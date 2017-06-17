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17.06.2017 10:15  В основные нестабильные сборки KDE Neon Developer Edition добавлена поддержка Wayland

Разработчики проекта KDE Neon, в рамках которого формируются Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, объявили об интеграции поддержки сеанса на базе Wayland в основные сборки нестабильных выпусков для разработчиков (unstable-ветка Developer Edition), формируемых на основе срезов из Git-репозиториев KDE. Ранее на базе Wayland формировались отдельные сборки, теперь сборки на базе X11 и Wayland объединены и пользователь может выбрать X11 или Wayland во время входа в систему.

Отмечается, что сеанс на базе Wayland уже вполне пригоден для работы, но по умолчанию он не предлагается из-за невозможности использования с некоторыми графическими картами и проблематичности организации отката в случае несовместимости оборудования с Wayland. Из ограничений упоминается несоответствие размера шрифтов для разных сеансов и невозможность использования средней кнопки мыши для вставки из буфера обмена.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.neon.kde.org/inde...)
  2. OpenNews: Первая LTS-сборка дистрибутива KDE neon User Edition
  3. OpenNews: Ошибка в настройке репозитория KDE Neon могла привести к подмене пакетов
  4. OpenNews: Нестабильные сборки KDE Neon Developer Edition переходят по умолчанию на Wayland
  5. OpenNews: Первая стабильная сборка KDE neon User Edition
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde, neon, wayland
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  • 1.1, Аноним, 10:19, 17/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Что за фича в кедах с текстом, что начиная с появления четвёрки, от него болят г... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Константавр, 10:26, 17/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >евозможность использования средней кнопки мыши для вставки из буфера обмена

    Руки отрывать за такие "новшества".

     
     
  • 2.3, Аноним, 10:51, 17/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > middle mouse button selection paste doesn’t yet work
    > yet
     
     
  • 3.4, AlexYeCu_not_logged, 11:10, 17/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > yet

    Об этом Вэйлэнде кукарекуют уже которой год. А у него и по сей день на значительная часть базового функционала — 'yet'.

     
     
  • 4.5, Аноним, 11:12, 17/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В гноме под вейлендом работает. Так что не надо тут.
     
  • 4.6, Аноним, 11:34, 17/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Люди работают, а из кукарекующих вижу только тебя.
     
  • 4.7, Аноним, 11:34, 17/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, рабы слишком медленно работают на тебя, барин топни ножкой и держи нас вс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 11:35, 17/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    KDE не смог в Wayland Эффекты глючат, постоянные мерцания окон, kwin отваливае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Pinkie, 11:42, 17/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Третьегoвном не пригоден даже к использованию мало-мальскому, не то что к работе. Разве что для сеансов пыток.
     
     
  • 3.11, Anonimus, 11:51, 17/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё немного и ты вытечешь из монитора и испачкаешь мне клавиатуру, зелёный.
     
  • 2.10, Аноним, 11:44, 17/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Удваиваю Plasma 5 9 не просто нестабильна с Wayland, а не работает вообще - кра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, AlexYeCu_not_logged, 11:59, 17/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Пятый KDE, замечу, и в иксы-то не особо смог.
     

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