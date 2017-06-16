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15.06.2017 23:04  Предварительный выпуск платформы Android Things Developer Preview 4.1

Компания Google опубликовала Android Things Developer Preview 4.1, очередной предварительный выпуск редакции платформы Android для потребительских интернет-устройств, относящихся к категории интернет вещей (IoT). Android Things даёт возможность быстро создавать умные устройства, используя API платформы Android и сервисы Google. Продукт доступен для тестирования на аппаратных платформах Intel Edison, Intel Joule, NXP Argon, NXP Pico и Raspberry Pi 3. Для адаптации платформы для других устройств предлагается базовый набор поддержки оборудования (BSP, Board Support Package).

Особенностями Android Things является прямая доставка обновлений через инфраструктуру Google, использование коммуникационной платформы Weave для организации связи между устройствами и взаимодействия с сервисами Google, средства для управления устройствами без экрана, применение cуществующих решений для разработки приложений (Android Studio, Android SDK, Google Play, Google Cloud), предоставление Peripheral I/O API для взаимодействия с датчиками и приводами (GPIO, PWM, I2C, SPI и UART), типовой набор приложений (календарь-планировщик, адресная книга, работа с документами, менеджер загрузок, медиабиблиотека, настройки, телефония, система подсказок при вводе и голосовая почта).

В новой версии проведена оптимизация скорости загрузки на плате NXP Pico i.MX7D. В состав включена специально оптимизированная версия Google Play Services. Представлена новая модель платы Pico i.MX6UL (revision B), в которой поддерживается многие внешние периферийные устройства от таких производителей, как Adafruit и Pimoroni.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Третий предварительный выпуск платформы Android Things
  3. OpenNews: Google представил Android Things, ОС для интернета вещей
  4. OpenNews: Google представил прослойку для отделения поддержки оборудования от версий Android
  5. OpenNews: Google представил Android Go, платформу для телефонов с небольшим ОЗУ
  6. OpenNews: Третий предварительный выпуск Android 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android, iot
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  • 1, annonim, 00:39, 16/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Прямой путь к слежке за всеми устройствами, но это весьма прикольно и обновляется..
    Прям как chrome 49 для win xp..
     

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