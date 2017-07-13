13.07.2017 09:29  Релиз systemd 234

После четырёх месяцев разработки состоялся релиз системного менеджера systemd 234. Из новшеств можно отметить переход с на сборочную систему Meson, обеспечение перезапуска systemd-logind без потери состояния, возможность ограничить время выполнения unit-а, добавление в systemd-networkd реализации IPv6 Router Advertisment и появление возможности обработки диапазонов адресов IPv6. Основные изменения: Обеспечена поддержка сборки при помощи сборочной системы Meson, использующей инструментарий Ninja. Поддержка ранее применяемой сборки на основе Automake пока сохранена, но в будущих выпусках запланирована к удалению. Для сборки systemd вместо " ./autogen.sh && ./configure && make && sudo make install " теперь можно использовать " meson build && ninja -C build && sudo ninja -C build install ";

" теперь можно использовать " "; В менеджере сеансов systemd-logind обеспечена возможность перезапуска без потери состояния - при помощи механизма "FDSTORE=" перед выходом сохраняются файловые дескрипторы для обрабатываемых устройств, а при запуске восстанавливаются. Отмечается, что для применения данной возможности может потребоваться модификация сторонних компонентов, например, избавление кода Xorg от блока, отслеживающего состояние systemd-logind и прекращающего работу X-сервера в случае его остановки для защиты от появления неактуальных файловых дескрипторов графических устройств;

Для unit-файлов представлена опция "JobRunningTimeoutUSec=", позволяющая настроить размер таймаута, ограничивающего время выполнения работы. Например, подобные таймауты востребованы в unit-ах .device;

Для unit-файлов реализованы опции "ConditionUser=" и "ConditionGroup=", позволяющие организовать условный вызов в зависимости от пользователя и группы, от которого запущен пользовательский экземпляр systemd;

В systemd-networkd добавлена возможность обработки диапазонов адресов IPv6 с использованием протокола Router Advertisment. Для настройки диапазонов по префиксам в файлы ".network" добавлена секция "[IPv6Prefix]". Представлена новая урезанная реализация сервера для анонса маршрутов (Router Advertisment);

В systemd-networkd добавлена поддержка настройки линков GENEVE и установки меток для адресов IPv6. В файлы ".network" добавлены новые опции: "FlowLabel=" в секцию "[VXLAN]"; "VRP=", "MVRP=" ,"LooseBinding=", "ReorderHeader=" в секцию "[VLAN]"; "Priority=" в секцию "[Bridge]"; "GatewayOnlink=", "IPv6Preference=", "Protocol=" в секцию "[Route]"; "IPv6ProxyNDP=" в секцию "[Network]".

В файлы ".link" добавлена возможность настройки номера порта (опция "Port=");

В реализацию DHCP-сервера, предоставляемого в systemd-networkd, добавлена поддержка 119-опции DHCP, позволяющей передать список "domain search" для резолвера;

В journalctl в опцию "--output=" добавлен параметр "short-iso-precise", включающий вывод дат в формате точного времени ISO;

Вызов "net_id" в systemd-udevd научился формировать постоянные имена сетевых интерфейсов для устройств на базе ACPI и устройств IBM PowerVM VIO;

В systemd-resolved добавлена опция "MulticastDNS=" для включения/выключения поддержки MulticastDNS;

В systemd-resolved добавлена опциональная поддержка использования библиотеки libidn2 вместо libidn для обработки доменных имён с символами национальных алфавитов;

В команды подобные "machinectl pull-tar" добавлена поддержка верификации загружаемых образов по файлам ".sha256" в формате дистрибутивов SUSE (ранее поддерживались только файлы SHA256SUMS в стиле Ubuntu);

В sd-boot добавлена поддержка верификации образов при помощи SHIM/MOK (Machine Owner Key);

В "systemd-mount --umount" расширены методы определения параметров монтирования устройства при попытке отмонтирования по каталогу или пути к устройству.



