ ДУМАЮ!!!!
     
  • 1.22, An, 22:28, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не, если поддержка портала ГУ так относится к работе, при том, что их носом ткнули, что уж говорить тогда про других. Вообще страх потеряли!    
     
  • 1.24, Аноним, 22:40, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Каким образом туда этот айфрейм попал?
     
  • 1.26, Аноним, 23:02, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно эти тупари которые софт пишут для порталов госуслуг, налоговой и други... весь текст скрыт [показать]
     

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