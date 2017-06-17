17.06.2017 10:15  В основные нестабильные сборки KDE Neon Developer Edition добавлена поддержка Wayland

Разработчики проекта KDE Neon, в рамках которого формируются Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, объявили об интеграции поддержки сеанса на базе Wayland в основные сборки нестабильных выпусков для разработчиков (unstable-ветка Developer Edition), формируемых на основе срезов из Git-репозиториев KDE. Ранее на базе Wayland формировались отдельные сборки, теперь сборки на базе X11 и Wayland объединены и пользователь может выбрать X11 или Wayland во время входа в систему.

Отмечается, что сеанс на базе Wayland уже вполне пригоден для работы, но по умолчанию он не предлагается из-за невозможности использования с некоторыми графическими картами и проблематичности организации отката в случае несовместимости оборудования с Wayland. Из ограничений упоминается несоответствие размера шрифтов для разных сеансов и невозможность использования средней кнопки мыши для вставки из буфера обмена.