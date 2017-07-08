08.07.2017 21:06  Выпуск системы резервного копирования Bacula 9.0.0

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|1.4, DKG, 23:16, 08/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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Да, помнится не один день бился над настройкой. Вот уж где истинный Linux-way. Тот кто настроил Bacul-у может по праву считать себя ТРУ-Линуксоидом.
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|2.9, Вася, 00:25, 09/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Люди, Вы чо?? Простейшая весчь же! Да, какую-нить IDM TS3500 не окучишь, но остальное - на раз-два. Уж не сложнее DNS или тем паче LDAP
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|2.10, Michael Shigorin, 00:55, 09/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Её с неделю учиться готовить с нуля по документации (включая первый пробный подход к снаряду с заданиями, потому и так долго). Если шагающий экскаватор не требуется -- разумеется, лопату освоить быстрей.
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|3.11, Crazy Alex, 02:23, 09/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Бэкап - это такая штука, где простота бывает критичной. Потому что нормально настроенный бэкап работает долго и молча, а в самый неподходящий момент выясняется, что все всё забыли :-) Ну, то есть теоретически надо всё гонять время от времени - и тестировать, и свои знания освежать. Но на практике во-первых ни у кого времени на это никогда нет, а во-вторых реальная ситуация от учебной почему-то всегда отличается (а тот, кто всё настраивал - давно уволился)...
В общем, как по мне - если нет специального человека, который много и постоянно этим занимается - надо смотреть не на бакулу, а на что-то попроще.
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