20.06.2017 00:05  15% пользователей потребительских интернет-устройств не меняют пароль по умолчанию

Исследование защищённости доступных в online потребительских интернет-устройств, проведённое компанией Positive Technologies на основе сканирования сети, показало, что 15% пользователей не меняют заданные производителем пароли удалённого доступа к устройствам, таким как беспроводные маршрутизаторы, TV-приставки, устройства IP-телефонии, принтеры и web-камеры. Кроме того, для входа на 10% устройств применялось пять популярных типовых паролей: support/support, admin/admin, admin/0000, user/user и root/12345, что во многом объясняет успешное продвижение сетевых червей, использующих для распространения только подборку самых популярных учётных записей.

Например, поражающее клиентские маршрутизаторы вредоносное ПО Mirai, использовало для построения ботнета перебор из 62 типовых комбинации логин/пароль. Кроме того, отмечается, что большинство пользователей не заботятся об обновлении прошивок и устройства остаются с неисправленными уязвимостями на всём протяжении жизненного цикла устройства, который в среднем составляет 3-4 года. При рассмотрении открытых сетевых портов, 48% устройств оказались доступны через HTTP, 41% - NetBIOS (137 порт), 28% - telnet, 24% - HTTPS, 23% - SSH, 17% - FTP.

Сотрудники Лаборатории Касперского в дополнение к исследованию Positive Technologies провели оценку степени активности атак на потребительские интернет-устройства, запустив серию подставных хостов (honeypot), симулирующих работу различных незащищённых сетевых устройств. На данные устройства с января ежедневно фиксируются десятки тысяч попыток подбора паролей входа и эксплуатации известных уязвимостей. При этом 85% запросов приходится на протокол telnet и 15% на SSH.

Сканирование сети через такие сервисы, как Shodan и ZoomEye, выявило около 7.5 млн доступных в online IP-камер и DVR-устройств, а также около 4 млн беспроводных маршрутизаторов и модемов, сколько из них не защищены и содержат уязвимости неизвестно. Также фиксируется рост числа образцов вредоносного ПО, пытающегося атаковать IoT-устройства - если в 2015 году коллекция Лаборатории Касперского включала 696 подобных программ, то в 2016 их число возросло до 3219, а в 2017 до 7242.



