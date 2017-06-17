17.06.2017 09:19  Выпуск Nuitka 0.5.26, компилятора для языка Python

Представлен новый выпуск проекта Nuitka, в рамках которого развивается компилятор, позволяющий транслировать скрипт на языке Python в представление на C++, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.x и 3.x. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 258%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Ключевыми улучшениями новой версии является обеспечение базовой поддержки Python 3.6, улучшена генерация кода, специфичного для Си, добавлена опция "--python-arch", обеспечена поддержка дополнительных конфигураций virtualenv, началась реализация системы генерации Си-кода для типа bool. Реализована большая порция оптимизаций, в некоторых случаях наблюдается снижение потребления памяти на 40%.



