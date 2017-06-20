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20.06.2017 00:05  15% пользователей потребительских интернет-устройств не меняют пароль по умолчанию

Исследование защищённости доступных в online потребительских интернет-устройств, проведённое компанией Positive Technologies на основе сканирования сети, показало, что 15% пользователей не меняют заданные производителем пароли удалённого доступа к устройствам, таким как беспроводные маршрутизаторы, TV-приставки, устройства IP-телефонии, принтеры и web-камеры. Кроме того, для входа на 10% устройств применялось пять популярных типовых паролей: support/support, admin/admin, admin/0000, user/user и root/12345, что во многом объясняет успешное продвижение сетевых червей, использующих для распространения только подборку самых популярных учётных записей.

Например, поражающее клиентские маршрутизаторы вредоносное ПО Mirai, использовало для построения ботнета перебор из 62 типовых комбинации логин/пароль. Кроме того, отмечается, что большинство пользователей не заботятся об обновлении прошивок и устройства остаются с неисправленными уязвимостями на всём протяжении жизненного цикла устройства, который в среднем составляет 3-4 года. При рассмотрении открытых сетевых портов, 48% устройств оказались доступны через HTTP, 41% - NetBIOS (137 порт), 28% - telnet, 24% - HTTPS, 23% - SSH, 17% - FTP.

Сотрудники Лаборатории Касперского в дополнение к исследованию Positive Technologies провели оценку степени активности атак на потребительские интернет-устройства, запустив серию подставных хостов (honeypot), симулирующих работу различных незащищённых сетевых устройств. На данные устройства с января ежедневно фиксируются десятки тысяч попыток подбора паролей входа и эксплуатации известных уязвимостей. При этом 85% запросов приходится на протокол telnet и 15% на SSH.

Сканирование сети через такие сервисы, как Shodan и ZoomEye, выявило около 7.5 млн доступных в online IP-камер и DVR-устройств, а также около 4 млн беспроводных маршрутизаторов и модемов, сколько из них не защищены и содержат уязвимости неизвестно. Также фиксируется рост числа образцов вредоносного ПО, пытающегося атаковать IoT-устройства - если в 2015 году коллекция Лаборатории Касперского включала 696 подобных программ, то в 2016 их число возросло до 3219, а в 2017 до 7242.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Закрыт крупный ботнет из Linux-серверов
  3. OpenNews: Зафиксирован самораспространяющийся червь, поражающий серверы Apache Tomcat
  4. OpenNews: Зафиксирована массовая атака, нацеленная на создание ботнета из сайтов на базе WordPress
  5. OpenNews: Зафиксирован первый ботнет из Linux-маршрутизаторов
  6. OpenNews: Продемонстрирована атака на Smart TV через подмену сигнала цифрового телевидения
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: iot, security, password
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  • 1.1, Константавр, 09:50, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А как быть с устройствами, которые не дают сменить пароль? Мне попалось в последнее время два роутера, на которых я поменял пароль и после этого не смог войти. Пришлось скидывать на дефолтные настройки, а там admin/admin. Вот что делать? Роутеры брендированные, от провайдера, в поддержке сидят огурцы и на такие сложные вопросы ответить не могут. Вот это уже пипецъ.
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:04, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Не удивлюсь, если многие сотрудники провайдеров в доле Этож нужно специально об... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Аноним, 10:10, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да скорей просто необразованные
     
     
  • 4.8, A.Stahl, 10:17, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А ещё скорее это защита техников от полных кретинов -- чтобы техник мог зайти на маршрутизатор, а не выслушивал "Ну я там что-то когда-то вводил, но я не помню что и когда".
     
  • 3.7, Константавр, 10:16, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В доле чего? Я так понимаю, что им тупо проще, чтобы пароли были дефолтные и чтобы с их стороны можно было зайти на роутер, потому что основная клиентура такая. Если какой умник сменит пароль, то стройная цепочка ломается. А на безопасность - да болт они забили на МОЮ безопасность, им жопу от кресла лень отрывать.
     
  • 2.10, Аноним, 10:28, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В оптических терминалах хуавей пароли сменить нельзя штатными средствами, но и в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Нанобот, 10:46, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > два роутера, на которых я поменял пароль и после этого не смог войти.

    не смог зайти ты, не смогут зайти и хакеры. это же идеальная защита!

     
  • 2.18, Аноним, 11:24, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сменить прошивку на кастом?
     
  • 1.4, Аноним, 10:11, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пора бы производителям устройств признать проблему и начать выдавать случайные п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Нанобот, 10:52, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Пора бы производителям устройств признать проблему и ...

    так это не проблема производителя, это проблема юзера. соответственно, производителю и признавать нечего

     
     
  • 3.16, Comdiv, 11:19, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть такое понятие, как защита от дурака.
     
  • 3.19, iZEN, 11:25, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    admin/admin по умолчанию - это проблема производителя, а не пользователя.
     
  • 1.5, Аноним, 10:13, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну ничего удивительного в новости нет Абсолютному большинству юзеров главное чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 10:14, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я удивлён что всего 15, а не к примеру 85%
     
     
  • 2.9, A.Stahl, 10:18, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Я удивлён что всего 15, а не к примеру 85%

    Ну так исправь свой пароль на что-то более предсказуемое. Улучши статистику:)

     
  • 2.11, Аноним, 10:31, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    удивлен не меньше, ни один знакомый не айтишник никаких паролей на роутерах-теле... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, 1, 10:36, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    15% - это те, что админку наружу выставляют
     
  • 2.13, Нанобот, 10:43, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а это потому, что большинство таких устройств блокируют доступ из интернета, что сильно влияет на статистику. вот если бы сканирователи получили полный доступ ко всем этим 192.168.1.1, там бы было 85% (а может и больше)
     
  • 1.17, Аноним, 11:23, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Его ещё и менять надо? За что деньги плачу?!
     

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