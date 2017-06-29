29.06.2017 10:49  Фонд свободного ПО сертифицировал 15 устройств компании Technoethical

Фонд Свободного ПО представил серию новых устройств, получивших сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством.

Сертификат получили сразу 15 устройств от компании Technoethical, в том числе ноутбуки TET-X200, TET-X200T, TET-X200s, TET-T400, TET-T400s и TET-T500 (восстановленные варианты Lenovo ThinkPad X200, T400 и T500), док-станции TET-X200DOCK и TET-T400DOCK для серий ноутбуков X200, T400 и T500, материнская плата TET-D16 (ASUS KGPE-D16 с прошивкой Coreboot), набор беспроводных адаптеров TET-N150HGA, TET-N300, TET-N300HGA, TET-N300DB, TET-N450DB, а также Bluetooth-адаптер TET-BT4 USB.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить Gluglug X60 (Lenovo ThinkPad X60), Libreboot X200 (Lenovo ThinkPad X200), Taurinus X200 (Lenovo ThinkPad X200), Libreboot T400 (Lenovo ThinkPad T400), беспроводные маршрутизаторы ThinkPenguin TPE-NWIFIROUTER и TPE-R1100, 3D-принтеры LulzBot AO-101 и LulzBot TAZ 6, беспроводной адаптер ThinkPenguin, беспроводной USB-адаптер Tehnoetic TET-N150, материнскую плату Vikings D16, внешнюю звуковую карту Vikings и ноутбук Vikings X200.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям: