10.07.2017 19:33  Проект Qubes выступил с новой инициативой сертификации безопасных ноутбуков

Разработчики операционной системы Qubes, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах), представили новую программу сертификации безопасных ноутбуков. Изначально сертификация от проекта Qubes подразумевала только проверку совместимости с данной ОС и не затрагивала как таковую безопасность устройства.

Затем в прошлом году был предложен дополнительный уровень сертификации, который предъявлял определённые требования к безопасности, такие как поддержка аппаратных механизмов для полноценной изоляции памяти виртуальных окружений (SLAT), отсутствие неотключаемых микрофонов, использование открытой прошивки (например, Coreboot), рекомендовано наличие выключателя для физического отключение камеры, Wi-Fi и Bluetooth.

Сейчас добавлен ещё один уровень, определяющий параметры stateless-ноутбука, защищённого от бэкдоров, внедрённых на уровне прошивок и аппаратного обеспечения. Суть stateless-ноутбуков в том, что данные в них жестко отделены от оборудования, что не позволяет аппаратным закладкам и Intel Management Engine (ME) получить скрытый доступ к информации пользователя. Все низкоуровневые программные компоненты stateless-устройства, такие как прошивки (включая SPI, прошивки беспроводных/сетевых чипов и различных контроллеров), избавлены от Flash-памяти, а для хранения данных применяется накопитель Trusted Stick, недоступный для прямого обращения из прошивок.

Сертификат нулевого уровня (тестирование совместимости) прошел ноутбук Purism Librem 13v1, который поставлялся с предустановленной ОС Qubes, но уже снят с производства и не актуален. Последние два уровня сертификации пока не получило ни одно устройство и ноутбуки соответствующие данным критериям ещё предстоит выпустить. В настоящее время ведутся начальные переговоры с несколькими производителями о возможности производства ноутбуков, которые отвечали бы предъявляемым проектом Qubes критериям безопасности. Что касается, stateless-ноутбуков, то по предварительной оценке они могут появиться не раньше, чем через два года.



