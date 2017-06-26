26.06.2017 21:47  Разработка проекта Elementary OS переведена на Git и GitHub

Разработчики дистрибутива Elementary OS, развивающего собственное окружение рабочего стола, объявили о переводе разработки с системы управления исходными текстами Bazaar (bzr) на Git и задействовании в качестве платформы для совместной работы GitHub вместо ранее применяемой платформы Launchpad. Всего на GitHub переведено более 70 репозиториев проекта.

Как и в случае многих других открытых проектов, мигрировавших последнее время на GitHub, в качестве причины упоминается намерение снизить порог вхождения в проект новых разработчиков, а также желание упростить процесс передачи мелких исправлений. Из плюсов перехода на GitHub также упоминается улучшенная система рецензирования изменений, упрощение подготовки пакетов с наработками Elementary OS для других дистрибутивов, таких как Fedora, возможность мгновенно получать уведомления о pull-запросах или сообщениях о проблемах, благодаря интеграции с сервисом Slack, поддержка разметки markdown (например, можно вставлять изображения и куски кода в сообщения о проблемах), а также возможность применения таких инструментов, как Bountysource и Weblate.



