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15.06.2017 08:37  Обновление Postfix 3.2.2, 3.1.6, 3.0.10 и 2.11.10 с устранением уязвимости

Доступны корректирующие выпуски почтового сервера Postfix - 3.2.2, 3.1.6, 3.0.10 и 2.11.10, в которых устранена опасная уязвимость в Berkeley DB, которая не специфична для Postfix и проявляется также в любых других системах, использующих Berkeley DB для хранения данных. Предложенное исправление не нарушает поведение Postfix при использовании версий Berkeley DB до 3.0, но приводит к замедлению выполнения команды 'create' в postmap и postalias для выпусков Berkeley DB с 3.0 по 4.6.

Проблема проявляется в Berkeley DB 2 и более новых выпусках и связана с недокументированной возможностью, благодаря которой Berkeley DB осуществляет чтение настроек из файла ./DB_CONFIG в текущей директории. Если злоумышленник имеет доступ к директории в которой запущен Postfix до момента смены текущей директории, то он может создать свой файл конфигурации DB_CONFIG и организовать эксплуатацию уязвимостей в обработчике Berkeley DB. Проблема решена через создание и заполнение структуры DB_ENV в файле dict_db.c (если структура DB_ENV создана, то файл ./DB_CONFIG не читается).

В новых версиях Postfix также устранено несколько ошибок, связанных с поддержкой протокола Milter, неверной установкой MIME-типа для служебных сообщений от Postfix, игнорированием проверок check_sender_access и check_recipient_access при изменении опции parent_domain_matches_subdomains.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/po...)
  2. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.2.0
  3. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.1.0
  4. OpenNews: Увидел свет почтовый сервер Postfix 3.0.0
  5. OpenNews: Публикация архива эксплоитов АНБ вскрыла большой пласт старых уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: postfix, mail
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  • 1, Адекват, 08:44, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ну и ну, а кто может иметь доступ в директорию постфикс ?
     
  • 2, Нанобот, 09:36, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    имхо, слишком незначительная уязвимость, чтоб о ней вообще писать
     
     
  • 3, Аноним, 10:15, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    За то дыра необычная Прикиньте, используйте вы какую-то бибилотеку в своём софт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, Andrey Mitrofanov, 11:31, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > За то дыра необычная.
    >читает из текущего каталога
    >запускает из него всякую пакость.

    Чего ж в этом необычного?  "." в PATH винды "традиционно".  В соседней новости про Perl 5.26 они ту же "." из @INC удалили.

     

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