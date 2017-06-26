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26.06.2017 21:47  Разработка проекта Elementary OS переведена на Git и GitHub

Разработчики дистрибутива Elementary OS, развивающего собственное окружение рабочего стола, объявили о переводе разработки с системы управления исходными текстами Bazaar (bzr) на Git и задействовании в качестве платформы для совместной работы GitHub вместо ранее применяемой платформы Launchpad. Всего на GitHub переведено более 70 репозиториев проекта.

Как и в случае многих других открытых проектов, мигрировавших последнее время на GitHub, в качестве причины упоминается намерение снизить порог вхождения в проект новых разработчиков, а также желание упростить процесс передачи мелких исправлений. Из плюсов перехода на GitHub также упоминается улучшенная система рецензирования изменений, упрощение подготовки пакетов с наработками Elementary OS для других дистрибутивов, таких как Fedora, возможность мгновенно получать уведомления о pull-запросах или сообщениях о проблемах, благодаря интеграции с сервисом Slack, поддержка разметки markdown (например, можно вставлять изображения и куски кода в сообщения о проблемах), а также возможность применения таких инструментов, как Bountysource и Weblate.

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/elementaryo...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS Loki 0.4.1
  3. OpenNews: Проект Inkscape перевёл разработку c Bzr и Launchpad на Git и GitLab
  4. OpenNews: Разработка Python переведена на GitHub
  5. OpenNews: Проект Elementary продолжит развитие менеджера фотографий Shotwell в рамках форка Pantheon Photos
  6. OpenNews: Проект Elementary OS реализовал вводящую в заблуждение схему сбора пожертвований
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: elementaryos, github
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  • 1.1, Аноним, 22:26, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Кто бы, что не говорил, но Elementary OS идёт по пути проще-лучше , что как мне... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 22:28, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Неплохой дистр ROSA Fresh R9 Gnome......
     
     
  • 2.6, vantoo, 23:31, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вы бы нам еще Альт предложили (не к ночи будет помянут).
     
  • 1.3, Аноним, 23:00, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Я бы с удовольствием заплатил им, но оплата только картой или биткоин это скудны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:14, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А Вы хотите наличными пиастрами почтой Гвинеи ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Аноним, 23:26, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    PayPal хотя бы, предпочитаю не светить свою карту неизвестно кому... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Наркоман, 00:18, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    когда уже на кьют5 переведут, согласно нынешним традициям?
     
  • 1.8, Аноним, 00:45, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как сей дистр поддерживает hiDPI ?
    Может кто знает ?
     

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