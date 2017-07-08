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08.07.2017 08:20  Google предупредил о скором прекращении доверия ко всем сертификатам WoSign и StartCom

Компания Google предупредила, что начиная с выпуска Chrome 61, который ожидается в середине сентября, будет полностью прекращено доверие к сертификатам, выданным удостоверяющими центрами WoSign и StartCom. Речь ведётся о сертификатах, выданных до 21 октября 2016 года, срок действия которых ещё не истёк (более новые сертификаты были заблокированы в прошлом году).

В Chrome 57 частично уже было прекращено доверие к старым сертификатом, но для сайтов, входящих в первый миллион по рейтингу Alexa, было сделано исключение. Теперь белый список будет убран и блокировка будет повсеместной. Что касается Mozilla, то начиная с Firefox 51 введено ограничение для новых сертификатов WoSign и StartCom, но поддержка сертификатов, выданных до 21 октября 2016 года, пока сохранена.

Напомним, что в прошлом году представители Mozilla выявили ряд серьёзных нарушений в работе WoSign и StartCom. В ответ компания WoSign инициировала аудит, работу по устранению замечаний и повышению безопасности своей внутренней инфраструктуры, а также начала процесс получения новых корневых сертификатов. Из нарушений можно отметить:

  • Игнорирование предписания, регламентирующего деятельность удостоверяющих центров, запрещающего использовать при создании сертификатов алгоритм SHA-1 с 1 января 2016 года (WoSign выписывал сертификаты с SHA-1 задним числом);
  • Получение контроля за другим удостоверяющим центром (StartCom) без раскрытия сведений о совершённой сделке;
  • Халатное отношение к безопасности, в частности применение устаревших версий сетевых приложений, без надлежащей установки обновлений (используемый на DNS-сервере пакет Bind последний раз обновлялся в 2011 году и содержит 19 неисправленных уязвимостей).
  • Зафиксирован инцидент, в результате которого была произведена выдача постороннему лицу сертификата для одного из доменов GitHub.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Google и Apple присоединились к блокировке сертификатов WoSign и StartCom
  3. OpenNews: Mozilla перестаёт доверять новым сертификатам WoSign и StartCom
  4. OpenNews: Mozilla обсуждает прекращение доверия к удостоверяющему центру WoSign
  5. OpenNews: Уязвимость удостоверяющего центра StartSSL позволяла получить сертификат для чужого домена
  6. OpenNews: StartCom запустил сервис по автоматической выдаче SSL-сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wosign, startcom, ssl, https, chrome
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