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19.06.2017 20:23  Раскрыты детали атаки Stack Сlash и 15 root-эксплоитов для разных ОС

Компания Qualys раскрыла результаты исследования, в рамках которого была изучена возможность эксплуатации уязвимостей, приводящих к пересечению содержимого стека и кучи. Когда стек и куча размещаются смежно и прилегают друг к другу (область стека следует сразу за памятью, выделенную под кучу), то в условиях того, что куча растёт в сторону увеличения, а стек в сторону уменьшения не исключено возникновение ситуаций, когда содержимое переполненной кучи может оказаться в области стека или, наоборот, стек может переписать область кучи.

Для защиты от подобных пересечений в ядре Linux и других ОС применяют технику "stack guard-page", суть которой в подстановке граничных страниц памяти, обращение к которым приводит к генерации исключения (page-fault). Защита была разработана в ответ на выявление в 2010 году уязвимости CVE-2010-2240 и основана на том, что обычно стек заполняется постепенно и при его переполнении будет осуществлён доступ к "stack guard-page".

Исследователи Qualys попытались выявить практические методы инициирования подобных столкновений и обхода защиты "stack guard-page", что им блестяще удалось - выявлено 20 уязвимостей, связанных с недоработками выделения памяти в стеке/куче ядра, libc и компонентов пространства пользователя, позволяющих обойти средства защиты от выхода за границы стека. Суть предложенного Qualys метода обхода "stack guard-page" заключается в том, что некоторые приложения позволяют заполнять стек не последовательно и поддерживают конструкции, дающие возможность пробросить указатель стека с большим смещением, что позволяет избежать попадания в "stack guard-page".

Предложенные методы атаки разделены на три базовые категории:

  • Столкновение стека с другой областью памяти: выделение памяти производится до тех пор, пока стек не достигнет другой области памяти или пока другая область памяти не достигнет стека;
  • Проброс минуя страницу защиты стека (stack guard-page): указатель стека перемещается из стека в другую область памяти, не касаясь страницы защиты стека;
  • Разбиение стека или другой области памяти: осуществляется перезапись стека содержимым другой области памяти или перезапись другой области памяти содержимым стека. В качестве другой области памяти может выступать куча, анонимный mmap(), доступный на запись/чтение сегмент ld.so или PIE (Position-Independent Executable).

Для демонстрации практических атак создано 15 рабочих прототипов эксплоитов, позволяющих повысить свои привилегии через манипуляции с различными приложениями в различных операционных системах (Debian, CenOS, Fedora, Ubuntu, OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, Solaris). Среди опубликованных прототипов эксплоитов:

  • Локальная root-уязвимость в Exim, манипулирующая недоработкой (CVE-2017-1000369), из-за которой при обработке некоторых аргументов командой строки не выполняется корректное освобождение памяти. Воспользовавшись данной проблемой локальный атакующий может в сочетании с уязвимостью CVE-2017-1000376 в glibc организовать выполнение своего кода с правами root. Эксплоит протестирован в Debian GNU/Linux (i386);
  • Поднятие привилегий в системе через утилиту sudo. Для атаки используется сочетание уязвимостей в sudo (CVE-2017-1000367) и в Glibc (CVE-2017-1000366). Проблема в Glibc вызвана некорректной обработкой памяти, выделенной для переменных окружения в suid-программах. Работа эксплоита продемонстрирована в Debian, Ubuntu и CentOS (i386);
  • Ещё один эксплоит, позволяющий получить привилегии root через манипуляцию с утилитой sudo. Эксплоит примечателен работой в дистрибутивах с включенным SELinux;
  • Локальный root-эксплоит через манипуляцию с ld.so и большинством SUID-root программ (используются уязвимости в glibc CVE-2017-1000366 и ядре Linux CVE-2017-1000370). Работа эксплоита продемонстрирована в Debian, Fedora и CentOS (i386);
  • Локальный root-эксплоит через манипуляцию с ld.so и большинством SUID-root программ, собранных в режиме PIE (используется уязвимость в glibc CVE-2017-1000366 и другая уязвимость в ядре Linux CVE-2017-1000371). Работа эксплоита продемонстрирована в Debian, Fedora и Ubuntu (i386);
  • Локальный root-эксплоит против утилиты /bin/su (используется уязвимость в glibc CVE-2017-1000366 и уязвимость в ядре Linux CVE-2017-1000365). Работа эксплоита продемонстрирована в Debian (i386);
  • Концептуальный эксплоит для получения контроля за регистром eip через sudo на системах i386 с патчами grsecurity/PaX (CVE-2017-1000367, CVE-2017-1000366, CVE-2017-1000377);
  • Концептуальный эксплоит для получения контроля за указателем адреса возврата (rip) через манипуляции с Exim (CVE-2017-1000369) в окружении Debian (amd64);
  • Локальный root-эксплоит против ld.so и большинство SUID-root приложений (CVE-2017-1000366, CVE-2017-1000379). Работа эксплоита продемонстрирована в Debian, Ubuntu, Fedora и CentOS (amd64);
  • Концептуальный эксплоит для обхода защиты stack guard-page в OpenBSD через манипуляции с утилитой /usr/bin/at. Для атаки используются уязвимости в реализации stack guard-page (CVE-2017-1000372) и libc функции qsort (CVE-2017-1000373);
  • Концептуальный эксплоит для обхода защиты stack guard-page в NetBSD (CVE-2017-1000374, CVE-2017-1000375);
  • Концептуальный эксплоит для атаки в окружении FreeBSD и обхода защиты RLIMIT_STACK в setrlimit (CVE-2017-1000385);
  • Два концептуальных эксплоита для обхода защиты stack guard-page во FreeBSD (CVE-2017-1083, CVE-2017-1084);
  • Локальный root-эксплоит против /usr/bin/rsh в окружении Solaris 11 (CVE-2017-3630, CVE-2017-3629, CVE-2017-3631 CVE-2017-3631).

