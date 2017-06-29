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29.06.2017 10:49  Фонд свободного ПО сертифицировал 15 устройств компании Technoethical

Фонд Свободного ПО представил серию новых устройств, получивших сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством.

Сертификат получили сразу 15 устройств от компании Technoethical, в том числе ноутбуки TET-X200, TET-X200T, TET-X200s, TET-T400, TET-T400s и TET-T500 (восстановленные варианты Lenovo ThinkPad X200, T400 и T500), док-станции TET-X200DOCK и TET-T400DOCK для серий ноутбуков X200, T400 и T500, материнская плата TET-D16 (ASUS KGPE-D16 с прошивкой Coreboot), набор беспроводных адаптеров TET-N150HGA, TET-N300, TET-N300HGA, TET-N300DB, TET-N450DB, а также Bluetooth-адаптер TET-BT4 USB.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить Gluglug X60 (Lenovo ThinkPad X60), Libreboot X200 (Lenovo ThinkPad X200), Taurinus X200 (Lenovo ThinkPad X200), Libreboot T400 (Lenovo ThinkPad T400), беспроводные маршрутизаторы ThinkPenguin TPE-NWIFIROUTER и TPE-R1100, 3D-принтеры LulzBot AO-101 и LulzBot TAZ 6, беспроводной адаптер ThinkPenguin, беспроводной USB-адаптер Tehnoetic TET-N150, материнскую плату Vikings D16, внешнюю звуковую карту Vikings и ноутбук Vikings X200.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

  • поставка свободных драйверов и прошивок;
  • всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
  • отсутствие ограничений DRM;
  • возможность полного контроля за работой устройства;
  • поддержка замены прошивок;
  • поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
  • использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
  • наличие свободной документации.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsf.org/news/fiftee...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату Vikings D16
  3. OpenNews: Фонд СПО признал ноутбук Libreboot X200 соответствующим требованиям обеспечения свободы пользователей
  4. OpenNews: Фонд СПО вручил сертификат беспроводному маршрутизатору ThinkPenguin
  5. OpenNews: Представлен первый ноутбук, сертифицированный Фондом СПО
  6. OpenNews: Инициатива по созданию свободного NAS GnuBee Personal Cloud 1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: hardware, fsf
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