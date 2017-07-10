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10.07.2017 19:33  Проект Qubes выступил с новой инициативой сертификации безопасных ноутбуков

Разработчики операционной системы Qubes, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах), представили новую программу сертификации безопасных ноутбуков. Изначально сертификация от проекта Qubes подразумевала только проверку совместимости с данной ОС и не затрагивала как таковую безопасность устройства.

Затем в прошлом году был предложен дополнительный уровень сертификации, который предъявлял определённые требования к безопасности, такие как поддержка аппаратных механизмов для полноценной изоляции памяти виртуальных окружений (SLAT), отсутствие неотключаемых микрофонов, использование открытой прошивки (например, Coreboot), рекомендовано наличие выключателя для физического отключение камеры, Wi-Fi и Bluetooth.

Сейчас добавлен ещё один уровень, определяющий параметры stateless-ноутбука, защищённого от бэкдоров, внедрённых на уровне прошивок и аппаратного обеспечения. Суть stateless-ноутбуков в том, что данные в них жестко отделены от оборудования, что не позволяет аппаратным закладкам и Intel Management Engine (ME) получить скрытый доступ к информации пользователя. Все низкоуровневые программные компоненты stateless-устройства, такие как прошивки (включая SPI, прошивки беспроводных/сетевых чипов и различных контроллеров), избавлены от Flash-памяти, а для хранения данных применяется накопитель Trusted Stick, недоступный для прямого обращения из прошивок.

Сертификат нулевого уровня (тестирование совместимости) прошел ноутбук Purism Librem 13v1, который поставлялся с предустановленной ОС Qubes, но уже снят с производства и не актуален. Последние два уровня сертификации пока не получило ни одно устройство и ноутбуки соответствующие данным критериям ещё предстоит выпустить. В настоящее время ведутся начальные переговоры с несколькими производителями о возможности производства ноутбуков, которые отвечали бы предъявляемым проектом Qubes критериям безопасности. Что касается, stateless-ноутбуков, то по предварительной оценке они могут появиться не раньше, чем через два года.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Доступна ОС Qubes 3.2, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  3. OpenNews: ОС Qubes переходит на Xfce из-за недовольства развитием KDE
  4. OpenNews: Ноутбук Purism Librem 13 будут поставляться с операционной системой Qubes
  5. OpenNews: Концепция stateless-ноутбука, защищённого от аппаратных бэкдоров
  6. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: qubes, securty, notebook
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  • 1.1, Аноним, 22:32, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Eve Tech?
     
  • 1.2, Аноним, 22:36, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Кто-то получит сертификат лишь из спортивного интереса Рыночных конкурентных по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, rshadow, 23:48, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да норм. От тех же макбуков не сильно отличается по цене и дизайну. И там и там расчет на фанатов, а не массовый рынок.

    https://puri.sm/products/

     
  • 2.7, qsdg, 01:31, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вроде как таким могут заинтересоваться спецслужбы разных стран: для себя и для дипломатов. А там денег из бюджета не жалко.

    Хотя возможно из-за того что бюджеты не сильно ограничены, они уже давно для себя выпускают такие ноутбуки.

     
  • 1.3, Anonplus, 22:43, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Эту штуку лучше вообще вырезать github - me_cleaner , но на десктопах без неё ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 23:34, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    смотрел выступление этой rootkovskи где она расказывала о концепции ноутов Толь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 00:50, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Джуана Рутковская одобряет.
     

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