Для большинства вышеотмеченных уязвимостей уже доступны обновления от дистрибутивов (разработчики дистрибутивов были в закрытом порядке извещены о проблемах в середине мая и сегодня скоординировано выпустили обновления). В качестве общей меры для противодействия выявленным уязвимостям предлагается пересобрать все приложения и библиотеки в пространстве пользователя с использованием опции "-fstack-check" в GCC, которая добавляет защиту от перемещения указателя стека в другую область памяти, минуя stack guard-page. Но так как "-fstack-check" пока не всегда работает корректно, для защиты в краткосрочной перспективе предложено увеличить размер stack guard-page с применяемых ныне нескольких килобайт до как минимум 1 Мб, что существенно затруднит эксплуатацию. Также рекомендовано предоставить средства для произвольного изменения размера stack guard-page администратором (например, grsecurity/PaX предоставляет /proc/sys/vm/heap_stack_gap).

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Обнаружена локальная root-уязвимость, затрагивающая все Linux-ядра 2.6.x
  3. OpenNews: В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: stack, heap, security
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  • 1.3, Аноним, 21:54, 19/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А разве нельзя на уровне ОС выделять страницы памяти так, чтобы между соседними ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 21:56, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это и есть stack guard-page  про обход которой говориться в новости.
     
  • 2.6, Аноним, 21:56, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    В мире управляемых языков таких проблем нет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Michael Shigorin, 22:31, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > В мире управляемых языков таких проблем нет.

    Rust is 'memory safe' but has this same stack exhaustion issue.

     
  • 3.11, Аноним, 22:36, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот только ОСей на этих управляемых языках нету.
     
  • 3.14, 123, 22:41, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Стэка в упр коде вроде как по определению быть не может. Расплата в производительности.
     
  • 1.9, Michael Shigorin, 22:28, 19/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > CCVE-2017-1000366

    Предложил мелкую правку новости с учётом https://cve.basealt.ru/informatsiia-ob-uiazvimosti-cve-2017-1000366.html ;-)

     
     
  • 2.18, Wladmis, 22:59, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что за механизм защиты?
     
  • 2.21, Аноним, 23:09, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Как-то слишком голословно, что именно за защита PS Главное то не упомянули, чт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 22:38, 19/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это просто ужас какой-то
     
  • 1.13, key, 22:41, 19/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я правильно понимаю что, стек можно определить двумя адресами - начало и конец.
    Также и с кучей(наверное можно обойдись только началом?).
    Почему нельзя просто проверять границы?
    if((operation == new and Addr < HeapStartAddr) or
    (operation == stack and StackStartAddr < Addr < StackEndAddr)
    ) cout << "Error";

    Там же неверняка накладные расходы на реализацию защищенной страницы не меньше?
    Объясните, а то для моих скудных познаний stack guard-page выглядит слишком костыльно.

     
     
  • 2.15, key, 22:43, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно же код неправильный - границы стека и кучи меняются. При выделении памяти надо проверять, что не заходим за чужой диапазон. Но суть вопроса остается.
     
  • 2.16, 123, 22:48, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Там же неверняка накладные расходы на реализацию защищенной страницы не меньше?

    Этим вроде как менеджер памяти ОС должен заниматься. Поэтому меньше должно быть.

     
     
  • 3.17, Аноним84701, 22:52, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>>Там же неверняка накладные расходы на реализацию защищенной страницы не меньше?
    > Этим вроде как менеджер памяти ОС должен заниматься. Поэтому меньше должно быть.

    Оно по-любому меньше будет, потому как в первом случае проверка при каждой операции, а вот при использовании guard-page - только непосредственно при обращении к данному региону.


     
     
  • 4.20, 123, 23:08, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>только непосредственно при обращении к данному региону.

    "Обращение к региону" это выход push за пределы страницы? Пойду побью себя Таненбаум-ом по голове, освежу основы на всякий случай.

     
     
  • 5.22, Аноним84701, 23:14, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > "Обращение к региону" это выход push за пределы страницы?

    Ну да, а что?
    Я толком правда уже не помню, но вроде как прилетает pagefault-эксепшн со стороны железа (x86) при попытке чтения, записи и т.д. без соответсвующего флажка страницы.

     
  • 2.19, Аноним84701, 23:00, 19/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    http wiki osdev org Paging Если вкратце, то проверки страниц проводятся так и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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