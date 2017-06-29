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29.06.2017 08:45  Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.6.0

Доступен релиз полноэкранного консольного оконного менеджера GNU screen 4.6.0, позволяющего использовать один физический терминал для работы с несколькими приложениями, которым выделяются отдельные виртуальные терминалы, остающиеся активными между разными сеансами связи пользователя.

Из изменений отмечается:

  • Просмотр истории прокрутки теперь начинается с первой строки вывода (ранее курсор оставался на последней строке, что требовало его перевода через весь экран для начала листания истории прокрутки);
  • Обновление таблиц Unicode до версии 9.0;
  • Расширение диапазона поддерживаемых скоростей для последовательных портов;
  • Улучшение поддержки пространств имён;
  • Переход от использования fifo-каналов на сокеты.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера tmux 2.3
  3. OpenNews: Первый выпуск abduco, легковесной альтернативы tmux и screen
  4. OpenNews: Для tmux реализована поддержка сохранения сеанса между перезагрузками
  5. OpenNews: Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.5.0
  6. OpenNews: Уязвимость в GNU Screen 4.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: screen
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  • 1, Аноним, 09:22, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    то есть теперь, что бы посмотреть, что было на предыдущем экране нужно скролить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 09:29, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Наоборот, скроллинг выполнялся перемещением курсора вверх и приходилось каждый р... весь текст скрыт [показать]
     

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