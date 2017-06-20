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20.06.2017 22:10  Выпуск менеджера фотографий Shotwell 0.27

Подготовлен стабильный релиз программы для управления коллекцией фотографий Shotwell 0.27.0, которая предоставляет удобные возможности каталогизации и навигации по коллекции, поддерживает группировку по времени и тегам, предоставляет инструменты для импорта и конвертации новых фотографий, поддерживает выполнение типовых операций по обработке изображений (вращение, устранение эффекта красных глаз, корректировка экспозиции, оптимизация цветности и т.п.), содержит средства для публикации в социальных сетях, таких как Facebook, Flickr и Picasa (для MediaGoblin существует экспериментальный плагин).

В новом выпуске:

  • В состав включена утилита командной строки для тестирования преобразования изображений;
  • Ускорены операции преобразования цветов;
  • Прекращена поддержка импорта из приложения F-Spot;
  • Повышены требования к версии библиотеки GTK+, для работы теперь требуется GTK+ 3.18 или более новые выпуски;
  • Проведена чистка кода отрисовки гистограмм;
  • Обновлён чёрный список видеокарт, с которыми возникают проблемы при использовании VAAPI;
  • Добавлена настраиваемая поддержка вывода фонового изображения;
  • В предлагаемый по умолчанию набор плагинов добавлен плагин для работы с Tumblr;
  • Добавлена поддержка сборки с использованием Meson;
  • В просмотрщик добавлена опция "--fullscreen/-f" для открытия на полном экране.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/gn...)
  2. OpenNews: Выпуск менеджера фотографий Shotwell 0.26
  3. OpenNews: Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.25
  4. OpenNews: Новая версия менеджера фотографий Shotwell 0.24
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotwell, image
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  • 1.1, opnonim, 22:16, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Есть хоть какой-нибудь костыль, как перетащить все теги к фоткам из базы digikam? Не встраивая их в exif? Вроде как пишут, что с равками криво может работать это.
     
  • 1.2, A.Stahl, 22:51, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Shotwell

    Когда ты стреляешь в колодец, колодец... гхм... булькает.

     
  • 1.3, Аноним, 23:03, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    весь базовый функционал реализуют в гномфотос и будет класс
     
  • 1.4, Аноним, 23:03, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Ё только импортировать собрался... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, фыв, 23:41, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    может импорт со старой версией, затем апгрейд?
     

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