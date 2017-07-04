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04.07.2017 09:11  Выпуск утилиты GNU grep 3.1

Представлен выпуск утилиты для организации поиска данных в текстовых файлах - GNU Grep 3.1, в котором примерно в 7 раз увеличена производительность обработки масок '[0-9]' при использовании многобайтовых локалей.

Кроме того, опция "-m" (прекратить чтение файла после N совпадений) отныне не влияет на вывод дополнительных строк контекста, число которых задаётся опцией "-A" (показать N строк, идущих после совпадения). Например, команда 'grep "^" -m1 -A1' теперь приведёт к выводу двух строк - одного совпадения и следующей за ним строки, а не одной как раньше. На платформе Windows опция "--binary" (-U) теперь включает ввод/вывод в режиме обработки бинарных данных, а опция "--unix-byte-offsets" (-u) игнорируется.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/in...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты GNU grep 3.0
  3. OpenNews: Выпуск GNU grep 2.26
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: grep
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  • 1.1, Аноним, 09:13, 04/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ждем улучшенной версии grepd
     
  • 1.2, A.Stahl, 09:21, 04/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    >увеличена производительность

    Вот. Молодцы. А ведь сколько есть проектов, которые были завершены и которые стоило лишь оптимизировать да допиливать по мелочам, поддерживая работоспособность в условиях изменяющегося окружения, но нет -- шило в жопе толкает разработчиков на переписывание всего нахрен почти с нуля.

     
     
  • 2.4, Аноним, 09:27, 04/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Потому что grep ничем уже не заменишь Linux без grep что стол без ножки Будет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, A.Stahl, 09:45, 04/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ничего не мешает написать какой-то perg на Rust+Lua с нардами и инкассаторшами. Сказать что он безопасней и хипстеры перебегут за пару недель. Но никто не пишет же. А почему? Потому что проект неспешно и адекватно развивается (да, это камень в огород КДЕ-Гномеров)
     
     
  • 4.7, Аноним, 10:08, 04/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Уже написано https github com BurntSushi ripgrep И уже быстрее Grep ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.8, Andrey Mitrofanov, 11:29, 04/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уже написано: https://github.com/BurntSushi/ripgrep
    > И уже быстрее Grep.

    Совместимость?...

    Сколько дистрибутивов gnu\linux полностью заменили им GNU grep? А при сборке всех своих пакетов из исходников, например?

    0.0 ?....

    Ох же ж, мы ж опечалены. Работайте лучше.   ...и ещё быстрее!1

     
  • 1.6, Аноним, 09:49, 04/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чего они никак less не догонят по версиям? Поднапрячься нужно парням!
     

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