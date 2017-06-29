29.06.2017 08:45  Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.6.0

Доступен релиз полноэкранного консольного оконного менеджера GNU screen 4.6.0, позволяющего использовать один физический терминал для работы с несколькими приложениями, которым выделяются отдельные виртуальные терминалы, остающиеся активными между разными сеансами связи пользователя. Из изменений отмечается: Просмотр истории прокрутки теперь начинается с первой строки вывода (ранее курсор оставался на последней строке, что требовало его перевода через весь экран для начала листания истории прокрутки);

Обновление таблиц Unicode до версии 9.0;

Расширение диапазона поддерживаемых скоростей для последовательных портов;

Улучшение поддержки пространств имён;

Переход от использования fifo-каналов на сокеты.



