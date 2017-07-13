13.07.2017 21:09  На страницах портала Госуслуг РФ обнаружен посторонний вредоносный код

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|1.4, Анонимайзерус, 21:36, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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Ну и на старуху бывает порнуха.
Админам платить нужно хорошую зп и дыр не будет и адекватно быстро на инфо о заражении будут. Там ж зп две копейки,чтож вы хочите
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|2.9, llolik, 21:44, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Ну и на старуху бывает порнуха.
Ну то понятно, но то что на подтвержденное довольно авторитетной профильной компанией (Dr.Web) сообщение об атаке, кладётся известно что не первый день - вот это как-то неправильно для портала, который предполагается едва ли не самым важным в стране.
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|3.12, Анонимайзерус, 21:49, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Согласен,команда должна быть большая,работа над проектом постоянная. А тут киньщик спился.....эээ полтора админа этого сайта в отпуске.
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|3.21, Anonplus, 22:22, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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В твиттере уже отчитались о том, что "оперативно устраняют".
Вот только у них "оперативность" началась лишь после того, как о факапе объявили публично...
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|3.27, Michael Shigorin, 23:06, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не думаю, что там сильно волнует кого-то безопасность, если зарплату получают.
> Менталитет у страны такой.
Можно простому русскому хакеру поинтересоваться Вашей оценкой менталитета, скажем, США на основе пусть того инцидента с левым почтовым сервером миссис Клинтон?
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|3.28, Michael Shigorin, 23:07, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Роскомпозор и дальше паразитирует на обществе, блокируя и дальше, только ресурсы
> угодные населению.
Вообще-то нет, но Вы же предпочитаете кушать яркую пропаганду, а не рыть скучные данные.
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|1.22, An, 22:28, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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Не, если поддержка портала ГУ так относится к работе, при том, что их носом ткнули, что уж говорить тогда про других. Вообще страх потеряли!
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