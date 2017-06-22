21.06.2017 22:40  Выпуск http-сервера Apache 2.4.26 с полноценной поддержкой HTTP/2

Доступен релиз HTTP-сервера Apache 2.4.26, в котором представлено 63 изменения, 22 из которых связаны с исправлениями в модуле mod_http2. Из изменений можно отметить: C модуля mod_http2 снята метка экспериментальной разработки, реализация протокола HTTP/2 отныне признана готовой для повсеместного применения;

Добавлен новый модуль mod_brotli для сжатия с использованием алгоритма Brotli (RFC 7932);

В файле конфигурации обеспечено выполнение вложенных блоков If/ElseIf/Else;

В mod_lua добавлена поддержка Lua 5.3;

Изменено поведение mod_rewrite: если подстановка является полным URL, а схема/хост/порт совпадают с текущим виртуальным хостом, то компонент пути в URL больше не интерпретируется как локальны путь, если он присутствует в файловой системе. Для возвращения старого поведения добавлена опция "RewriteOption LegacyPrefixDocRoot";

В mod_rewrite добавлен флаг 'BNP' (backreferences-no-plus), включающий замену пробелов в обратных ссылках RewriteRule на "%20" вместо "+";

В mod_rewrite добавлена возможность ограничения экранирования определённых символов через указание их в флаге "B";

В mod_env добавлен вывод предупреждения для директивы 'SetEnv', если в имени переменной окружения указан символ '=';

В mod_proxy_http2 добавлена поддержка заголовков Reverse Proxy Request;

В mod_proxy_fcgi добавлена директива ProxyFCGISetEnvIf для изменения переменных окружения CGI на стадии до вызова FastCGI;

В mod_proxy разрешено применение переменной окружения "no-proxy" в качестве альтернативы выражению "ProxyPass /path !";

В mod_proxy_fcgi возвращено старое поведение (2.4.20), оставляющее префикс "proxy:fcgi://" в переменной окружения SCRIPT_FILENAME;

В mod_proxy_http2 добавлена директива ProxyPreserverHost;

В mod_proxy_wstunnel добавлен параметр "upgrade", разрешающий обновление до другого протокола;

Проведена работа по увеличению производительности, качества буферизации и динамического регулирования потоком в mod_http2;

В mod_http2 директива MaxKeepAliveRequests теперь ограничивает число повторных использований slave-соединений;

В mod_http2 добавлена поддержка директивы MergeTrailers;

В mod_autoindex добавлена опция "IndexOptions UseOldDateFormat", позволяющая использовать формат Last Modified как в Apache 2.2;

В парсер выражений добавлена подстановка %{REMOTE_PORT};

Во вложенных SSI-выражениях подстановка %{DOCUMENT_URI} теперь всегда указывает на URI оригинального запроса, а не на URI вложенного документа;

В mod_ssl добавлена поддержка OpenSSL 1.1.0;

Устранено 5 уязвимостей: CVE-2017-3167 - обход аутентификации при использовании ap_get_basic_auth_pw() в сторонних модулях; CVE-2017-3169 - инициирование краха через отправку запроса HTTPS из-за разыменования нулевого указателя в mod_ssl; CVE-2017-7659 - инициирование краха через отправку запроса HTTP/2 из-за разыменования нулевого указателя в mod_http2; CVE-2017-7668 - чтение вне границ буфера в функции ap_find_token() может привести к краху при обработке специально оформленных заголовков запроса; CVE-2017-7679 - чтение вне границ буфера в mod_mime может привести к чтению байта из области за пределами выделенного буфера при обработке специально оформленного заголовка Content-Type. Интересно, что о проблеме было сообщено ещё в ноябре 2015 года, а исправление внесено только сейчас.





