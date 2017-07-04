04.07.2017 09:11  Выпуск утилиты GNU grep 3.1

Представлен выпуск утилиты для организации поиска данных в текстовых файлах - GNU Grep 3.1, в котором примерно в 7 раз увеличена производительность обработки масок '[0-9]' при использовании многобайтовых локалей.

Кроме того, опция "-m" (прекратить чтение файла после N совпадений) отныне не влияет на вывод дополнительных строк контекста, число которых задаётся опцией "-A" (показать N строк, идущих после совпадения). Например, команда 'grep "^" -m1 -A1' теперь приведёт к выводу двух строк - одного совпадения и следующей за ним строки, а не одной как раньше. На платформе Windows опция "--binary" (-U) теперь включает ввод/вывод в режиме обработки бинарных данных, а опция "--unix-byte-offsets" (-u) игнорируется.



