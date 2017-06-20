20.06.2017 22:10  Выпуск менеджера фотографий Shotwell 0.27

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Подготовлен стабильный релиз программы для управления коллекцией фотографий Shotwell 0.27.0, которая предоставляет удобные возможности каталогизации и навигации по коллекции, поддерживает группировку по времени и тегам, предоставляет инструменты для импорта и конвертации новых фотографий, поддерживает выполнение типовых операций по обработке изображений (вращение, устранение эффекта красных глаз, корректировка экспозиции, оптимизация цветности и т.п.), содержит средства для публикации в социальных сетях, таких как Facebook, Flickr и Picasa (для MediaGoblin существует экспериментальный плагин).
В новом выпуске:
- В состав включена утилита командной строки для тестирования преобразования изображений;
- Ускорены операции преобразования цветов;
- Прекращена поддержка импорта из приложения F-Spot;
- Повышены требования к версии библиотеки GTK+, для работы теперь требуется GTK+ 3.18 или более новые выпуски;
- Проведена чистка кода отрисовки гистограмм;
- Обновлён чёрный список видеокарт, с которыми возникают проблемы при использовании VAAPI;
- Добавлена настраиваемая поддержка вывода фонового изображения;
- В предлагаемый по умолчанию набор плагинов добавлен плагин для работы с Tumblr;
- Добавлена поддержка сборки с использованием Meson;
- В просмотрщик добавлена опция "--fullscreen/-f" для открытия на полном экране.