14.06.2017 20:24  Первое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, выпустил обновление прошивки OTA-1 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов Meizu MX4/PRO 5 и Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Сборки для Nexus 4 и 5 будут подготовлены позднее.

Кроме устранения накопившихся ошибок в UBports OTA-1 представлены следующие изменения:

Добавлена экспериментальная поддержка AGPS;

В состав включено приложение UBports Welcome с базовыми начальными сведениями и настройками;

Представлен новый каталог-магазин приложений OpenStore, который пришёл на смену Ubuntu Store;

В состав включены эмулятор терминала и файловый менеджер.

Из планов на ближайшее будущее отмечается проведение незначительной модернизации интерфейса, обновление базовых приложений, переход на пакетную базу Ubuntu 16.04 (сейчас сборки основаны на Ubuntu 15.04), поддержка установки приложений в самодостаточном формате Snap и предоставление возможности запуска приложений для платформы Android (планируется интегрировать окружение Anbox).

Что касается проекта Yunit, который сосредоточен на продолжении разработки Unity 8 для стационарных систем, то недавно были сформированы пакеты с рабочим столом Unity 8 для Debian Unstable. Ведётся портирование стека Unity 8 для Ubuntu 16.04. Из задач обсуждается перевод Yunit с Mir на Wayland, развитие концепции Convergence и организация совместной работы с проектами UBports и Halium.



