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17.06.2017 09:19  Выпуск Nuitka 0.5.26, компилятора для языка Python

Представлен новый выпуск проекта Nuitka, в рамках которого развивается компилятор, позволяющий транслировать скрипт на языке Python в представление на C++, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.x и 3.x. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 258%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Ключевыми улучшениями новой версии является обеспечение базовой поддержки Python 3.6, улучшена генерация кода, специфичного для Си, добавлена опция "--python-arch", обеспечена поддержка дополнительных конфигураций virtualenv, началась реализация системы генерации Си-кода для типа bool. Реализована большая порция оптимизаций, в некоторых случаях наблюдается снижение потребления памяти на 40%.

  1. Главная ссылка к новости (http://nuitka.net/posts/nuitka...)
  2. OpenNews: Релиз PyPy 5.8, реализации Python, написанной на языке Python
  3. OpenNews: Разработка Python переведена на GitHub
  4. OpenNews: Google представил Grumpy, транслятор кода Python на язык Go
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.6
  6. OpenNews: Выпуск Pyston 0.6, реализации языка Python с JIT-компилятором
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: python, nuitka
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  • 1, Аноним, 11:32, 17/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Huitka.
     
     
  • 2, kai3341, 12:04, 17/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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