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05.07.2017 10:27  В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи

Разработчики пакета GnuPG выпустили обновление библиотеки Libgcrypt 1.7.8, предлагающей набор компонентов, лежащих в основе механизмов шифрования, применяемых в GnuPG. В новой версии устранена опасная уязвимость (CVE-2017-7526), выявленная группой исследователей под руководством Дэниэла Бернштейна (Daniel J. Bernstein), известного эксперта в области криптографии и создания защищённого ПО, разработавший такие проекты, как qmail, djbdns, Ed25519, Curve25519 и ChaCha20-Poly1305.

Уязвимость позволяет восстановить содержимое закрытого ключа RSA через проведение атаки по сторонним каналам (side-channel attacks) на базе техники FLUSH+RELOAD. Суть проблемы в том, что злоумышленник, имеющий возможность запустить свой код на многопользовательской системе на которой в текущий момент используется закрытый RSA-ключ, может пошагово смоделировать содержимое процессорного кэша, в котором оседают данные вычислений с использованием закрытого RSA-ключа, оставляемые в памяти в процессе возведения в степень при помощи метода скользящего окна (left-to-right sliding window, в основе шифрования RSA лежит операция возведения в степень по модулю большого числа).

Так как атакующим и жертвой запускается одно и тоже приложение, система с задейсвует разделяемую память для размещения копий программы, но данные хранит в отдельных страницах. Постепенно бит за битом меняя содержимое памяти на своей стороне и сбрасывая кэш командой clflush атакующий рассматривает уменьшение времени доступа как сигнал об обнаружении совпадения (в кэш попали данные общие с процессом жертвы).

Если ранее известные методы атак на основе утечки информации, сохраняемой в процессе работы алгоритма скользящего окна, позволяли позволяли восстановить лишь 33% содержимого ключа при 5-разрядном окне и 40% при 4-разрядном, то новый метод получает достаточно данных для полного восстановления 1024-разрядного ключа RSA. Теоретически метод может применяться и для 2048-битовых ключей, но атака будет эффективна лишь для 13% ключей и потребует значительных вычислений. Наиболее вероятным объектом атаки является приложение GnuPG, в котором начиная с версии 2.0 базовая логика шифрования вынесена в библиотеку Libgcrypt.

Разработчики Libgcrypt отмечают, что с практической точки зрения атака через указанную уязвимость маловероятна, так как при наличии у злоумышленника непривилегированного доступа к системе, скорее всего для получения RSA-ключа или компрометации системы он воспользуется более простыми способами, такими как ожидание новой локальной уязвимости и её эксплуатация до установки обновления. При этом не исключается возможность проведения атаки на системах виртуализации для определения RSA-ключа другого виртуального окружения, работающего на том же сервере.

Обновления пакетов с устранением уязвимости уже доступны для Debian, Ubuntu, FreeBSD, Fedora. Пока не выпущены обновления для SUSE и openSUSE. RHEL и CentOS проблеме не подвержены, но уязвимость затрагивает пакеты с Libgcrypt из репозитория EPEL.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/in...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
  3. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
  4. OpenNews: Обновление GnuPG с устранением уязвимости, позволяющей восстановить закрытые RSA-ключи
  5. OpenNews: Атака по подбору RSA-ключей
  6. OpenNews: Разработан метод атаки на уязвимость в DRAM-памяти с использованием JavaScript
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: libgcrypt, gpg
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  • 1.1, anonus, 10:57, 05/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    >Разработчики Libgcrypt отмечают, что с практической точки зрения атака через указанную уязвимость для получения RSA-ключа маловероятна

    Ну хоть не not a bug.

     
     
  • 2.2, Аноним, 11:01, 05/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Они правы, для проведения подобных атак нужны идеальные условия, которые обычно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, X4asd, 11:13, 05/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    и как они это смогли исправить?

    складывается ощущение -- будто бы уязвимость в самой идеалогии использования процессором кэша. (уязвимость в ЦПУ-и-его-друзьях)

     
     
  • 2.4, Аноним, 11:23, 05/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Размывают содержимое ключа при сохранении рандомным мусором https git gnupg o... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, КО, 13:01, 05/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Никак, они усложнили атаку, до "практически нереально". Правда и до этого оно было в том же статусе. :)
     
  • 1.6, Аноним, 13:08, 05/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Любопытная интерпретация резолюции WONTFIX ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 13:30, 05/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И че?
     

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