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23.06.2017 09:08  Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе

В системе Flatpak, предоставляющей средства для создания самодостаточных пакетов, которые не привязаны к конкретным дистрибутивам Linux и выполняются в специальном изолированном контейнере, выявлена опасная уязвимость (CVE-2017-9780), позволяющая повысить свои привилегии в системе. Проблема устранена в выпуске Flatpak 0.8.7 и 0.9.6, а также в пакетах для Debian. Уязвимость пока остаётся неисправленной в репозиториях Fedora и Ubuntu.

Уязвимость позволяет подготовить вредоносный Flatpak-пакет, содержащего файлы с некорректными правами доступа, например с флагом setuid или открытые всем на запись. После установки такого пакета, подобные файлы сохраняются в локальной системе с теми же правами, что позволяет локальному атакующему добиться выполнения поставляемого в пакете исполняемого файла с флагом suid или организовать запись в области, доступные всем на запись. В случае, когда Flatpak-пакет содержит системный обработчик ("system helper"), компоненты которого принадлежат пользователю root (используется, когда Flatpak-пакет устанавливается для всех пользователей в системе), возможна организация запуска приложения с флагом setuid root.

Следует отметить, что запуск вредоносного Flatpak-пакета при помощи Flatpak не представляет опасности, так как он запускается в режиме PR_SET_NO_NEW_PRIVS, не допускающем смену привилегий. Но атака может быть совершена другим локальным пользователем, который может обратиться к установленным файлам Flatpak и запустить suid-файл напрямую, минуя инструментарий Flatpak, получив полномочия пользователя, под которым установлены файлы вредоносного Flatpak-пакета (root, в случае если пакет был установлен администратором для всей системы).

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Система изолированных контейнеров для графических приложений xdg-app переименована во flatpak
  3. OpenNews: Сформирована стабильная ветка системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.0
  4. OpenNews: Значительный выпуск системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.6.13
  5. OpenNews: Для Flatpak подготовлена технология управляемого доступа к ресурсам вне контейнера
  6. OpenNews: Первый выпуск Flatpak, самодостаточных пакетов для распространения графических приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: flatpak
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  • 1.1, Аноним, 09:22, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    .apk
     
  • 1.3, ОМДЗТ, 09:44, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    содержащего файлы с некорректными правами доступа, например с флагом setuid или открытые всем на запись. После установки такого пакета, подобные файлы сохраняются в локальной системе с теми же правами...
    Серъёзно? Как об этом можно было не подумать? Господи, и они это позиционировали как безопасное решение. Да если там такие нелепые косяки то о чём речь может ттогда идти? autorun туда запихнут теперь?
     
     
  • 2.4, angra, 10:01, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну раз ты такой умный, то придумай _реалистичный_ сценарий эксплуатации этой уязвимости.
     
     
  • 3.5, X4asd, 10:14, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    дык в новости уже написали реалистичный сценарий давай я тебе его скопипащу с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, angra, 10:23, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В этом "реалистичном" сценарии есть одна проблема - как уговорить другого пользователя и тем более рута поставить твой пакет.
     
     
  • 5.9, Аноним, 10:34, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот это-то как раз в большой организации, где каждый сам себе агроном, проще про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.10, angra, 10:45, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В большой организации, где сотрудники еще и доверяют друг другу, эта возня со flatpack нафиг не нужна. Можно просто дать коллеге "полезный" бинарь или даже скрипт для запуска напрямую.
     
  • 3.6, Mr. Cake, 10:15, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Админ организации разрешает ставить flatpak-пакеты по запросу (они же типа безопасные и вообще). Сотрудник с непривилегированым аккаунтом просит админа поставить flatpak пакет с таким чудесным файлом. Сотрудник получает root-доступ.
    А у админа локалхоста да, сценариев особо и нет.
     
     
  • 4.8, angra, 10:26, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Сотрудник с непривилегированым аккаунтом просит админа поставить flatpak пакет с таким чудесным файлом

    Админ милостиво разрешает сотруднику поставить этот пакет лично для себя. В этом ведь и прелесть flatpak. Теперь хитрый сотрудник может получит suid ... на самого себя. Победа!

     
  • 1.11, proninyaroslav, 10:48, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Монолитные пакеты до добра не доведут.
     
     
  • 2.12, Аноним, 10:58, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Репозитории зато - офигенно 1 Фрагментация 2 Какой-нибудь сторонний репозито... весь текст скрыт [показать]
     

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