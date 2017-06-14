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14.06.2017 20:24  Первое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, выпустил обновление прошивки OTA-1 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов Meizu MX4/PRO 5 и Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Сборки для Nexus 4 и 5 будут подготовлены позднее.

Кроме устранения накопившихся ошибок в UBports OTA-1 представлены следующие изменения:

  • Добавлена экспериментальная поддержка AGPS;
  • В состав включено приложение UBports Welcome с базовыми начальными сведениями и настройками;
  • Представлен новый каталог-магазин приложений OpenStore, который пришёл на смену Ubuntu Store;
  • В состав включены эмулятор терминала и файловый менеджер.

Из планов на ближайшее будущее отмечается проведение незначительной модернизации интерфейса, обновление базовых приложений, переход на пакетную базу Ubuntu 16.04 (сейчас сборки основаны на Ubuntu 15.04), поддержка установки приложений в самодостаточном формате Snap и предоставление возможности запуска приложений для платформы Android (планируется интегрировать окружение Anbox).

Что касается проекта Yunit, который сосредоточен на продолжении разработки Unity 8 для стационарных систем, то недавно были сформированы пакеты с рабочим столом Unity 8 для Debian Unstable. Ведётся портирование стека Unity 8 для Ubuntu 16.04. Из задач обсуждается перевод Yunit с Mir на Wayland, развитие концепции Convergence и организация совместной работы с проектами UBports и Halium.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubports.com/qanda...)
  2. OpenNews: Обновление прошивки Ubuntu Touch OTA-15
  3. OpenNews: Обновление прошивки Ubuntu Touch OTA-14
  4. OpenNews: Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit
  5. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
  6. OpenNews: Canonical закрывает Ubuntu Store и прекращает выпуск обновлений для Ubuntu Phone
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubports, ubuntu
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  • 1, Аноним, 20:30, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Молодцы!
     
  • 2, Аноним, 21:52, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Интересно, а для Nexus 7 2013 flo будет?
     

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